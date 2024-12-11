GUPPYFRIEND setzt ein Zeichen gegen Mikroplastik im Sport mit neuer TV-Kampagne „The Real Bag For Life“

Die mit dem Sky Zero Footprint Fund ausgezeichnete TV-Kampagne startet landesweit in Großbritannien – begleitet von neuen Analysen zum Mikroplastikaustrag von Sportbekleidung.

London, 10. Mai 2026 GUPPYFRIEND setzt sich dafür ein, Mikroplastik an der Quelle zu stoppen. Jetzt startet die erste TV-Kampagne: „The Real Bag For Life“, die ab dem 10. Mai auf Sky UK mit einer starken, klaren Story das unsichtbare Problem der Mikroplastikverschmutzung sichtbar macht.



Im Zentrum der Kampagne steht eine einfache, aber dringende Botschaft: Alltägliche Handlungen wie das Waschen synthetischer Kleidung sind eine bedeutende, aber häufig übersehene Quelle von Mikroplastikverschmutzung.

Um das Ausmaß des Problems zu verdeutlichen, veröffentlicht GUPPYFRIEND während des London Marathons neue Analysen, um auf die Umweltauswirkungen des Waschens von Sportbekleidung aufmerksam zu machen. Das Ergebnis: die Laufkleidung eines einzelnen Marathonläufers kann während einer typischen 16-wöchigen Trainingsphase mehr als 14 Millionen Mikroplastikfasern durch das Waschen freisetzen. Hochgerechnet auf alle Teilnehmenden des Marathons gelangen so etwa 800 Milliarden Fasern in Gewässer¹.

Synthetische Textilien sind für rund 35 % der Mikroplastikverschmutzung in Ozeanen und Flüssen verantwortlich. Dennoch ist das Bewusstsein gering: Sieben von zehn Briten und Britinnen wissen nur unzureichend darüber Bescheid, dass Materialien wie Polyester oder Nylon beim Waschen Plastikfasern freisetzen³.

Die von der Agentur Enviral umgesetzte Kampagne „The Real Bag For Life“ setzt auf einen mutigen, reduzierten Ansatz, um das unsichtbare Problem der Mikroplastikverschmutzung unübersehbar zu machen. Der Spot spielt an einer britischen Küste und zeigt einen Radfahrer, der seine synthetische Sportbekleidung ablegt und sich direkt an die Zuschauenden wendet – und verdeutlicht, wie alltägliche Trainingskleidung beim Waschen Mikroplastik freisetzt. Vom Problem zur Lösung überleitend, stellt der Film den GUPPYFRIEND Waschbeutel als effektive Möglichkeit vor, diese Auswirkungen zu reduzieren. Mit einer Mischung aus britischem Humor und einem starken visuellen Stil schafft der Spot eine einprägsame Verbindung zwischen persönlichen Gewohnheiten und ihren ökologischen Folgen.



Joss Ford von Enviral, sagt:

„Wir hatten große Freude daran, das Konzept und den Film zu The Real Bag For Life zu entwickeln. Bei Enviral glauben wir an ,Stopping Global Yawning‘ – Humor und Unterhaltung zu nutzen, um Menschen für ernste Themen zu gewinnen. Bei einem Thema wie Mikroplastikverschmutzung ist es schon die halbe Miete, in einem vollen Werbeblock Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dieser Gedanke hat unseren Ansatz geprägt: ein mutiges, unerwartetes Kreativkonzept, welches das Thema unmittelbar und greifbar macht. Durch den Dreh an der Südküste konnten wir zudem eine klare visuelle Verbindung zwischen alltäglichen Handlungen und ihren Auswirkungen auf unsere Ozeane schaffen – und damit verdeutlichen, warum Lösungen wie GUPPYFRIEND heute wichtiger sind denn je.“

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der GUPPYFRIEND Waschbeutel – eine wissenschaftlich getestete Lösung, die Faserabrieb reduziert, die Lebensdauer von Kleidung verlängert und Mikroplastik auffängt, bevor es in Gewässer gelangt. Durch den Fokus auf eine einfache Verhaltensänderung möchte die Kampagne Menschen befähigen, sofortig und praktische Maßnahmen zu ergreifen.



Fiona Ball, Group Director, Bigger Picture and Sustainability bei Sky, sagt:

„Die Kampagne von GUPPYFRIEND ist ein starkes Beispiel dafür, wie der Sky Zero Footprint Fund wichtige, aber oft unsichtbare Umweltthemen in den Mainstream bringen kann. Durch die Reichweite und Wirkung von TV macht The Real Bag For Life Mikroplastikverschmutzung sichtbarer und zeigt, wie einfache Alltagsentscheidungen helfen können, sie zu reduzieren.“



Oliver Spies, Co-Founder GUPPYFRIEND, sagt:

„Die Herausforderung besteht nicht darin, den Ehrgeiz von Läufern zu verändern, sondern den Fußabdruck der Kleidung zu reduzieren, auf die wir angewiesen sind. Mikroplastik zu reduzieren ist keine Raketenwissenschaft. Wir haben das Wissen und die Mittel längst. Jetzt geht es darum, sie in den Alltag zu integrieren. Dank des Sky Zero Footprint Fund können wir diese Botschaft breiter teilen und Menschen inspirieren, in ihrem Alltag wirksame Maßnahmen zu ergreifen.“

Alexander Nolte, Co-Founder GUPPYFRIEND, sagt:

„Veränderung beginnt mit kleinen, alltäglichen Entscheidungen – besonders in der Sportgemeinschaft, von Laufklubs und Radfahrenden bis hin zu Fitnessbegeisterten und Wochenendabenteurern. The Real Bag For Life zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht kompliziert sein muss; es geht darum, wie wir die Kleidung pflegen, die wir täglich nutzen. Ob beim Training oder Wettkampf: Einfache Handlungen wie die Nutzung des Guppy Bags können dazu beitragen, unsere Kleidung, unsere Gesundheit und den Planeten zu schützen.“

– ENDE –

Die Creatives sehen Sie hier.



Anmerkungen für die Redaktion



Über GUPPYFRIEND

GUPPYFRIEND informiert, erfindet und entwickelt wirksame, wissenschaftlich fundierte Lösungen, um die Verschmutzung durch Mikroplastik an der Quelle zu stoppen – zu Hause, im Sport, auf den Straßen und in der Industrie.

Für sein Engagement, seine Aufklärungsarbeit und seine innovativen Lösungen wurde GUPPYFRIEND mit dem Sports Positive Award ausgezeichnet.



Jeden einzelnen Tag!

Laut eines Forschungsteams der University of California in Santa Barbara setzt eine Stadt mit 100.000 Einwohnern beim Waschen eine Menge an Mikrofasern frei, die 15.000 Plastiktüten entspricht. Somit könnte eine Stadt von der Größe Berlins für mehr als 500.000 Plastiktüten verantwortlich sein – und das jeden Tag! 4



Website: www.guppyfriend.com



Über Sky Media

Sky Media ist die Werbevertriebsabteilung von Sky und unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe dabei, zu wachsen. Durch Premium-Inhalte und -Kanäle in Verbindung mit marktführenden datengestützten Innovationen wie AdSmart ermöglicht Sky Media Marken den Zugang zu Zielgruppen, wo auch immer diese sich befinden und wie auch immer sie fernsehen – über lineares Fernsehen, On-Demand, Streaming und digitale Plattformen.

Sky Media erreicht über 93 % der britischen Bevölkerung und vertritt über 130 Kanäle, darunter alle hochwertigen Kanäle und Websites von Sky, darunter Sky Sports, Sky News, Sky One, Sky Cinema, Sky Arts, Sky Atlantic, Sky Crime, Sky Comedy, Sky Witness, Sky Nature, Sky Documentaries und Sky HISTORY. Sky Media vertreibt zudem im Auftrag führender Sender wie Paramount (Channel 5, MTV, Comedy Central), Warner Bros. Discovery (HBO Max, TNT Sports, Discovery), Narrative, Hearst Networks und AMC Networks.

Das wachsende digitales Ökosystem geht über den Rundfunk hinaus und bietet durch Partnerschaften und programmatische Möglichkeiten skalierten Zugang zu erstklassigen digitalen Umgebungen sowie Innovationen in den Bereichen kontextbezogenes Targeting, Aufmerksamkeitsmessung und plattformübergreifende Attribution.

Als Europas führendes Direct-to-Consumer-Medien- und Unterhaltungsunternehmen im Besitz von Comcast NBCUniversal verfügt Sky Media über eine globale Präsenz. Ganz gleich, ob lokal, national oder international, neu im TV-Bereich, ein Start-up, das schnell skalieren möchte, oder eine etablierte Marke: Die preisgekrönten Lösungen von Sky Media liefern Ergebnisse.



Website: www.skymedia.co.uk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sky-media-uk

Über den Sky Zero Footprint Fund

Der Sky Zero Footprint Fund ist ein mehrfach ausgezeichneter Werbefonds, der Marken dabei unterstützen soll, Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels durch nachhaltigere Produkte und Verhaltensweisen zu beschleunigen und zu verstärken.

Die Gewinner des Sky Zero Footprint Fund wurden von einer Jury aus Branchenexperten aus den Bereichen Werbung, Kreativität und Nachhaltigkeit ausgewählt. Die Juroren trafen sich im Sky-Hauptquartier in Isleworth, um die Live-Präsentationen von 18 in die engere Wahl gekommenen Marken zu bewerten. Dabei wurden Kreativität, Wirkung und nachhaltige Glaubwürdigkeit beurteilt.

Bislang wurde der Fonds mit dem British Media Award’s 2022 Best Sustainability Initiative, Ad Net Zero’s 2022 Media Award und dem 2023 Media Leader Sustainability Excellence Award ausgezeichnet.







Quellen:

1 Vassilenko et al. (2021), Domestic laundry and microfiber pollution: Exploring fiber shedding from consumer apparel textiles

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250346

2 Boucher & Friot (2017), IUCN Report 2017-002 Marine Pollution Bulletin



3 The research was carried out online by Research Without Barriers – RWB

All surveys were conducted between 14th April 2026 and 16th April 2026

The sample comprised 2,038 UK adults

All research conducted adheres to the MRS Codes of Conduct (2023) in the UK and ICC/ESOMAR World Research Guidelines)

RWB is registered with the Information Commissioner’s Office and is fully compliant with the General Data Protection Regulation

(GDPR) and the Data Protection Act (2018)

4 Holden et al. (2016), Bren School of Environmental Science & Management



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Langbrett GmbH

Frau Thea Baptista da Luz

Eberswalder Str. 29

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 157 85158644

web ..: https://guppyfriend.com/

email : Thea@guppyfriend.com

Mit der neuen TV-Kampagne „The Real Bag For Life“ bringt GUPPYFRIEND das oft unsichtbare Problem der Mikroplastikverschmutzung durch Waschen synthetischer Kleidung in den Mainstream. Begleitend veröffentlicht das Unternehmen neue Analysen zu den Umweltauswirkungen des Waschens von Sportbekleidung während der Marathon-Saison. Die Kampagne läuft ab dem 10. Mai auf Sky UK.

GUPPYFRIEND informiert, erfindet und entwickelt wirksame, wissenschaftlich fundierte Lösungen, um die Verschmutzung durch Mikroplastik an der Quelle zu stoppen – zu Hause, im Sport, auf den Straßen und in der Industrie.

Für sein Engagement, seine Aufklärungsarbeit und seine innovativen Lösungen wurde GUPPYFRIEND mit dem Sports Positive Award ausgezeichnet.

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Pressekontakt:

Langbrett GmbH

Herr Alexander Nolte

Eberswalder Str. 29

10437 Berlin

fon ..: +491702293339

web ..: https://guppyfriend.com/

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