Überbrückung von Distanzen und Verbindung der Zukunft: Die globale Wirkung von GWM auf der Chengdu Motor Show 2024

In der heutigen, sich schnell verändernden globalen Automobilindustrie treten chinesische Automarken mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Stärke auf und werden zu einer einflussreichen Kraft auf dem Weltmarkt, die nicht ignoriert werden kann. Am 31. August präsentierte Great Wall Motor (GWM) auf der Chengdu Motor Show, als Vertreter von Chinas unabhängigen Automobilmarken, unter dem Motto „Intelligentes GWM, Offroad-GWM, Globales GWM“. Die Veranstaltung umfasste sechs ihrer Hauptmarken – HAVAL, WEY, TANK, ORA, POER und GWM SOUO – die gemeinsam auf der Chengdu Motor Show 2024 vertreten waren. Über 20 Flaggschiff-Modelle wurden ausgestellt und unterstrichen die unübertroffene Produktstärke, intelligente Technologie und Offroad-Fähigkeiten von GWM. Gleichzeitig demonstrierten sie die bemerkenswerten Erfolge des Unternehmens bei der globalen Expansion. Fast hundert internationale Gäste aus Regionen wie dem Nahen Osten, ASEAN, Australien, Südafrika und Südamerika nahmen an der Veranstaltung teil, um das starke Ökosystem von GWM zu erleben und das schnelle Wachstum des Unternehmens auf dem globalen Markt zu bezeugen.

Gemeinsame Pressekonferenzen heben die globale Expansion von GWM hervor

Am Eröffnungstag der Chengdu Motor Show veranstaltete GWM zwei gemeinsame Pressekonferenzen, um die globale Marktstrategie und die Stärken von GWM umfassend zu präsentieren: eine für die Marken GWM Group, TANK und WEY sowie eine weitere für HAVAL und GWM Pickup. Diese Pressekonferenzen stellten nicht nur die neuesten Produkte und Technologien von GWM vor, sondern unterstrichen auch den soliden Fortschritt und die ehrgeizige Vision der Marke auf ihrem Weg zur globalen Expansion.

Während der Pressekonferenz für die GWM Group, TANK und WEY Marken präsentierte GWM mehrere herausragende Modelle, darunter den TANK 300, TANK 500 und den völlig neuen WEY 07, die die Aufmerksamkeit zahlreicher Medienvertreter und Teilnehmer auf sich zogen. Diese Modelle demonstrierten die umfassende Präsenz von GWM in verschiedenen Segmenten, einschließlich SUVs und Pickups, und unterstrichen das technische Know-how und die Innovationskraft der Marke im Premium-Markt. Bemerkenswert ist, dass die TANK-Serie seit ihrer Einführung den Markt für Offroad-SUVs dominiert und die Hälfte des Marktanteils erobert hat. In China ist jeder zweite verkaufte Offroad-Wagen ein Modell der TANK-Serie.

Als Höhepunkt der Veranstaltung wurde der völlig neue WEY 07 vom Publikum und der Presse für seine außergewöhnliche Leistung, die hochmoderne intelligente Technologie und das luxuriöse, komfortable Fahrerlebnis gelobt. Auf der Pressekonferenz erklärte Liu Yanzhao: „Seit seiner Einführung am 21. August hat der völlig neue WEY 07 einen rasanten Verkaufsanstieg verzeichnet, mit 8.571 verkauften Einheiten innerhalb der ersten 24 Stunden, wobei über 80 % der Bestellungen aus Städten der ersten und zweiten Kategorie stammen. Dieser herausragende Erfolg ist ein Beweis für die Unterstützung und das Vertrauen jedes einzelnen Kunden.“ Er betonte, dass GWM weiterhin seiner Philosophie „Handwerkskunst im Autobau“ treu bleiben und den Nutzern weltweit hervorragende Produkte und Dienstleistungen bieten wird.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz von HAVAL und GWM POER stellte GWM seine umfangreiche Erfahrung und sein vielfältiges Angebot sowohl im Verbraucher- als auch im kommerziellen Markt vor. Modelle wie der HAVAL H6 und HAVAL DARGO sind dank ihrer herausragenden Sicherheitsmerkmale und ihres komfortablen Fahrerlebnisses zu Favoriten bei Familiennutzern geworden. HAVAL hat traditionelle Grenzen erfolgreich überwunden und mit der Einführung der zweiten Generation des HAVAL H9 die neue Kategorie „Family Offroad“ geschaffen. Dieses Modell repräsentiert nicht nur den Höhepunkt der Offroad-Technologie und Produkterfahrung von HAVAL, sondern auch einen neuen Ansatz im Offroad-Segment. Gleichzeitig hat sich die GWM Pickup-Serie zur ersten Wahl für Offroad-Enthusiasten entwickelt und wird für ihre starke Funktionalität und beeindruckenden Offroad-Fähigkeiten gelobt.

Bis heute haben alle fünf Hauptmarken von GWM erfolgreich in internationale Märkte expandiert. HAVAL, TANK und WEY haben gemeinsam ein umfassendes SUV-Portfolio aufgebaut, wobei mehrere hochwertige Modelle in globale Märkte eingetreten sind und die Zuneigung und Unterstützung von 14 Millionen Nutzern weltweit gewonnen haben. GWM verfügt nun über mehr als 1.300 internationale Vertriebskanäle, und die kumulierten Auslandverkäufe überschreiten 1,6 Millionen Einheiten, was einen neuen Maßstab für die globale Expansion chinesischer Automobilmarken setzt.

Duale Strategie zur Erfüllung aller Reisebedürfnisse

In den letzten Jahren hat GWM an seiner dualen Strategie „Intelligentes GWM“ und „Offroad-GWM“ festgehalten und kontinuierlich technologische Innovationen und Produktverbesserungen vorangetrieben, um das Vertrauen von Nutzern weltweit zu gewinnen. Im Bereich der intelligenten Technologie verfügt der völlig neue WEY 07 über das intelligente Fahrsystem Coffee Pilot Ultra, das für seine außergewöhnlichen Sensorfähigkeiten und präzise Handhabung weitreichendes Lob erhalten hat. Das Coffee OS 3, bekannt für seine starke Sensorik, erhöhte Sicherheit und schnelle Iteration, bietet Nutzern ein umfassendes und nahtloses intelligentes Reiseerlebnis von Punkt zu Punkt. Darüber hinaus verbessert die Integration des intelligenten Cockpitsystems Coffee OS 3 mit dem SEE-integrierten intelligenten Fahrmodell den Reisekomfort und die technologische Raffinesse erheblich. Diese Integration markiert ein umfassendes Upgrade von „attraktiv und funktional“ zu „anregend, intuitiv und smart“ und bietet den Nutzern ein komfortableres und intelligenteres Fahrerlebnis. Zusätzlich zeigt die Detailgenauigkeit und Qualitätskontrolle von GWM“von der sorgfältigen Abstimmung der Motorengeräusche bis hin zur Gestaltung von Schwerelosigkeitssitzen“ein tiefes Verständnis und präzises Eingehen auf die Bedürfnisse der Nutzer.

Im Hinblick auf die Offroad-Leistung verfügt GWM über das umfassendste neue Energieantriebssystem, das die Hi4-Technologieplattform und verschiedene kraftstoffbetriebene Antriebsstränge umfasst und in der Lage ist, alle Offroad-Fahrbedingungen zu erfüllen. Die Einführung der intelligenten Allrad-Elektro-Hybridarchitektur Hi4/Hi4 Performance Version und der Offroad-Super-Hybridarchitektur Hi4-T bietet den Nutzern ein wirtschaftlicheres, reichweitenstärkeres und sichereres Fahrerlebnis. Darüber hinaus hat GWM eine Reihe von Allradtechnologien entwickelt, um alle Offroad-Szenarien abzudecken, einschließlich intelligenter elektrischer Allradantrieb und mechanischer Sperrdifferentiale, die in mehreren Modellen verfügbar sind. Diese technologischen Innovationen zeigen die beeindruckende Stärke von GWM in der Offroad-Technologie.

Mit seiner Doppelstrategie „Intelligentes GWM“ und „Offroad-GWM“ erfüllt GWM nicht nur die gesamte Bandbreite der Reisebedürfnisse seiner Nutzer, sondern führt auch den Aufstieg chinesischer Automobilmarken auf dem globalen Markt mit außergewöhnlicher Produktqualität und innovativen technologischen Fähigkeiten an.

GWM’s globale Nutzerstrategie: Ein ausgewogener Fokus auf Produkte und Dienstleistungen

Die Markenphilosophie von GWM, „GO WITH MORE“, spiegelt sich nicht nur in der Verfolgung herausragender Produkte und Technologien wider, sondern auch in der Verpflichtung, sich tief in den lokalen Märkten zu verwurzeln, lokale Kulturen zu respektieren und starke Verbindungen zu den Nutzern aufzubauen. In den letzten Jahren hat GWM seine Präsenz auf internationalen Märkten aktiv ausgebaut und das Vertrauen globaler Kunden durch herausragende Produktqualität und lokal angepasste Marktstrategien gewonnen. Ob in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika oder sogar Europa – GWM hat seinen Markeneinfluss stetig erhöht und setzt damit einen Maßstab für den globalen Erfolg chinesischer Automarken.

Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, innoviert GWM kontinuierlich sowohl bei Produkten als auch bei Dienstleistungen. Der völlig neue WEY 07, ausgestattet mit dem fortschrittlichen intelligenten Fahrsystem Coffee Pilot Ultra, hat aufgrund seiner außergewöhnlichen Sensorfähigkeiten und präzisen Handhabung weitreichendes Lob erhalten. Im Bereich des intelligenten Cockpits bietet das Coffee OS 3 Smart Cockpit System ein reibungsloses Bedienerlebnis und eine Vielzahl von Funktionen, die den Nutzern ein komfortableres und intelligenteres Fahrerlebnis ermöglichen. Darüber hinaus legt GWM großen Wert auf Details und Qualitätskontrolle. Von der fein abgestimmten Klangregelung des Motors bis hin zur Gestaltung von Schwerelosigkeitssitzen – jeder Aspekt spiegelt das tiefe Verständnis und die präzise Ausrichtung von GWM auf die Bedürfnisse der Nutzer wider.

Gemeinsam mit den Nutzern: Vertiefung der emotionalen Bindung zur Marke

GWM versteht, dass die Nutzer eine wesentliche Kraft für das Wachstum der Marke sind. Während der Chengdu Motor Show lud GWM Nutzer und Influencer aus aller Welt ein, an der Gestaltung und dem Teilen der Markengeschichte teilzunehmen. Besonders im Segment des Nutzerstorytellings teilten mehrere internationale Nutzer ihre persönlichen Erfahrungen mit GWM. Diese Geschichten hoben nicht nur die herausragende Leistung von GWM-Produkten hervor, sondern zeigten auch die tiefe emotionale Bindung zwischen der Marke und ihren Nutzern. Wie John, ein Nutzer aus Australien, es ausdrückte: „Ich habe mich nicht nur wegen der Leistung und Qualität für GWM entschieden, sondern wegen des Zugehörigkeitsgefühls, das es mir vermittelt.“ Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ein Schlüsselfaktor für das kontinuierliche Wachstum von GWM auf dem globalen Markt.

Die Medien, Nutzer und Key Opinion Leaders (KOLs) haben GWM mit Lob und positiver Resonanz überschüttet. Sie betonen immer wieder, dass die Produkte von GWM nicht nur in ihrer Leistung herausragend und in ihrer Qualität zuverlässig sind, sondern auch führend in der Branche für intelligente Technologie und Lösungen für neue Energien. Durch das Sammeln und Teilen von Nutzerstories hat GWM gezeigt, wie tief die emotionale Verbindung ist, die Nutzer aus verschiedenen Ländern und kulturellen Hintergründen zur Marke haben.

GWM beteiligt sich auch an verschiedenen interaktiven Aktivitäten, um gemeinsam mit seinen Nutzern den Markenwert zu schaffen. Dies hilft GWM nicht nur, die emotionale Verbindung zu den Nutzern zu vertiefen, sondern verleiht der globalen Entwicklung der Marke auch zusätzlichen Schwung. So richtete GWM beispielsweise auf der Automesse einen Erlebnisbereich für die Nutzer ein und lud die Besucher ein, die neuesten intelligenten Technologien und Produkte im Bereich der neuen Energien persönlich zu erleben. Darüber hinaus veranstaltete GWM Co-Creation-Workshops, in denen die Nutzer gemeinsam mit Designern und Ingenieuren über zukünftige Automobiltrends und innovative Richtungen diskutieren konnten.

GWM stärkt seine emotionale Verbindung zu den Nutzern weiter durch verschiedene interaktive Aktivitäten, indem es sie beispielsweise dazu ermutigt, an verschiedenen Phasen der Produktentwicklung, des Designs und der Promotion teilzunehmen. Dieses Co-Creation-Modell steigert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte auf dem Markt, sondern erhöht auch die Markenbekanntheit und Loyalität der Nutzer. Auf der Automesse richtete GWM eine Erlebniszone ein, in der die Besucher die neuesten intelligenten Technologien und Produkte im Bereich der neuen Energien persönlich erleben konnten. Zudem veranstalteten sie Co-Creation-Workshops für Nutzer, in denen diese gemeinsam mit Designern und Ingenieuren über zukünftige Automobiltrends und Innovationsrichtungen diskutieren konnten. Darüber hinaus lud GWM fast hundert internationale Gäste aus Regionen wie dem Nahen Osten, Malaysia, Thailand, Australien, Südafrika und Brasilien zur Chengdu Motor Show ein. Diese Gäste besuchten auch das Werk in Chongqing Yongchuan, wo sie die intelligenten Produkte von GWM aus erster Hand erleben, die Offroad-Fähigkeiten begutachten und das rasante Tempo der globalen Expansion des Unternehmens beobachten konnten.

Verschmelzung von chinesischer Kultur und Marke: Ein immersives Hotpot-Erlebnis

Auf der diesjährigen Chengdu Motor Show veranstaltete GWM ein einzigartiges Hotpot-Fest, das die chinesische Kultur tief in die Marke integrierte. Für die internationalen Nutzer und Medienvertreter war dieses Hotpot-Bankett zweifellos ein unvergessliches kulturelles Erlebnis.

Ein erfahrener Automobilkritiker lobte dies hoch und sagte: „GWM hat geschickt Elemente der traditionellen chinesischen Kultur in seine Markenpräsentation integriert und setzt damit einen neuen Maßstab für die Branche.“ Auch international renommierte Medienfachleute schlossen sich dieser Meinung an und bemerkten: „Das Hotpot-Fest verkörperte erfolgreich eine globale Markenstrategie, die geografische und kulturelle Grenzen überschritt. Es ermöglichte Nutzern aus aller Welt, die tiefgründige chinesische Kultur zu erleben, und vertiefte gleichzeitig die emotionale Verbindung zwischen der Marke und ihren Kunden.“ Nutzer aus verschiedenen Ländern äußerten ebenfalls ihre Liebe und Wertschätzung für die Veranstaltung und betonten, dass sie nicht nur köstliche traditionelle chinesische Küche genossen, sondern auch den Charme und den kulturellen Geist von GWM intensiv verspürten.

Da sich der globale Automobilmarkt weiterhin entwickelt und verändert, bleibt GWM seiner Philosophie „Handwerkskunst im Automobilbau“ treu. Geleitet von seiner Doppelstrategie „Intelligentes GWM“ und „Offroad-GWM“ wird das Unternehmen weiterhin technologische Innovationen vorantreiben und Produktverbesserungen durchführen, um weltweit hervorragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten. In die Zukunft blickend wird GWM sein Modell der Co-Creation mit den Nutzern weiter vertiefen und gemeinsam mit seinen globalen Nutzern die grenzenlosen Möglichkeiten der Mobilität der Zukunft erkunden.

Da sich der globale Automobilmarkt weiterhin entwickelt und verändert, bleibt GWM seiner Philosophie „Handwerkskunst im Automobilbau" treu. Geleitet von seiner Doppelstrategie „Intelligentes GWM" und „Offroad-GWM" wird das Unternehmen weiterhin technologische Innovationen vorantreiben und Produktverbesserungen durchführen, um weltweit hervorragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten. In die Zukunft blickend wird GWM sein Modell der Co-Creation mit den Nutzern weiter vertiefen und gemeinsam mit seinen globalen Nutzern die grenzenlosen Möglichkeiten der Mobilität der Zukunft erkunden.

