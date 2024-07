Hajo Schörle für „Best in Class Award 2025“ nominiert: Ein Krimi als Vorreiter der Mobilitätswende

Mit seinem Werk „Hochspannung“ setzt der Autor und E-Mobilitätspionier Impulse zum Nachdenken und Handeln.

Juli 2024, Nagold/Baden-Württemberg

Der renommierte Autor und begeisterte E-Auto-Fahrer Hajo Schörle wurde mit seinem Krimi „Hochspannung“ für den prestigeträchtigen „Best in Class Award 2025“ in der Kategorie „Vorreiter der Mobilitätswende“ nominiert. Diese Auszeichnung würdigt herausragende Beiträge zur Förderung nachhaltiger Verkehrslösungen und zur Aufklärung über die Mobilitätswende.

Der Klappentext des spannenden Krimis gibt einen ersten Einblick in die fesselnde Handlung: „Damit hat Konrad nicht gerechnet, als er den ganzen Abend vergeblich auf seinen Freund Paul wartet. Was er jedoch in den darauffolgenden Tagen erlebt, verändert sein Leben von Grund auf.“ In „Hochspannung“ führt Hajo Schörle seine Leser durch ein packendes Verwirrspiel im Einflussbereich der E-Mobilität, in dem nichts ist, wie es scheint.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Hajo Schörle intensiv mit der Energie- und Mobilitätswende. Als Pionier auf diesem Gebiet bringt er auch in diesem Buch sein umfangreiches Wissen ein und lädt seine Leser zum Nachdenken, Diskutieren, Verändern und Handeln ein. Alle seine Impulsbücher haben das Potenzial, Menschen in Dialog zu bringen und Herausforderungen zu Chancen werden zu lassen.

Schörles Engagement für die Mobilitätswende begann bereits in den 1990er Jahren mit der Suche nach einem geeigneten E-Auto und den vielen damals existierenden Konzepten. Im Jahr 2001 installierte er eine Solaranlage auf dem Firmengebäude, um seinen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Der Wunsch, endlich auch elektrisch zu fahren, wurde 2009 Realität, als er sein erstes E-Auto als Firmenwagen kaufte.

In den Anfängen der E-Mobilität knüpfte Schörle viele wertvolle Kontakte und organisierte sogenannte E-Brunchs sowie veröffentlichte Bücher, um Menschen für das Thema zu begeistern. Eine überraschende Wendung nahm sein Weg, als ihm angeboten wurde, E-Mobilität an einer Hochschule zu unterrichten.

Die Nominierung seines Krimis „Hochspannung“ ist nun die Krönung seines langjährigen Engagements. „Diese Nominierung steht stellvertretend für all meine Bemühungen und Erfolge im Bereich der Mobilitätswende“, erklärt Hajo Schörle stolz.

Mit „Hochspannung“ hat Hajo Schörle nicht nur einen spannenden Krimi geschaffen, sondern auch ein Werk, das zum Nachdenken über die Zukunft unserer Mobilität anregt. Seine Leser werden dazu eingeladen, sich aktiv mit den Themen Energie- und Mobilitätswende auseinanderzusetzen und selbst Teil des Wandels zu werden.

Kontakt:

Autor: Hajo Schörle

Kontakt: hajo@schoerle.de

#ISBN: 9783926341099

Über Hajo Schörle:

Hajo Schörle ist Autor zahlreicher Impulsbücher und ein engagierter Befürworter der Energie- und Mobilitätswende. Seit Jahrzehnten setzt er sich für nachhaltige Verkehrslösungen ein und teilt sein Wissen durch Bücher, Vorträge und Lehrtätigkeiten. Mit seinem Werk „Hochspannung“ zeigt er einmal mehr seine Leidenschaft für das Thema und inspiriert seine Leser zum Handeln.

