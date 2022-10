Wie Schulen mühelos Strom sparen: Mit der Digitafel Prowise Touchscreen Ten G2 den Energieverbrauch senken

Steigende Stromkosten und das Klima: Diese Themen werden auch in der Bildungswelt immer wichtiger. NutzerInnen der Digitafel Prowise Touchscreen Ten G2 haben volle Kontrolle über den Energieverbrauch.

Über drei einstellbare Modi bestimmen NutzerInnen auf Knopfdruck, wie viel Energie das interaktive Whiteboard verbraucht. Sie haben beim neuen Touchscreen Ten G2 die Wahl zwischen diesen drei Modi:

* Dynamisch

* Energy Star (Normaleinstellung)

* Energiesparer

Klima und Budget schonen

Verglichen mit dem Dynamisch-Modus sparen Schulen im Modus „Energiesparer“ mehr als die Hälfte ihrer Energiekosten. Im Vergleich zur bereits energieeffizienten „Normaleinstellung“ reduziert der Energiesparer-Modus die Stromrechnung der Endverbraucher noch einmal deutlich (berechnet für das 75-Zoll-Modell bei einem Strompreis von 89 Cent pro Kilowattstunde). So helfen Schulen nicht nur der Umwelt, sondern auch ihrem Budget.

– Touchscreen Ten G2 65 Zoll: Dynamisch _284,80 EUR, Energy Star (Normaleinstellung) 160,20 EUR, Energiesparer _124,60 EUR

– Touchscreen Ten G2 75 Zoll: Dynamisch 356,00 EUR, Energy Star (Normaleinstellung) 195,80 EUR, Energiesparer _160,20 EUR

– Touchscreen Ten G2 86 Zoll: Dynamisch 445,00 EUR, Energy Star (Normaleinstellung) 213,60 EUR,

Energiesparer 204,70 EUR

Die Berechnung basiert auf einer Nutzung von 8 Stunden pro Tag an 21 Tagen pro Monat und 10 Monaten pro Jahr. Zugrunde gelegt ist ein Preis von 89 Cent pro Kilowattstunde.

Mehr News zu Prowise:

Neu: Die Digitafel Prowise Touchscreen G2

EduMenia-Siegel

BSI-Zertifikat „IT-Grundschutz“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prowise GmbH

Herr Jesper Kuijpers

Richmodstraße 6

50667 Köln

Deutschland

fon ..: +31 6 13 30 72 49

web ..: https://www.prowise.de

email : marketing@prowise.com

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, 2009 gegründet und weltweit in 27 Ländern aktiv. Seit zehn Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen dabei Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Zahlreiche Großaufträge von Städten wie Köln und Dortmund sowie Rahmenverträge mit öffentlichen IT-Zusammenschlüssen wie Komm.ONE und ProVitako sprechen für sich.

Pressekontakt:

Prowise GmbH

Herr Jesper Kuijpers

Richmodstraße 6

50667 Köln

fon ..: +31 6 13 30 72 49

email : marketing@prowise.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Top-Arbeitgeber in der Tourismusbranche – www.invent-europe.com STIEBEL ELTRON Österreich steht für energiesparende Spitzentechnologie