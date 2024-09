Doppeltes Jubiläum: Rothenburg im Zeichen der Geschichte

Veranstaltungshinweis:

Reichsstadt-Festtage Rothenburg ob der Tauber

6. bis 8. September 2024

750 Jahre Freie Reichsstadt und 50 Jahre Reichsstadttage – ein Grund zum Feiern für Rothenburg ob der Tauber. Zwei Schwestern, die 1974 die ersten Reichsstadttage miterlebten, kehren zu ihrem eigenen 50-jährigen Jubiläum zurück, um erneut teilzunehmen.

Rothenburg, den 02.09.2024: Im malerischen Mittelfranken liegt Rothenburg ob der Tauber, eine Stadt, die wie kaum eine andere das Erbe des deutschen Mittelalters bewahrt. Ihre historischen Mauern und charmanten Fachwerkhäuser erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Als König Rudolf von Habsburg am 15. Mai 1274 Rothenburg den Status einer freien Reichsstadt verlieh, ahnte er wohl kaum, dass diese Stadt Jahrhunderte später immer noch ein Ort voller lebendiger Tradition sein würde.

1974, genau 700 Jahre nach dieser bedeutenden Anerkennung, fanden in Rothenburg erstmals die Reichsstadttage statt. Die Altstadt verwandelte sich in eine große Freilichtbühne, auf der die Geschichte der Stadt eindrucksvoll nachgestellt wurde. Zwei der damaligen Teilnehmerinnen, die Schwestern Jäger, waren als junge Frauen Teil der Biedermeier-Künstlergruppe am Plönlein. In prachtvollen Biedermeierkostümen nahmen sie bereits damals an den Feierlichkeiten teil – und auch 50 Jahre später sind sie wieder mit von der Partie.

„Ich hatte die Idee, noch einmal in alte Kostüme zu schlüpfen und bei diesem wunderbaren Fest mitzuwirken“, erzählt Irmgard Scharnagl-Haase. Ihre Schwester, Christa Jäger-Schrödl, stimmte sofort zu: „Die typischen Biedermeier-Kopfbedeckungen, die sogenannten Schuten, wurden eigens von einer Hutmacherin des Nürnberger Theaters gefertigt, und die Kleider hat eine erfahrene Schneiderin aus Colmberg maßgeschneidert.“ Dieses Jahr feiern die beiden Schwestern also ihr persönliches Jubiläum bei den 50. Reichsstadt-Festtagen vom 6. bis zum 8. September, während Rothenburg zugleich sein 750-jähriges Bestehen als Freie Reichsstadt begeht.

Die Festtage versprechen auch in diesem Jahr wieder ein beeindruckendes Programm: 27 historische Gruppen lassen die Vergangenheit lebendig werden. Besonders faszinierend ist der Fackelzug am Freitagabend, der von der Doppelbrücke im Taubertal zur Altstadt führt und mit einer spektakulären Feuer- und Lichtshow am Rathaus seinen Höhepunkt findet. Am Sonntag erwartet die Besucher eine weitere Neuerung: Auf der Eiswiese im Taubertal wird eine historische Schlacht nachgestellt.

Mehr Informationen zu den Feierlichkeiten finden Sie unter: https://www.rothenburg.de/ oder über: info@futureCONCEPTS.de

