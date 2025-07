Großes Potenzial bei Gold, Kupfer und Antimon

Auf längere Sicht sollten sich diese Rohstoffe sehr gut schlagen, auch wenn es beim Kupfer kurzfristig Risiken geben kann.

Den Kupferimporten in die USA drohen gemäß Verlautbarungen des US-Präsidenten Zölle in Höhe von 50 Prozent. Sogleich sind die Kupferimporte in die USA gestiegen und die Preise an der Comex haben einen neuen Rekordstand erreicht. Die größten Kupfereinfuhren gehen auf das Konto von China, gefolgt von den USA. Chinas Wachstum von rund fünf Prozent sollte nicht unerheblich für einen größeren Kupferbedarf sorgen. Und Kupfer ist unabdingbar für E-Mobilität, Stromnetze sowie Wind- und Solarenergie. Besonders in den USA könnte das rötliche Metall knapp werden und den Preis nach oben treiben. Große Gold- und Kupferprojekte wie die von GoldMining in Nord- und Südamerika sollten jetzt gut aufgestellt sein. Neben Kupfer besitzt das Unternehmen auch Gold und Antimon in den Projekten. Ebenso wie der Kupferpreis hat auch der Goldpreis im Vergleich zum Vorjahr extrem angezogen. Gold hat sich zum Liebling der Anleger wie auch der Notenbanken entwickelt und gilt als hervorragender Portfolio-Diversifikator. Die Notenbanken haben in 2024 insgesamt etwa 1.045 Tonnen Gold zugekauft. Auch private Anleger greifen immer lieber zum Gold.

Ein anderer Rohstoff, der preislich von sich Reden macht, ist das kritische Metall Antimon, das es übrigens, wie bereits erwähnt, auch bei GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – gibt. Antimon wird in den Sektoren Energie und Militär gebraucht. Ob Halbleiter, militärische Verteidigung, Flammschutzmittel, Batterietechnologien oder für die Solarinfrastruktur, Antimon ist dabei. Der Bedarf ist groß, man denke nur an die Aufrüstungstendenzen in vielen Ländern und es herrschen globale Lieferengpässe. China, weltgrößter Produzent, hat Ende 2024 ein Exportverbot erlassen. So haben die Preise für das Metall exorbitant zugenommen und Experten rechnen noch mit weiteren Preissteigerungen.

In Australien gibt es ein Projekt, das Gold und Antimon enthält, das Sunday Creek-Projekt von Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ -. Hervorragende Bohrergebnisse konnten bereits vermeldet werden.

