Grundversorger senken Preise? „Nett gemeint, aber wir können das besser“

Neuer Benchmark für Vielverbraucher: meinGAMING unterbietet mit 27,39 ct/kWh die gesenkten Grundversorger-Tarife deutlich und entlastet High-End-Setups.

Berlin/Krefeld, 05. Februar 2026 – Während die Schlagzeilen heute verkünden, dass Grundversorger ihre Arbeitspreise senken, atmen viele Gamer und Technik-Enthusiasten nur kurz auf. Denn trotz der Senkung auf knapp 38 Cent pro Kilowattstunde bleibt die Stromrechnung für Haushalte mit High-End-Setups, Streaming-Stationen oder mehreren Konsolen eine echte Herausforderung. meinGAMING Strom geht hier einen entscheidenden Schritt weiter und zeigt, wie echte Entlastung für Vielverbraucher aussieht.

Die Rechnung geht für Gamer oft nicht auf

Der aktuelle Schritt der Grundversorgung ist ein Signal in die richtige Richtung, doch für die Zielgruppe der „Power-User“ greift er oft zu kurz. Viele Standard-Tarife rechnen mit einem Durchschnittsverbrauch von rund 2.200 kWh. Wer jedoch regelmäßig zockt, im Home-Office arbeitet oder ein Smart-Home betreibt, knackt diese Marke spielend. Hier setzt das Tarifmodell von meinGAMING Strom an: Ein Modell, das hohe Verbräuche nicht bestraft, sondern belohnt.

High Performance zum kleinen Preis: 27,39 Cent statt Grundversorgung

Während Kunden in der Grundversorgung oft noch über 37 Cent pro kWh zahlen, liegt der Arbeitspreis bei meinGAMING Strom bei gerade einmal 27,39 Cent. Das ist ein Unterschied von über 10 Cent pro Kilowattstunde.

„Es ist wie beim Hardware-Upgrade: Man schaut auf die Performance pro Euro“, erklärt das Team von meinGAMING. „Wer viel verbraucht, braucht einen niedrigen Arbeitspreis. Wir bieten genau das – quasi den ‚Cheat-Code‘ für die Stromrechnung.“

Die Hard-Facts von meinGAMING Strom im Überblick:

* Niedriger Arbeitspreis: Nur 27,39 Cent pro kWh (besonders attraktiv ab 2.500 kWh/Jahr).

* Faire Grundgebühr: 15,20 EUR im Monat für volle Transparenz.

* Loot-Bonus: Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten gibt es zusätzlich 50 Euro Bonus.

* 100 % Ökostrom: Nachhaltige Energie für das nächste Level.

Hinter den Kulissen: Innovation trifft auf Sicherheit

Hinter dem unkomplizierten und freundlichen Auftreten von meinGAMING Strom steht geballte Energie-Expertise. Produktgeber ist die SWK ENERGIE GmbH aus Krefeld. Mit über 800.000 Kunden gehören die SWK zu den innovativsten Stadtwerken Deutschlands. Gemeinsam mit der Community wurde ein Produkt geschaffen, das die Sprache der Gamer spricht: digital, schnell und ohne unnötigen Papierkram.

Jetzt wechseln und Ersparnis sichern

Warum in der teuren Grundversorgung bleiben, wenn man das gesparte Geld lieber in das nächste Game oder neue Hardware investieren kann? Der Wechsel funktioniert in wenigen Klicks direkt über die Webseite. Interessierte können unter www.meingaming.de ihren Gamer-Typ checken und sofort sehen, wie viel sie im Vergleich zur Grundversorgung sparen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

APG – Allgemeiner Partner kleiner und mittlerer Unternehmen GmbH

Frau Maja Berger

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 96 53 55 55

web ..: https://www.meingaming.de

email : presse@meingaming.de

meinGAMING Strom ist das Community-nahe Energieangebot für die digitale Generation. Es kombiniert die Zuverlässigkeit der SWK ENERGIE GmbH mit einem modernen, digitalen Lifestyle-Ansatz. Ziel ist es, Haushalten mit hohem Stromverbrauch – von Gamern bis zu Technik-Aficionados – faire und transparente Konditionen zu bieten.

Pressekontakt:

APG – Allgemeiner Partner kleiner und mittlerer Unternehmen GmbH

Frau Maja Berger

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

fon ..: 030 / 96 53 55 55

email : presse@meingaming.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silberpreis: Volatilität voraus, mächtiges Momentum und Sierra Madre Gold & Silver mischt kräftig mit Lake Victoria Gold: Hochgradige Goldbohrergebnisse treiben Imwelo-Projekt Richtung Produktion voran