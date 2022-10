Griffin Mining meldet Produktion im dritten Quartal sowie die Wiederaufnahme des Betriebs in der Mine Caijiaying

24. Oktober 2022: Griffin Mining Limited („Griffin“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) freut sich, seine Produktionsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2022 bekannt zu geben. Diese Ergebnisse wurden erzielt, obwohl der Betrieb der Mine Caijiaying ab dem 23. September 2022, wie am 20. September 2022 angekündigt, aufgrund der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und des 20. Parteikongresses der Kommunistischen Partei China´s.

3 Monate bis 30. 3 Monate bis 30. 3 Monate bis 30.

September Juni September

2022 2022 2021

Geförderte Erze Tonnen 267,304 338,790 306,966

Verarbeitete Erze Tonnen 309,465 329,390 291,737

Zink in Konzentrat Produziert Tonnen 11,591 13,189 11,607

Produziertes Gold in Konzentrat Ozs 3,080 3,504 3,848

Produziertes Silber in Konzentrat Ozs 85,612 79,246 68,549

Blei im produzierten Konzentrat Tonnen 373 345 304

Durchschnittlich erhaltener Zinkpreis pro Tonne US$ 2,292 2,886 2,258

Durchschnittlich erhaltener Goldpreis pro Unze US$ 1,661 1,788 1,693

Durchschnittlich erhaltener Silberpreis pro UnzeUS$ 15.7 18.1 19.6

Durchschnittlich erhaltener Bleipreis pro Tonne US$ 2,097 2,323 2,304

Übersicht

Der Abbau und die Verarbeitung wurden bis zur Aussetzung des Betriebs vom 23. September 2022 mit einer jährlichen Rate von über 1,3 Millionen Tonnen Erz aufrechterhalten, die alle aus der Zone III gewonnen wurden.

Wiederaufnahme des Betriebs in der Mine Caijiaying.

Die zuständigen chinesischen Behörden haben dem Unternehmen mitgeteilt, dass der Betrieb in der Mine Caijiaying am 26. Oktober 2022 wieder aufgenommen werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb, wie bereits angekündigt, am 1. November 2022 aufgenommen wird, sobald die behördlichen Beschränkungen vollständig gelockert wurden und der Sprengstoff eingetroffen ist.

Chairman Mladen Ninkov kommentierte: „Trotz der Unterbrechung für ein Viertel des Monats September beweist die Caijiaying-Mine weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit und liefert auf das Jahr hochgerechnet hervorragende Ergebnisse. Wir alle freuen uns auf die Wiederaufnahme des Betriebs und einen deutlichen Produktionsanstieg in den verbleibenden Jahren 2022 und 2023. Herzlichen Glückwunsch an alle, die an der Erzielung dieser Ergebnisse und der Pflege und Instandhaltung der Caijiaying-Mine während der Schließungszeit beteiligt waren.“

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8%iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens griffinmining.com.

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov – CEO—-

Roger Goodwin – CFO

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Panmure Gordon (UK) Limited—

John Prior

Dougie McLeod

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

Berenberg ——

Telefon: +44(0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

BlytheRay

Tim Blythe—–

Telefon: +44(0)20 7138 3205

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger—– –

info@resource-capital.ch

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

