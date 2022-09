AVard: Prowise im Finale mit MOVE World | Neuartige Serious-Gaming-Welt motiviert zu bewegtem Lernen

Große Freude bei Prowise: Die MOVE World ist im Finale des AVard! Mit der neuen Plattform für bewegtes Lernen schafft es der europäische Anbieter digitaler Bildungslösungen schon jetzt in die Top 5.

_Budel (NL) / Köln – „Zukunftsweisende B2B Produkte und Lösungen haben eine große Bühne verdient. Genauso wie die Menschen, die diese entwickeln und vertreiben“, heißt es von Ebner Media. Das Medienunternehmen lobt den wichtigsten deutschen ProAV-Award aus. Im Hause Prowise freut man sich sehr über die Nominierung: Die MOVE World, eine innovative Plattform für bewegtes Lernen, hat es unter die Top 5 aller Bewerber geschafft! Prowise dankt den vielen begeisterten NutzerInnen, die für die MOVE World gestimmt haben. Jetzt entscheidet die Jury. Der Gewinner wird im Oktober bekannt gegeben.

Das ist die MOVE World

Die Prowise MOVE World ist eine virtuelle Welt für bewegtes Lernen. MOVE bringt mehr Spaß in den Unterricht und bietet willkommene Abwechslung im manchmal statischen Lehrplan. Mit unseren Spielen mit ernsthaftem Lernziel lernen Kinder Bildungsinhalte auf körperliche Weise. Die MOVE World basiert auf dem Zusammenspiel von digitaler Tafel, optionaler MOVE-Kamera und unserer BSI-zertifizierten Software Prowise Presenter. Körperliche Aktivität erhöht die Sauerstoffversorgung des Gehirns, aktiviert das zentrale Nervensystem und lässt Dopamin und Noradrenalin ansteigen. Letzteres bewirkt u. a. mehr Glücksempfinden und Aufmerksamkeit. MOVE: die gesündeste Lernumgebung, die es gibt!

Und so funktioniert’s in der Klasse

Eine Schülerin/ein Schüler stellt sich vor die Prowise-Tafel. Die Lehrkraft startet ein MOVE-Lernspiel. Die Kamera erkennt die Bewegungen des Kindes und setzt sie direkt im Spiel um. Das Kind löst Rechen- oder Buchstabieraufgaben und erhält Punkte. KlassenkameradInnen machen die Bewegungen mit und feuern das Kind an – so wird MOVE zu einem tollen Erlebnis für die ganze Klasse. In der Spielwelt von MOVE können Kinder Lernspiele spielen, Herausforderungen meistern sowie Münzen und Diamanten verdienen. Mit diesen Belohnungen können die Kinder auch ihre MOVE-Welt nach Wunsch dekorieren. Alle MOVE-Spiele wurden von Prowise im eigenen Haus entwickelt.

Bereits 2020 einen AVard gewonnen

Bereits im Dezember 2020 wurde Prowise mit einem AVard in der Kategorie Education prämiert: Die Jury lobte die clevere Lernlösung, bestehend aus Prowise Touchscreen und der MOVE-Kamera.

Und nun steigt die Spannung: Am 20. Oktober zeichnet The AVard die besten Projekte und Produkte sowie Unternehmen und Köpfe der Branche im Curio Haus in Hamburg aus. Wir freuen uns über jeden gedrückten Daumen!

Über Prowise

Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, 2009 gegründet und weltweit in 27 Ländern aktiv. Seit zehn Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen dabei Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen – von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Zahlreiche Großaufträge von Städten wie Köln und Dortmund sowie Rahmenverträge mit öffentlichen IT-Zusammenschlüssen wie Komm.ONE und ProVitako sprechen für sich.

