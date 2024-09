guud benefits ist nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025

Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert: guud GmbH aus München

Die guud GmbH setzt sich für nachhaltige Mitarbeiterbenefits ein und ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert. Diese Nominierung unterstreicht den grundlegenden Gedanken von guud: Unternehmen sollen es leichter haben, einen bewussten Lebensstil ihrer Mitarbeiter zu fördern und lösen diese Herausforderung mit attraktiven Benefits. Der deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 jährlich von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V vergeben und ist mit ca. 800 Bewerbern der größte seiner Art in Europa.

Nachhaltige Benefits als Hebel für Veränderung

guud steht für verantwortungsvolles Wirtschaften und bewusstes Handeln. Über die guudcard und den guudschein können Mitarbeitende nachhaltige Produkte kaufen oder Dienstleistungen nutzen. Mit über 10.000 nachhaltigen Akzeptanzstellen bundesweit versucht „guud“ den täglichen Konsum und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen und so eine Win-Win-Win-Situation für Mitarbeitende, Unternehmen und die Umwelt zu schaffen.

Mit innovativen Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag

Die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist eine Bestätigung für den wegweisenden Ansatz von guud. „Es zeigt, dass bewusster Konsum nicht nur möglich, sondern auch dringend notwendig ist“, erklärt Alina Friedrichs, Mitgründerin und Geschäftsführerin von guud. „Mit unseren Benefits bieten wir Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihren Mitarbeiter:innen nachhaltigere Konsumoptionen zugänglich zu machen – steuerlich begünstigt und dabei maximal alltagsnah.“

Die guudcard sowie der guudschein sind zentrale Instrumente, um den ökologischen Fußabdruck unserer Konsumentscheidungen zu verringern. Nachhaltige Orte, wie Bio-Supermärkte, Zero-Waste-Läden und faire Modegeschäfte, werden durch die guudcard unterstützt, während Unternehmen aktiv zur Stärkung des nachhaltigen Handelns beitragen.

Ein Blick in die Zukunft

Die Nominierung motiviert das Team von guud, weiter daran zu arbeiten, nachhaltigen Konsum für alle erschwinglich und zugänglich zu machen. „Unser Ziel ist es, dass nachhaltige Benefits zum neuen Standard in Unternehmen werden. Denn was gut für die Umwelt ist, ist auch gut für die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst“, so Friedrichs weiter.

guud setzt damit nicht nur auf den Schutz der Umwelt, sondern fördert auch soziale Verantwortung und faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Weitere Informationen zu den Angeboten von guud finden Sie unter: https://guud-benefits.com.

Die guud GmbH ist ein junges Unternehmen mit der Vision, nachhaltigen Konsum für alle zugänglich zu machen. Als Anbieter von nachhaltigen Mitarbeiterbenefits wie der guudcard und dem guudschein ermöglicht guud es Unternehmen, ihren Mitarbeiter:innen einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil zu erleichtern. Über steuerfreie Sachbezüge können Arbeitnehmer:innen nachhaltig einkaufen und Unternehmen gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele und ihr Employer Branding stärken. Über 200 Unternehmen aller Branchen vertrauen bereits auf guud und bieten ihren Mitarbeitern nachhaltige Benefits an.

Pressekontakt:

guud GmbH

Frau Alina Friedrichs

Kaufingerstraße 15

80331 München

fon ..: 089 2441 4285

web ..: https://guud-benefits.com/

email : hallo@guud-benefits.com

