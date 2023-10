greiterundcie. versetzt Berge – seit zehn Jahren

„Wir können keine Berge erschaffen. Aber wir können sie versetzen und unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

Die crossmediale Marketingagentur ist kreativer Full Service-Partner, Marketing-Outsourcing inklusive

Kempten, 29. Oktober 2023 – „Wir können keine Berge erschaffen. Aber wir können sie versetzen und unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.“ Mit diesem Anspruch und Markenkern hat Thomas Greiter vor zehn Jahren greiterundcie. gegründet. Davor verantwortete der internationale Betriebswirt als selbstständiger Unternehmen unterschiedliche Marketingpositionen in Agentur, Technologieunternehmen, Unternehmensberatung und als Interimsmanager. Nach einigen Jahren in München zog es den gebürtigen Kemptner wieder ins Allgäu – im Visier die Gründung der eigenen Marketingagentur, die Schnittstelle zwischen Unternehmens- und Kreativwelt sein soll. Genauso überzeugt die crossmediale Marketingagentur seit 2013 B2B- und B2C-Kunden gleichermaßen – ob Industrie, Touristik, Textilwirtschaft, Kommunen oder Organisationen des öffentlichen Rechts. greiterundcie. denkt und handelt partnerschaftlich und bietet vollumfängliche Dienstleistungen: Marketingberatung, Design & Print, Website Full-Service, Onlinemarketing, Social Media Marketing, Employer Branding, Marketing-Outsourcing. Damit positioniert die Agentur Marken, schafft Bekanntheit, generiert Leads. Das Ziel ist stets, den Ab- und Umsatz der Kunden zu unterstützen. Diese sind größtenteils seit zehn Jahren an der Seite von greiterundcie. Zu zahlreichen mittelständischen Allgäuer Unternehmen werden ebenso welche aus Berlin, Hamburg und München betreut.

Gestärktes Portfolio

Mit dem Ziel auch in den nächsten Jahrzehnten der bestmögliche Partner zu sein, hat sich greiterundcie. zum zehnten Geburtstag ein gestärktes Portfolio geschenkt: Im Fokus steht die Kreativität als zentraler Maßstab für das Crossmediale Marketing. Ein neues Erscheinungsbild spiegelt seit Kurzem frisch, laut und modern das Kreativunternehmen wider: ein dynamisches Team, das inzwischen 20 Köpfe zählt, voller Ideen steckt und jederzeit bereit ist, die Extrameile für den Kunden zu gehen. Parallel dazu hat greiterundcie. in diesem Jahr sein Marketing-Outsourcing-Angebot intensiviert. Da auch im Marketing Fachkräftemangel herrscht, sorgen die Marketingspezialisten dafür, dass sich die Geschäftsführer und Vorstände auf ihre Unternehmensziele konzentrieren können: greiterundcie. kümmert sich ganzheitlich um alle Marketingaufgaben. fairundfull-Tarife mit einheitlichen Stundensätzen und Full-Service-Monatspauschalen geben dabei beiden Seiten maximale Transparenz und Flexibilität.

Verstärkte Geschäftsführung

„Wir sind auf Ihrer Seite, schön, dass Sie auf unserer sind“, mit diesen Worten beschreibt Thomas Greiter seine Philosophie, die den Erfolg der Marketingagentur weiterhin tragen soll. Genau Projektmanagerin Miriam Fischer als Prokuristin in die Geschäftsleitung berufen. Die Diplom-Marketingwirtin nimmt seit 2000 unterschiedliche Marketingrollen ein. Ihr Steckenpferd ist die Hotellerie und Gastronomie. Hier war die gebürtige Oberstdorferin knapp 20 Jahre für namhafte regionale und internationale Marken tätig. Die 47-Jährige lockte der Beruf nach 15 Jahren aus München ins Allgäu zurück. Vor vier Jahren startete sie bei greiterundcie. durch und freut sich jetzt auf ihren erweiterten Verantwortungsbereich: „Mein Herz schlägt für Beratung, Konzeption und Projektmanagement. Mein Anspruch ist es, all unsere Kunden mit einer optimalen Dienstleistungsqualität zu überzeugen.“ In diesem Sinne wollen Miriam Fischer und Thomas Greiter ihre Kunden bedarfsgerecht und zielorientiert unterstützen. Und mit ihrem Team immer wieder das Gefühl feiern, einen Berg versetzt zu haben. greiterundcie.de

greiterundcie. ist eine crossmediale Marketingagentur, die seit 2013 mittelständische Unternehmen erfolgreich und partnerschaftlich begleitet. Die Geschäftsführung verant¬worten Thomas Greiter und Miriam Fischer. Das 20-köpfige Team kombiniert betriebs¬wirtschaftliches Denken mit Kreativität und digitaler Kompetenz. Als Outsourcing-Part¬ner übernimmt greiterundcie. Teilaufgaben oder die gesamte Marketingverantwortung und integriert sich nahtlos in die Geschäftsmodelle. Gemäß ihrem Markenkern „Berge versetzen“ kümmert sich die Agentur partnerschaftlich, wo immer ihre Unterstützung benötigt wird. Das umfangreiche Full-Service-Angebot reicht von der strategischen Beratung über Website Entwicklung bis hin zu crossmedialen Kampagnen und vielem mehr. Damit positioniert greiterundcie. Marken, schafft Bekanntheit, generiert Leads und unterstützt den Verkauf. Weitere Informationen unter www.greiterundcie.de.

