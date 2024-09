Große Auswahl an Aquariumfischen und Korallen bei Aqua Planet für Meer- und Süßwasseraquarien.

Aqua Planet bietet eine Vielzahl an Fischen und Korallen für Aquarien, ideal für Liebhaber der Meer- und Süßwasseraquaristik.

Aquarienliebhaber finden bei Aqua Planet eine breite Palette an Tieren und Korallen für sowohl Meer- als auch Süßwasseraquarien. Das Unternehmen, welches seit über 20 Jahren in der Aquaristik tätig ist, überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment an Fischen und Korallen. In ihrem Online-Shop und ihrem Fachgeschäft in Regau, Oberösterreich, finden Kunden zahlreiche Arten von Zierfischen in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Ob exotische Süßwasserfische oder faszinierende Meerwasserfische – bei Aqua Planet gibt es für jeden Aquarianer die passenden Bewohner.

Neben Fischen sind Korallen ein Highlight im Angebot. Besonders für Besitzer von Meerwasseraquarien bietet Aqua Planet eine Auswahl an Korallen, die durch ihre Farbenpracht und Vielfalt bestechen. Die angebotenen Korallenarten sind sorgfältig ausgewählt und bieten perfekte Lebensbedingungen für Meerestiere. Die kompetente Beratung des Teams hilft den Kunden, die passenden Tiere für ihr Aquarium zu finden.

Aqua Planet legt großen Wert auf die artgerechte Haltung und den Versand seiner Lebendtiere. Dank einer speziellen Verpackung und Logistik bietet das Unternehmen eine Lebendankunftgarantie, die sicherstellt, dass die bestellten Tiere in einwandfreiem Zustand beim Kunden ankommen. Zudem können individuelle Liefertermine vereinbart werden, um den Empfang von Fischen und Korallen optimal zu organisieren.

Für Aquaristik-Enthusiasten, die ihre Unterwasserwelt erweitern möchten, können bei Aqua Planet nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Aquarium Fische kaufen, sondern auch hochwertige Pflegeprodukte, Futtermittel und Zubehör. Durch die langjährige Erfahrung und die Leidenschaft für Aquarien stellt Aqua Planet sicher, dass sowohl Anfänger als auch erfahrene Aquaristen bestmöglich unterstützt werden.

Ob online oder vor Ort – Aqua Planet steht für hohe Qualität, kompetente Beratung und eine große Auswahl, die das Herz jedes Aquaristikfreundes höher schlagen lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aqua Planet

Herr Stefan Wimmer

Betriebsstrasse 13

4844 Regau

Österreich

fon ..: +43 (0)7672/97497

web ..: https://www.aqua-planet.at

email : info@aqua-planet.at

In unserem Aquaristik Shop stehen höchste Qualität und persönliche Beratung an erster Stelle. Seit über 20 Jahren unterstützt unser erfahrenes Team mit Expertise bei allen Fragen rund ums Aquarium.

Wir bieten eine riesige Auswahl an Tieren, Pflanzen und Zubehör, sowohl für Aquaristik Anfänger wie auch treue Fans. Im Aquarium Shop finden Sie alles, was das Aquaristik Herz begehrt!

Pressekontakt:

Aqua Planet

Herr Stefan Wimmer

Betriebsstrasse 13

4844 Regau

fon ..: +43 (0)7672/97497

web ..: https://www.aqua-planet.at

email : presse@top-ranking.com

