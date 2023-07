Grid Dynamics begrüßt Valery Zelixon, eine bewährte Führungskraft für die Umsatzentwicklung, als Senior Vice President of Sales

Wichtigste Eckdaten:

– Valery Zelixon wechselt als Senior Vice President of Sales zu Grid Dynamics. Unter seiner Führung wird Grid Dynamics seinen Fokus auf Vertrieb und neue Wachstumsstrategien verstärken.

– Zelixon ist eine ergebnisorientierte Führungskraft für Business Transformation und kann mit Erfolgen in der Leitung von leistungsstarken Vertriebsteams aufwarten.

– Zelixon kommt von EPAM zu Grid Dynamics, wo er als Vice President und Head of North American Hunting Sales tätig war.

– Die Aufnahme von Zelixon in das Führungsteam stärkt die Fähigkeit von Grid Dynamics, seine GigaCube-Wachstumsstrategie umzusetzen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 11. Juli 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute die Ernennung von Valery Zelixon zum Senior Vice President of Sales bekannt. Zelixon ist eine versierte Führungskraft für Business Transformation mit beeindruckenden Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Start-ups, Lösungsentwicklung sowie Software- und Technologiedienstleistungen. Die Aufnahme von Zelixon in das Führungsteam unterstützt das Engagement von Grid Dynamics, seinen Kundenstamm zu erweitern und das Umsatzwachstum zu fördern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71295/GridDynamics_110723_DEPRcom.001.png

Dazugehöriges Bild

Wir freuen uns sehr, Valery Zelixon in unserem Führungsteam willkommen zu heißen, so Leonard Livschitz, CEO von Grid Dynamics. Valery ist ein hervorragender Neuzugang bei Grid Dynamics, da er eine Fülle von Erfahrungen im Aufbau von Vertriebsorganisationen und der Umsetzung von Vertriebsstrategien zur Steigerung des Umsatzwachstums mitbringt. Seine einzigartige Perspektive und seine nachgewiesene Fähigkeit, leistungsstarke Teams in verschiedenen Branchen zu führen, werden die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Kunden stärken und sein Wachstum beschleunigen.

Mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung hat sich Zelixon als einer der Hauptakteure im Vertrieb von Dienstleistungen für Business Transformation durch Technologie etabliert. Bevor er zu Grid Dynamics wechselte, war er als Vice President und Head of North American Hunting Sales bei EPAM tätig. Dort leitete er ein Team von mehr als 30 Vertriebsmitarbeitern, die auf den Verkauf von Plattform-Engineering und digitalen Beratungsdienstleistungen spezialisiert waren. Während seiner Zeit bei EPAM leistete Zelixon einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens. Vor seiner Zeit bei EPAM war Zelixon als nordamerikanischer Head of Practice Sales for Connected Enterprise Services bei Wipro Technologies tätig.

In seiner neuen Funktion als Senior Vice President of Sales ist Zelixon für die Erweiterung des Kundenstamms von Grid Dynamics, die Steigerung des Umsatzes bei bestehenden Kunden und die Erzielung eines nachhaltigen Umsatzwachstums zuständig. Zelixons breit gefächertes Fachwissen erstreckt sich über mehrere Sektoren, wodurch er ein tiefgreifendes Verständnis der spezifischen Herausforderungen und Chancen in jeder Branche besitzt. Sein ergebnisorientierter Ansatz wird entscheidend dazu beitragen, den Kundenerfolg zu maximieren und den Umsatz von Grid Dynamics zu steigern.

Ich freue mich, in einer Zeit großer technologischer Veränderungen, die durch KI vorangetrieben werden, Grid Dynamics beizutreten, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein Wachstumspotenzial zu erreichen. Mit seinen Wurzeln im Cloud Computing und in der Datenwissenschaft ist Grid Dynamics ideal aufgestellt, um von der sich verändernden Landschaft im Dienstleistungsbereich zu profitieren. Unsere Kernkompetenz wird bereits von vielen Unternehmenskunden auf der ganzen Welt geschätzt. Ich freue mich sehr, Teil dieses Unterfangens zu sein, meint Zelixon.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über den Ausbau des Vertriebs, die Steigerung des Unternehmenswertes, den GigaCube Growth Strategy Framework und das künftige Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der im Mai 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics New Hire

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grid Dynamics Holdings Inc.

Cary Savas

5000 Executive Parkway

CA, 94583 San Ramon

USA

email : csavas@griddynamics.com

Pressekontakt:

Grid Dynamics Holdings Inc.

Cary Savas

5000 Executive Parkway

CA, 94583 San Ramon

email : csavas@griddynamics.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alles für den Boden Azincourt Energy plant ein Sommer-Explorationsprogramm im Lithiumprojekt Big Hill in Neufundland