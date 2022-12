R Capital Inc. gibt Kooperation mit deutschem Tax Lien Pionier Phil Patanek bekannt

R Capital Inc. investiert in US-Tax Certificates und Tax Deeds und vermittelt, verwaltet und investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftsimmobilien sowie Grundstücke in bevorzugten Lagen in den USA.

Die R Capital Inc. [ISIN US7493861089] gibt die Kooperation mit Deutschlands führendem Tax Lien und Tax Deed Experten, Phil Patanek von Tax Lien Deutschland bekannt.

Damit soll, auf dem Hintergrund schwankender Börsen, steigender Rohstoff- und Energiepreise sowie geopolitischer Risiken in Europa, das wachsende Interesse von deutschsprachigen Investoren an den exzellenten Renditemöglichkeiten von US-Tax Liens und Tax Certificates bedient werden.

R Capital Inc. investiert in US-Tax Certificates und vermittelt, verwaltet und investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftsimmobilien sowie Grundstücke in bevorzugten Lagen in den USA und expandiert nun weiter im deutschsprachigen Raum.

Im Rahmen der Expansion der R Capital im Jahr 2022 und 2023 werden institutionelle Kooperationen sowie Medien- und Contentpartnerschaften ausgebaut, um die wachsende Nachfrage an News und Hintergrundinformationen zu Tax Liens und Tax Certificates abdecken zu können.

„Wir sind sehr stolz, dass unser Team von Phil Patanek unterstützt wird. Er ist ein Tax Lien und Tax Deed Pionier im deutschsprachigen Raum und sorgt bereits seit 2015 dafür, dass diese Investments in Deutschland immer populärer werden!“ :sagte dazu Michael Rau, CEO der R Capital Inc.

Tax Certificates oder Tax Liens sind grundpfandgesicherte Steuerschuldverschreibungen, welche das County eines amerikanischen Bundesstaats für eine nicht bezahlte Steuer eines Grundstückeigentümers oder Immobilienbesitzers ausstellt.

Diese Tax Liens werden von den Countys an Investoren angeboten, um die nicht bezahlten Steuern einzusammeln. Ein Tax Deed hingegen ist eine Besitzurkunde für ein Grundstück oder eine Immobilie, die sich -aufgrund ausstehender Steuerschulden der Eigentümer- bereits im Besitz eines Countys befinden und von diesem zum Kauf angeboten werden.

„Das Team der R Capital und ich teilen gemeinsam die Begeisterung für Tax Certificates und Tax Deed Auktionen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dieses Investmentmodell im deutschsprachigen Raum weiter populär zu machen. Ich bin von der Motivation und Weitsicht des Teams der R Capital und ihrer Partner begeistert“ :sagte Phil Patanek.

Der CEO der R Capital Inc., Michael Rau, fügte hinzu: „Das Interesse an diesem Investmentsegment wächst mit jedem Tag und insbesondere mit den zunehmenden Risiken an den Börsen und den Energiemärkten sowie der überhitzten Situation an der europäischen und amerikanischen Immobilienmärkten. Diese Konstellation ist einer der Hauptgründe für den Erfolg unserer Aktivitäten und für die Vorteile einer Kooperation!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

R Capital Inc

Herr Michael Rau

Brickell Avenue 701

33131 Miami

USA

fon ..: +1-786-460-8863

web ..: https://rcapital-inc.com

email : support@rcapital-inc.com

R Capital Inc. investiert in US-Tax Certificates und vermittelt, verwaltet und investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftsimmobilien sowie Grundstücke in bevorzugten Lagen in den USA.

ISIN: US7493861089, WKN: A2QGJ3 CUSIP: 749386 108, CEO: Michael Rau

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

R Capital Inc

Herr Michael Rau

Franz Joseph Str. 10

80801 München

fon ..: +49-89-21545174

web ..: https://rcapital-inc.com

email : support@rcapital-inc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grünes Gold stiebel-eltron.at – Nachhaltige Spitzen-Technologien für eine bessere Zukunft