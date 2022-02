Großer Appetit auf Gold

Chinesen nutzten die Frühlingsfestferien, um sich mit Goldschmuck und Goldbarren einzudecken.

So stieg der chinesische Goldverbrauch in dieser Ferienwoche im Jahresvergleich um sagenhafte 13 Prozent an. Diese Zeit ist eine traditionelle Hochsaison für den Goldkonsum. Der Konsum ohne Gold erreichte aber interessanterweise nicht einmal annähernd das Niveau vor der Pandemie. Beliebt waren auch Gold- und Silberbarren der Olympischen Winterspiele. China verzeichnete im Jahr 2021 einen Goldverbrauch von knapp 1.121 Tonnen, dies war ein Anstieg gegenüber 2020 von rund 36,6 Prozent. Im Vergleich zu 2019 war die Goldmenge um gut 11,8 Prozent höher. Der Trend in China geht also wieder zu mehr Gold. Betrachtet man nur den Goldschmuck, so stieg er im Jahresvergleich letztes Jahr um fast 45 Prozent an. Bei den Goldmünzen und -barren betrug der Anstieg fast 27 Prozent.

Nicht nur in China wird wieder vermehrt Gold nachgefragt. Die britische Prägestelle, die Royal Mint verzeichnete im letzten Quartal 2021 einen enormen Ansturm auf physisches Gold und Silber, sogar eine Rekordnachfrage nach Goldbarren. Besonders gerne griffen amerikanische Investoren zu. Die internationalen Verkäufe waren im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,4 Prozent höher. Die Käufe von Ein-Unzen-Britannia-Barren und -Münzen stiegen bei amerikanischen Käufern sogar um 96 Prozent an. Rekordkäufe gibt es auch in den USA und Europa. Dies alles zeigt, dass Gold und Silber gerade einen Kaufrausch auslösen. Wenn private Anleger sich Sorgen über die globale Wirtschaftserholung machen, da auch die Pandemie und die Folgen noch nicht aus der Welt sind, sollten auch die Werte der Gold- und Silbergesellschaften nicht außer Acht gelassen werden.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=Vdo9lMP0e4A – besitzt in Quebec zusammen mit dem Partner Agnico Eagle die Goldprojekte Douay und Joutel. Die Infrastruktur ist bei beiden Projekten hervorragend und die Bohrprogramme laufen.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=nMVbyxX92_U – arbeitet am Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest-Territorien, es umfasst rund 800 Quadratkilometer und beinhaltet früher produzierende Goldminen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

