Haarverlängerung 2026: Das sind die Trends – Dortmunder Friseurmeisterin erklärt, worauf es jetzt ankommt

Natürlichkeit statt „Fake-Look“: Die Haarverlängerungstrends 2026 bringen ultraleichte, unsichtbare Systeme für mehr Komfort und schonendes Volumen. Expertin Giuliana Koke ordnet die Trends ein.

Unsichtbare Übergänge, leichte Strähnen und maximaler Haarschutz – die Haarverlängerung Trends für 2026 setzen neue Maßstäbe in Sachen Natürlichkeit und Tragekomfort. Doch was steckt wirklich hinter den aktuellen Entwicklungen? Giuliana Koke, Friseurmeisterin und Inhaberin von HAIR – Friseur Dortmund, ordnet ein, welche Techniken aktuell gefragt sind und worauf Kundinnen bei der Wahl ihrer Extensions achten sollten.

Der Trend: Unsichtbare Befestigungen für natürliches Tragegefühl

_“Aktuell erleben wir eine klare Verschiebung hin zu flacheren, unsichtbareren Befestigungsmethoden“, erklärt Giuliana Koke. „Techniken wie optimierte Nano-Tape-Extensions oder mikroskopisch kleine Laserschweiß-Bondings liegen im Trend, weil sie selbst bei feinem Haar völlig unsichtbar und kaum fühlbar sind. Sie liegen flacher am Kopf an und verteilen das Gewicht der Strähne optimal, wodurch der Tragekomfort deutlich verbessert wird.“_

Konkreter Mehrwert für Kundinnen: Kein „dicker Kopf“-Gefühl mehr. Die Extensions ermöglichen hohe Zopf- und Hochsteckfrisuren, ohne dass die Verbindungsstellen auffallen oder drücken – eine Freiheit, die bei älteren Systemen oft eingeschränkt war.

Haarschutz im Fokus: Weniger Gewicht, mehr Komfort

Die Expertin betont, dass moderne Haarverlängerungen vor allem durch ihre Haarschonung überzeugen:

* Ultra-Leichte Strähnen: Im Gegensatz zu traditionellen, schweren Extensions setzen aktuelle Systeme auf extrem leichte und feinere Strähnen, die das Eigenhaar weniger belasten und Haarbruch vorbeugen.

* Präzise Temperaturkontrolle bei Bondings: Moderne Ultraschall- oder Laserschweiß-Techniken arbeiten mit kontrollierter, niedrigerer Temperatur. Dies schont die Keratinstruktur des Eigenhaars und gewährleistet eine feste, aber haarschonende Verbindung, die sich später rückstandslos entfernen lässt.

_“Bei HAIR setzen wir auf diese schonenden Methoden, weil wir beeindruckende Fülle und Länge bieten möchten, während die Haarwurzeln entlastet werden. Das ist der entscheidende Unterschied zu älteren, oft belastenden Anwendungen“_, so Giuliana Koke.

Individualisierte Looks dank professioneller Beratung

Um die Vorteile moderner Haarverlängerungen voll auszuschöpfen, ist laut der Expertin eine maßgeschneiderte Anwendung entscheidend. Eine professionelle Beratung bei HAIR umfasst:

* Exakte Haarstrukturanalyse: Auswahl der passenden Befestigungsmethode basierend auf der Dicke und Dichte des Eigenhaars.

* Gewichts- und Volumenverteilung: Präzise Platzierung der leichten Strähnen, um einen nahtlosen, natürlichen Fall zu garantieren.

Volumen mit Verantwortung

_“Der Trend für 2026 lautet klar: Volles, schönes Haar, das sich natürlich anfühlt und das Eigenhaar schont“_, fasst Giuliana Koke zusammen. _“Wer auf moderne, unsichtbare Befestigungstechniken und fachkundige Beratung setzt, kann sich über gesundes Eigenhaar und maximale Styling-Freiheit freuen.“_

