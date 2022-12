Grünes Gold

Nachhaltigkeit ist Trend, dies gilt auch für Gold.

Namhafte Barrenhersteller sind LBMA-zertifiziert. LBMA (London Bullion Market) hat das „Responsible Sourcing Program“ aufgelegt und es ist ein Branchenstandard, kein Hersteller-Zertifikat. Daneben gibt es aber auch individuelle Siegel von Herstellern, die beim Verbraucher eher für Verwirrung sorgen. Viele Bergbaugesellschaften legen heute großen Wert darauf ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und streben nach CO2-Neutralität. Die Goldproduktion soll möglichst energieeffizient und grün sein. Neue Denkweisen und Technologien unterstützen diesen Trend. Nachhaltigkeit im Bergbau betrifft nicht nur den Fortbestand eines Unternehmens, sondern auch die Interessengruppen, die außerhalb des Unternehmens betroffen sind. Dazu gibt es die übergreifende Nachhaltigkeit, die sich über eine Generation hinaus erstreckt. Elektrifizierte Lkw-Flotten oder Solaranlagen sind nur Beispiele, mit denen auch der Bergbau grüner wird.

Wer die physische Vermögensanlage in Form von Goldbarren oder -münzen scheut, kann sich stattdessen Werte von Goldunternehmen ins Depot legen. Bei der Auswahl von Goldgesellschaften ist immer mehr von Interesse wie nachhaltig ein Unternehmen arbeitet.

Ein Goldproduzent, OceanaGold – https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-ceo-insight-on-gold-production-increase-cost-reduction-and-exploration-potential/ – beispielsweise, legt Wert auf die höchsten Standards in ökologischer, technischer oder sozialer Sicht. Die Projekte liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland.

Auch Skeena Resources – https://www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-huge-drill-program-bears-fruits-start-of-mine-construction-in-summer-2023/ – verfolgt die ESG (Umwelt, Soziales und Governance) -Standards. Die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Eskay Creek-Gold-Silber-Mine in British Columbia geschieht auch unter der Prämisse ein positives Umwelterbe zu schaffen. Investitionen in Goldunternehmen könnten jetzt unter einem guten Stern stehen. Denn in einigen Monaten rechnen Analysten mit Gegebenheiten, die den Goldpreis steigen lassen. Zum einen wird mit einem schwächeren US-Dollar gerechnet. Zum anderen wird es für die Zentralbanken schwierig die Inflation Richtung Wunschniveau zu bringen. Die hohen Verschuldungsraten stehen entgegen, so könnte es wieder zu Zinssenkungen kommen und so dem Goldpreis in die Hände spielen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

