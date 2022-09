Schreibfreiheit, Umweltsensoren, kostenlose Lern-Tools / Prowise stellt neue Digitafel Touchscreen Ten G2 vor

Der neue Prowise Touchscreen Ten G2 kombiniert hervorragende technische Eigenschaften mit Software, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde.

Die neue Digitafel ist mit Android 11, vier Stiften mit Stifterkennung, einer antibakteriellen Glasplatte und Hunderten von Lern-Tools und Lern-Apps ausgestattet. Ideal für Schulen und andere Bildungsinstitutionen!

Die ganze Schreibfreiheit

Auf dem Prowise Touchscreen Ten profitieren die NutzerInnen von einer Schreiberfahrung wie mit einem Stift auf Papier. Vier Stifte werden mitgeliefert. Dank der Stifterkennung ist das Aufnehmen eines Stifts direkt mit einer Aktion verknüpft, z. B. mit dem Öffnen der Notizfunktion. Aufgrund der Displaybindung (kein Zwischenraum zwischen Glasplatte und LCD-Panel) und der Nanotextur (in die Glasplatte geätzt) lassen sich die intelligenten Schreibfunktionen wie Handflächen- und Objekterkennung optimal nutzen.

Gesunde Luft dank Umweltsensoren

Der Prowise Touchscreen Ten G2 ist mit einer antibakteriellen Glasplatte ausgestattet, die mindestens fünf Jahre lang 99 % Prozent der gängigsten Bakterien abtötet. Gesundheit und Technologie gehen bei der Digitafel Hand in Hand: Sensoren ermöglichen sowohl vor Ort als auch aus der Ferne die Kontrolle von Parametern wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, CO2, Gasen und Staubpartikeln. Mit Android 11, 6/64 GB Speicherkapazität und Wi-Fi 6 ist der Touchscreen Ten G2 eine schnelle, zuverlässige und zukunftssichere Investition für Schulen weltweit.

So sicher wie noch nie

Der neue Prowise Touchscreen Ten G2 ist mit einer vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Lern- und MDM-Software ausgestattet. Das BSI ist die weltweit führende Behörde für Cybersicherheit und prüft nach höchsten Standards auf Datenschutz, Informationssicherheit und Datenspeicherung. Das BSI hat die Entwicklung von Prowise Presenter (mit der Lehrkräfte Unterrichtsstunden erstellen), Prowise Screen Control (zur Fernverwaltung von Touchscreens) und Cloud-Services (z. B. für Software-Updates) mit dem anspruchsvollen Zertifikat „IT-Grundschutz“ ausgezeichnet.

Hunderte von Lern-Tools und -Apps

Die Digitafel ist mit Hunderten von Lern-Tools und -Apps ausgestattet, die ohne zusätzliche Kosten auf einem PC-Modul genutzt werden können. So unterstützt der Bildschirm beispielsweise die beliebten Anwendungen Microsoft Teams, Google Meet, Skype und Zoom für den Distanzunterricht. Darüber hinaus stehen der Lehrkraft auf der Digitafel häufig verwendete digitale Tools für den Unterricht zur Verfügung, darunter eine Mindmap, Memory, Zahlenstrahl, Zuordnungstabelle und ein Arbeitsplaner.

Mehr dazu: https://prowi.se/G2-Einfuehrung

Bildmaterial

Das beigefügte Bildmaterial können Sie hier kostenlos herunterladen und für die Berichterstattung nutzen: Wenn möglich, vermerken Sie bitte das Copyright: Prowise GmbH. Vielen Dank!

Über Prowise

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, das 2009 gegründet wurde und weltweit in 27 Ländern aktiv ist. Seit zehn Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen dabei Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Zahlreiche Großaufträge von Städten wie Köln und Dortmund sowie Rahmenverträge mit öffentlichen IT-Zusammenschlüssen wie Komm.ONE und ProVitako sprechen für sich.

