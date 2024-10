GWM Offroad-Modifikation begeistert auf dem Alxa Hero Festival

Von den Wüstensanden Alxas bis zu den Straßen der Welt zeigt GWM, dass die Zukunft der Offroad-Modifikation bereits begonnen hat – und sie ist nicht aufzuhalten.

Das Alxa Hero Festival, oft als „Mekka der Offroad-Enthusiasten“ bezeichnet, ist eine Feier der rohen Kraft, des ungebrochenen Geistes und der leidenschaftlichen Hingabe für das Offroad-Abenteuer. In diesem Jahr versammeln sich Zehntausende Offroad-Fans und Touristen in den weitläufigen Wüsten der Inneren Mongolei, um die Belastbarkeit ihrer Fahrzeuge – und ihre eigene – auf einigen der anspruchsvollsten Geländestrecken der Welt zu testen. Für Great Wall Motor (GWM) ist das Alxa Hero Festival 2024 nicht nur ein weiterer Termin im Kalender, sondern ein bedeutender Meilenstein in der Offroad- und Individualisierungsreise des Unternehmens. Durch dieses Festival präsentiert GWM den Höhepunkt seines jahrzehntelangen Engagements für die Schaffung eines umfassenden Offroad-Anpassungsökosystems, das bei Millionen von Fans in China und weltweit Anklang findet.

GWM’s Vision: Ein Ökosystem, das auf Individualisierung aufbaut

Während des fünftägigen Festivals erfüllen Lachen, Freude und Leidenschaft die gesamte „Offroad-Stadt“. Hinter all dem stehen jedoch einige entscheidende Fakten, die nicht übersehen werden dürfen.

Great Wall Motor steht seit langem an der Spitze der Offroad-Automobilindustrie in China. Als Unternehmen mit über 34 Jahren Erfahrung in der Automobilherstellung und 21 Jahren Offroad-Tradition ist GWM bestens vertraut mit der Entwicklung von Fahrzeugen, die fähig sind, anspruchsvollste Umgebungen zu meistern. Von der Einführung des HAVAL H9 bis hin zum jüngsten Erfolg der TANK-Serie und des GWM POER hat die Marke kontinuierlich die Grenzen des Machbaren im Offroad-Bereich erweitert.

In diesem Jahr brachte GWM sein komplettes Arsenal an Offroad-Fahrzeugen zum Alxa Hero Festival 2024 mit, darunter die kürzlich vorgestellte 2. Generation des HAVAL H9, den TANK 500 Hi4-T, den TANK 400 Hi4-T, den TANK 300 und den 2,4-Liter-Turbodiesel POER. Die beeindruckende Fahrzeugflotte der Marke formierte einen Konvoi von über tausend Fahrzeugen, gesteuert von Offroad-Enthusiasten aus aller Welt, die ihre Fähigkeiten in den wellenförmigen Sanddünen der Alxa-Wüste demonstrierten.

Im diesjährigen Dream Desert Park fiel auf, dass 60 % der GWM-Besitzer ihre Fahrzeuge in gewissem Maße modifiziert haben. Hinter dem Dröhnen der Motoren und dem Nervenkitzel der Offroad-Action auf dem Alxa Hero Festival enthüllt GWM dieses Jahr jedoch eine tiefere Vision: eine umfassende Zukunftsstrategie für die Offroad-Modifikation. In Anerkennung der Tatsache, dass moderne Offroad-Enthusiasten mehr als nur leistungsstarke Fahrzeuge verlangen, hat GWM ein Ökosystem geschaffen, das weit über die traditionelle Automobilproduktion hinausgeht. Das Unternehmen nutzt den globalen Trend der Individualisierung, bei dem Fahrzeuge nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern Ausdruck der Persönlichkeit und des Lebensstils sind.

Im Mittelpunkt dieser Vision steht GWMs Engagement für nutzerzentrierte Innovation. Mit über einer Million Offroad-Nutzern, darunter 300.000 TANK-Besitzer, versteht GWM, dass jeder Offroad-Fahrer einzigartig ist. Einige suchen unvergleichliche Leistung, während andere möchten, dass ihre Fahrzeuge ihren persönlichen Geschmack widerspiegeln. Mit diesem Ansatz hat GWM ein Offroad-Ökosystem geschaffen, in dem sowohl „Offroad-Anfänger“ als auch erfahrene Veteranen ihre Fahrzeuge nach ihren individuellen Bedürfnissen modifizieren und personalisieren können.

Die Strategie des Unternehmens basiert auf offizieller Individualisierung: Die firmeninternen Customizing-Teams von GWM entwickeln werkseitig modifizierte Versionen beliebter Modelle, sodass Kunden verbesserte Leistungs- und ästhetische Upgrades genießen können, ohne auf Drittanbieter angewiesen zu sein. So bietet der im letzten September offiziell vorgestellte TANK 400 Hi4-T eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, um ihn zum ultimativen urbanen Offroad-SUV zu machen.

Auf den Rennstrecken und in der Wüste sind GWM-Fahrzeuge mit zahlreichen Modifikationen, von denen viele vom Werk unterstützt werden, deutlich zu erkennen. Dies ist auf erfolgreiche Partnerschaften mit führenden Modifikationsspezialisten zurückzuführen, die das Ökosystem durch die Zusammenarbeit mit Drittanbietern wie Yunliang Off-road und TopFire erweitern. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Nutzern, auf eine Vielzahl von Leistungs- und ästhetischen Upgrades zuzugreifen, darunter spezialisierte Federungssysteme, äußere Verbesserungen und Offroad-Reifen. Ein Beispiel für eine solche Initiative ist die Vorzeigemarke „TANK LIFE“ für Offroad-Anpassungen, bei der GWM in Zusammenarbeit mit Nutzern, Werkstätten und Teilelieferanten ein anpassungsfähiges und nachhaltiges Netzwerk für Offroad-Modifikationen aufbaut.

Im vergangenen Jahr brachte die Einführung von „Mighty Mod+“ die Modifikation von HAVAL-Fahrzeugen auf ein neues Niveau und dient als offizielles Individualisierungsabzeichen für die HAVAL-Modelle. Bei der Einführungsveranstaltung, der sogenannten „Boxy Mod Party“, wurden 11 individuell angepasste HAVAL-Modelle präsentiert. Diese Initiative förderte zudem die gemeinschaftsgetriebene Individualisierung durch das HAVAL Color Co-creation Program, bei dem Nutzer neue Farbschemata für zukünftige Modelle vorschlagen und darüber abstimmen konnten.

GWM hat zudem aktiv benutzerbasierte Co-Creation-Plattformen eingerichtet: GWM ist überzeugt, dass die Zukunft der Offroad-Modifikation in der direkten Einbindung seiner riesigen Fangemeinde liegt. Mit Plattformen wie der GWM POER APP, die über 1,1 Millionen Fans zählt, hat das Unternehmen einen gemeinschaftsgetriebenen Ansatz zur Fahrzeugmodifikation entwickelt. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, Ideen auszutauschen, über neue Modifikationen abzustimmen und an Designwettbewerben teilzunehmen, die direkten Einfluss auf die offiziellen Produktangebote des Unternehmens haben. Die POER Fan Alliance, die aus 31 regionalen Fanclubs besteht, bietet eine weitere Unterstützungsebene, indem sie den Nutzern die Möglichkeit gibt, an Gruppenmodifikationen zu arbeiten und gemeinsam an Offroad-Veranstaltungen teilzunehmen.

GWMs Ambitionen beschränken sich nicht nur auf Auto-Enthusiasten. Das Unternehmen geht Partnerschaften mit Branchen außerhalb des traditionellen Automobilsektors ein, um eine branchenübergreifende Offroad-Lifestyle-Marke zu schaffen. Kooperationen mit der Mode-, Gaming- und Extremsportbranche ebnen den Weg dafür, dass GWM-Fahrzeuge zu kulturellen Symbolen werden. So hat beispielsweise die Partnerschaft mit E-Sport-Organisationen maßgeschneiderte Fahrzeuge in die Gaming-Community gebracht, während Gemeinschaftsprojekte mit Modemarken zu limitierten Offroad-Editionen führten, die besonders bei einem jüngeren, trendbewussten Publikum Anklang finden.

Die weltweite Expansion des Offroad-Ökosystems

Während das Alxa Hero Festival eine große Bühne für GWMs nationalen Erfolg bietet, verfolgt das Unternehmen langfristig das Ziel, sein Offroad-Anpassungsökosystem global zu etablieren. Da die Offroad-Märkte in Regionen wie Südostasien, Australien und dem Nahen Osten boomen, setzt GWM strategische Schritte, um seine Fahrzeuge und Anpassungsoptionen auf internationalen Märkten einzuführen. Die Eröffnung dedizierter internationaler Customization-Servicezentren ist eine solche Initiative. Diese Zentren, die sich in wichtigen Märkten befinden, bieten den Nutzern das gleiche Maß an Modifikationen und Anpassungsoptionen wie in China, um ein nahtloses globales Erlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus stellt GWMs Engagement, qualitativ hochwertige Modifikationsteile weltweit zugänglich zu machen, sicher, dass internationale Kunden problemlos auf die neuesten Leistungsverbesserungen und Styling-Optionen zugreifen können.

Das Alxa Hero Festival ist ein Mikrokosmos für GWMs größere Ambitionen. Durch die Zusammenführung von Offroad-Enthusiasten, professionellen Fahrern, Zulieferern aus dem Aftermarket und dem umfangreichen Produktangebot von GWM zeigt das Event den kollaborativen Geist der Marke. Die Kombination aus spannenden Offroad-Wettkämpfen, Fahrzeugausstellungen und gemeinschaftsfördernden Aktivitäten schafft eine einzigartige Plattform, auf der Fans und Partner Ideen austauschen, neue Modifikationen ausprobieren und die Offroad-Kultur feiern können.

Das Alxa Hero Festival bietet auch einen entscheidenden Moment für GWM POER, die Flaggschiff-Pickup-Marke von GWM. Der Hochleistungs-Pickup POER SAHAR, der sein Debüt mit einer Wüstentestfahrt feiert, ist darauf ausgelegt, das Luxussegment der Offroad-Pickups neu zu definieren. Neben dem POER SAHAR bietet die POER-Familie, zu der der Offroad POER und weitere Modelle der „Bullet-Serie“ gehören, den Festivalbesuchern einen Einblick in das, was wahre Offroad-Pickups leisten können. Mit der Initiative „Cannon Plan“ konzentriert sich GWM POER darauf, eine Pickup-Familie mit voller Leistungsfähigkeit zu schaffen, die sowohl professionelle als auch Freizeitnutzer anspricht. Der Plan umfasst die Massenproduktion von Basismodellen sowie von maßgeschneiderten Serienfahrzeugen, was die marktführende Position von GWM POER im Premium-Pickup-Segment weiter stärkt.

Das Alxa Hero Festival 2024 markiert einen entscheidenden Moment für GWM. Die Vision des Unternehmens für ein globales Offroad-Anpassungsökosystem ist mehr als nur eine Geschäftsstrategie – sie spiegelt GWMs Überzeugung wider, dass Offroad-Fahren nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensweise ist. Durch die Kombination aus technologischer Innovation, Benutzerbeteiligung und globaler Zusammenarbeit bereitet GWM den Weg für eine neue Ära des Offroad-Fahrens, in der jedes Fahrzeug ein einzigartiger Ausdruck der Persönlichkeit seines Fahrers sein kann.

Mit dem Ende des Festivals wird eines klar: Great Wall Motor hat nicht nur seinen Platz als führendes Unternehmen auf dem chinesischen Offroad-Markt gefestigt, sondern ist auch auf dem besten Weg, eine dominierende Kraft auf der globalen Bühne zu werden. Von den Wüstensanden Alxas bis zu den Straßen der Welt zeigt GWM, dass die Zukunft der Offroad-Modifikation bereits begonnen hat – und sie ist nicht aufzuhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GWM

Frau Carol Wang

Baoding 1st

034403 Baoding

Volksrepublik China

fon ..: 00863122196670

fax ..: 00863122196670

web ..: https://www.gwm-global.com/global/

email : globalmarketing@gwm.cn

Great Wall Motor hat nicht nur seinen Platz als führendes Unternehmen auf dem chinesischen Offroad-Markt gefestigt, sondern ist auch auf dem besten Weg, eine dominierende Kraft auf der globalen Bühne zu werden.

Pressekontakt:

41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

50000 Kuala Lumpur

fon ..: 6015874621

email : noya@siyijishu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ProPortfolioPartners stellt revolutionäre KI-gesteuerte Handelsalgorithmen vor Herzlich Willkommen bei ProCoReX – Ihr freundlicher Partner für Elektroschrottentsorgung in Freiburg!