Grundium übernimmt Visiopharm zur Schaffung einer integrierten Plattform für Präzisionspathologie

Die kombinierte Plattform vereint digitales Scannen von Objektträgern und KI-gestützte Präzisionspathologie-Software, um die zugängliche und skalierbare Einführung von Präzisionsdiagnostik zu beschleunigen

TAMPERE, FI UND KOPENHAGEN, DK / ACCESS Newswire / 21. Mai 2026 / Grundium Oy, ein führender Anbieter fortschrittlicher digitaler Scan-Lösungen, der von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft EW Healthcare Partners unterstützt wird, hat heute die Übernahme von Visiopharm A/S bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von KI-gestützter Präzisionspathologie-Software. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie von Grundium, eine umfassendere digitale und computergestützte Pathologieplattform aufzubauen.

Das fusionierte Unternehmen vereint die sich ergänzenden Kompetenzen von Grundiums hochmoderner Bildgebungsplattform und Visiopharms KI-gestützter Software für Präzisionspathologie und schafft so eine leicht zugängliche End-to-End-Lösung für Diagnoselabore, die biopharmazeutische Entwicklung und die Forschung.

Im Zuge der Fortschritte in der Präzisionsdiagnostik ermöglicht die digitale Pathologie Ärzten, Forschern und Labors den Zugang zu präzisen und reproduzierbaren Biomarker-Bewertungen, während sie gleichzeitig die steigende Arbeitsbelastung und Komplexität bewältigen können. Die kombinierte Plattform begegnet diesen Herausforderungen, indem sie eine effizientere, skalierbare digitale Pathologie ermöglicht und gleichzeitig den Zugang durch kompakte Scanlösungen erweitert, die Kosten senken und infrastrukturelle Hindernisse beseitigen.

Durch die Kombination des Scanner-Portfolios von Grundium mit der KI-gestützten Software von Visiopharm unterstützt die Plattform ein breites Spektrum an Anwendungsfällen, von individuellen Labor-Workflows bis hin zu unternehmensweiten Implementierungen, der Entwicklung von Biomarkern, translationaler Forschung, klinischen Studien und Companion-Diagnostik-Programmen.

Grundium und Visiopharm haben bereits gemeinsam an der Integration ihrer Lösungen für Labore gearbeitet, und die Übernahme baut auf dieser etablierten Partnerschaft weiter auf.

Für bestehende Kunden und Partner hat Kontinuität weiterhin Priorität. Die digitalen Scanner von Grundium und die Präzisionspathologie-Software von Visiopharm werden weiterhin unabhängig voneinander unterstützt und verfügbar sein, sodass Kunden ihre aktuellen Lösungen beibehalten oder Funktionen kombinieren können, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Präzisionsmedizin beginnt mit Präzisionspathologie, sagte Mika Kuisma, CEO von Grundium. Durch die Kombination der Bildgebungstechnologien von Grundium mit den fortschrittlichen KI-Anwendungen von Visiopharm schaffen wir eine stärkere Grundlage für Ärzte und Labore, um hochwertige Workflows einzuführen und diese im Laufe der Zeit zu skalieren. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Präzisionspathologie für Kunden weltweit zugänglicher, praktischer und wirkungsvoller zu machen.

Grundium und Visiopharm ergänzen sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten hervorragend, sagte Michael Grunkin, CEO von Visiopharm. Diese Kombination ermöglicht es uns, Biomarker-Analyse, Bildgebung und Qualitätsmanagement auf neue Weise zu verknüpfen und gleichzeitig weiterhin die Software und Workflows zu unterstützen, auf die sich unsere Kunden heute verlassen. Gemeinsam sind wir besser aufgestellt, um die nächste Phase der Präzisionsdiagnostik zu unterstützen.

Als wir in Grundium investierten, war es unser Ziel, eine differenzierte digitale Pathologieplattform zu schaffen, sagte Evis Hursever, CEO und Direktor bei EW Healthcare Partners. Die Übernahme von Visiopharm ist ein transformativer Schritt, der führende KI-Fähigkeiten ergänzt und die Entwicklung von Grundium zu einer umfassenden Plattform beschleunigt, die Ärzten, Forschern und Patienten bessere Einblicke liefern wird.

Die digitale Pathologie hat das Potenzial, die diagnostische Genauigkeit, die Effizienz des Workflows und den weltweiten Zugang zu fachärztlicher Versorgung drastisch zu verbessern. Die Plattform, die wir schaffen, vereint diese Fähigkeiten, um die Diagnose schneller, zuverlässiger und effizienter zu machen, die Patientenversorgung zu transformieren und die Entwicklung neuer bahnbrechender Behandlungen zu unterstützen, insbesondere in der Onkologie, sagte Andy Thomson, Operating Partner bei EW Healthcare Partners und Chair des Boards von Grundium.

Über Grundium

Als weltweit führender Anbieter von Bildgebungstechnologie für die digitale Pathologie verbessert Grundium den Zugang zur digitalen Pathologie mit Lösungen zum Scannen von Objektträgern, die für anspruchsvolle professionelle Workflows entwickelt wurden. Das 2015 von ehemaligen Nokia-Ingenieuren gegründete Unternehmen mit Sitz in Finnland entwickelt kompakte, hochwertige digitale Pathologiescanner für das Gesundheitswesen, den Bildungsbereich und die Forschung. Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Optik, Sensorik und Präzisionsgerätebau verbinden die Bildgebungslösungen von Grundium fortschrittliche Technologie mit intuitiver Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnlichem Design.

Über Visiopharm

Visiopharm ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Präzisionspathologiesoftware für Forschung, Diagnostik und biopharmazeutische Dienstleistungen. In der Forschung ist das Unternehmen ein Technologieführer, der Werkzeuge bereitstellt, die Wissenschaftlern, Pathologen und Bildanalyseexperten helfen, präzise Daten für alle Arten von gewebebasierter Forschung zu generieren. Im Bereich der Diagnostik ist das Unternehmen führend bei klinischen Anwendungen und verfügt über nicht weniger als neun diagnostische Algorithmen, die gemäß der IVDR für Kunden in der EU und im Vereinigten Königreich zugelassen sind. Das 2002 gegründete, in Dänemark ansässige Unternehmen Visiopharm ist international tätig und betreut über 750 Kunden in mehr als 40 Ländern.

Über EW Healthcare Partners

Mit einem seit 2014 aufgebrachten Kapital von über 2 Mrd. $ strebt EW Healthcare Partners Wachstumskapitalinvestitionen in schnell wachsende, kommerziell etablierte Gesundheitsunternehmen in den Bereichen Pharmazie, medizinische Geräte, Diagnostik und technologiegestützte Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Europa an. EW Healthcare Partners hat sich ganz dem Gesundheitswesen verschrieben und ist ein langfristiger Investor in zahlreiche Gesundheitsunternehmen aus verschiedenen Sektoren, Entwicklungsstadien und Regionen. Das Team aus erfahrenen Investment-Experten, operativen Partnern und Beratern hat seinen Sitz in New York, London und Houston. Weitere Informationen finden Sie unter www.ewhealthcare.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter contact@grundium.com und jlb@visiopharm.com

QUELLE: EW Healthcare Partners

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