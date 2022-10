Prowise fordert Sie heraus: Finden Sie eine noch sicherere Digitafel!

Budel (NL) / Köln – Der Prowise Touchscreen Ten ist die sicherste Digitafel auf dem Markt im Hinblick auf Cybersicherheit. Prowise fordert Skeptiker heraus: Finden Sie eine sicherere Digitafel!

Das Unternehmen Prowise hat gute Gründe für seinen Anspruch, als Hersteller digitaler Schultafeln die größte Sicherheit zu bieten. Lesen Sie hier, welche das sind.

Die Software, die Schulen nutzen (BSI)

Die Prowise-Software, die alle Lehrkräfte, SchülerInnen und IT-Experten täglich nutzen, wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter die Lupe genommen. Die weltweit führende Behörde für Cybersicherheit prüft auf höchste Datenschutzanforderungen und hat die Entwicklung von Prowise Presenter, Prowise Screen Control und Cloud Services mit einem IT-Grundschutz-Zertifikat ausgezeichnet. Zur Vorreiterrolle von Prowise sagt das BSI: „Das Unternehmen (Prowise) ist bislang der einzige Bildungssoftware-Hersteller, der eine solche Zertifizierung durchlaufen hat. Wir hoffen, dass andere Unternehmen im Bildungsbereich folgen.“

Das Unternehmen, das die Digitafeln herstellt (ISO 27001)

Bei Prowise kaufen Sie die Digitafel direkt vom Hersteller. Das Unternehmen ist transparent im Umgang mit personenbezogenen Daten und allen damit verbundenen Prozessen. Als Bildungsunternehmen ist Prowise bereits seit Jahren nach ISO 27001 (dem weltweiten Standard für Informationssicherheit innerhalb einer Organisation) und Privacy Verified-zertifiziert.

Die Hardware im Klassenraum (AV-Test)

In Bezug auf sichere Hardware ist ein Prowise Touchscreen Ten das Nonplusultra. Das unabhängige deutsche Institut AV-Test hat die Sicherheit der Digitafel (einschließlich Software) erneut mit der Rezertifizierung „Geprüftes Smart-Home-Produkt“ bestätigt.

Die Beschäftigten, die dort arbeiten (CIPP/E)

Die CIPP/E-Zertifizierung zeigt, dass die Prowise-MitarbeiterInnen über umfassende Kenntnisse der DSGVO und des Datenschutzes in Europa verfügen. Diese Anerkennung ist eine führende Zertifizierung für europäische Datenschutzexperten. Außerdem verfügt Prowise selbstverständlich über einen Datenschutz- und einen Sicherheitsbeauftragten.

Sichere Anmeldung, viele Sicherheitsfunktionen (MFA & mehr)

Datenschutz und Cybersicherheit sind auch bei der Entwicklung der intelligenten Hardware- und Softwarefunktionen von zentraler Bedeutung. Das beginnt bei der Anmeldung in der Software mittels Multifaktor-Authentifizierung. Auch der Bildschirm enthält zahlreiche Optionen, die NutzerInnen nach ihren Wünschen anpassen können: zum Beispiel das Aktivieren und Deaktivieren der internen Mikrofone, die Verwendung von USB-Sticks und das Speichern, Teilen und Exportieren von Dateien. Darüber hinaus können das Einstellungsmenü, die Digitafel selbst und die Screencast-Verbindungen mit einem PIN-Code gesichert werden. NutzerInnen können sogar alle gespeicherten Benutzerdaten automatisch löschen lassen, sobald der Bildschirm gestartet wird.

Die Prowise-Challenge!

Kennen Sie Digibords, die mehr oder auch nur vergleichbare Sicherheit aufweisen können? Dann lassen Sie es uns wissen. Danke!

Über Prowise

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, 2009 gegründet und weltweit in 27 Ländern aktiv. Seit zehn Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen dabei Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Zahlreiche Großaufträge von Städten wie Köln und Dortmund sowie Rahmenverträge mit öffentlichen IT-Zusammenschlüssen wie Komm.ONE und ProVitako sprechen für sich.

