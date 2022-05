Größerer Tagungserfolg durch ein Rundum Wohlfühlpaket

Der Erfolg einer Tagung hängt auch davon ab, wie wohl sich die Teilnehmer fühlen, wie sehr sie vom Alltag abschalten und auf das Ziel der Tagung fokussieren können.

Umkirch, 24.05.2022 – Wohlfühlatmosphäre optimiert Tagungserfolg für Teilnehmer

Eine Präsenztagung ist so viel mehr als nur eine Zusammenkunft zum Informationsaustausch oder die Präsentation von Ergebnissen. Auf einer Tagung kommen Menschen zusammen, die im alltäglichen Berufsleben unter Umständen oft nicht persönlich miteinander kommunizieren. Doch gerade dieser persönliche Austausch ist wichtig, um Projekte gemeinsam zu gestalten und andere Sichtweisen oder Erfahrungen kennenzulernen.

Das Umfeld ist entscheidend für „geistiges Wohlfühlen“

Firmen und Unternehmen, die eine Konferenz veranstalten, bieten allen Teilnehmern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen, Teams zu stärken oder kreativen Austausch voranzutreiben. Doch gerade hier ist geistiges Wohlfühlen für alle Teilnehmenden sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Der Tagungsort spielt an dieser Stelle eine besondere Rolle. Da Tagungsbesucher oft eine längere Anreise haben, bietet sich bei einem einladenden Tagungsort für Teilnehmer die Möglichkeit, den Aufenthalt für ein paar private Erholungstage im Anschluss zu nutzen.

Aber nicht nur das Umfeld des Austragungsortes ist entscheidend, auch der Veranstaltungsort selbst. Denn für einen Tagungserfolg werden Räumlichkeiten benötigt, die technisch gut ausgestattet sind und eine angenehme Atmosphäre verbreiten. Geistiges Wohlfühlen ist auch hier wieder das Stichwort. Barrierefreiheit, individuelle Räumlichkeiten für größere Versammlungen und kleinere Workshops sollten ebenso vorhanden sein. Auch die Versorgung der Teilnehmer ist ein wichtiger Punkt.

Kalte und heiße Getränke, ein Kuchenbuffet oder Mittagessen sind Angebote, die zu einem Tagungserfolg beitragen. Zudem ist für alle Beteiligten wichtig, rund um die Konferenzräume ein angenehmes Umfeld zu haben, so dass Pausen zwischen Workshops und Vorträgen effektiv zur Entspannung beitragen. Auch ein entspanntes Umfeld am Abend und ebensolche Übernachtungsmöglichkeiten tragen maßgeblich zu einem Tagungserfolg bei.

Tagungserfolg, weil man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann

Um solch einen Tagungserfolg zu gewährleisten, bietet das Tagungszentrum im Breisgau den optimalen Veranstaltungsort. Barrierefreie und individuell arrangierbare Tagungsräume stehen mit modernster Technik zur Verfügung. Die Räume verfügen über Tageslicht und bieten eine ruhige Atmosphäre. Alle Tagungsräume verfügen über Internetzugang mit W-LAN.

Die Buchung von Tagungsarrangements ist möglich. Hier stellt das Tagungszentrum im Breisgau im Hotel Landhaus Blum zwei Arrangements zur Verfügung. Ein Tagesarrangement, in dem Konferenzraum und Tagungsgeräte, Internetzugang per W-LAN, Vor- und Nachmittagskaffee sowie ein 3-Gang Mittagsbuffet inkludiert sind. Ein erweitertes Arrangement umfasst all diese Leistungen zusätzlich mit Abendessen, Übernachtung und Frühstücksbuffet. Sollte ein individuelles Arrangement gewünscht werden, ist auch dies möglich.

Ein professioneller Service kennt die Bedürfnisse von Tagungsteilnehmern

Das Servicepersonal ist geschult für Konferenzen und Tagungen und trägt wesentlich zu einer erfolgreichen Tagung bei. Das Tagungszentrum im Breisgau im Hotel Landhaus Blum befindet sich zudem in einer naturnahen Umgebung, so dass Tagungsteilnehmer in den Pausen und Abendstunden die direkte Naturnähe genießen können.

Dies alles vermittelt geistiges Wohlfühlen und wird möglich durch das Tagungszentrum im Breisgau im Hotel Landhaus Blum

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

