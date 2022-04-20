Haben klassische Webseiten noch Zukunft? Warum Webdesign im KI-Zeitalter neu gedacht werden muss

Webseiten bleiben trotz KI und Social Search zentral. Eberle Consulting zeigt, warum Webdesign 2026 neu gedacht werden muss und wie Unternehmen sichtbar bleiben.

Augsburg, 25. Juni 2026 – Künstliche Intelligenz, Social Search und Zero-Click-Suchen verändern die Art, wie Menschen Informationen finden. Immer häufiger beginnt die Suche nicht mehr nur bei Google, sondern auch bei TikTok, Instagram, YouTube, ChatGPT oder anderen KI-Systemen. Für Unternehmen stellt sich damit eine zentrale Frage: Welche Rolle spielt die klassische Webseite in Zukunft noch?

Andre Eberle, Gründer von Eberle Consulting, einer Webdesign- und SEO-Agentur aus Augsburg, sieht darin keinen Abschied von Webseiten, sondern einen grundlegenden Wandel.

„Die Webseite stirbt nicht. Aber sie verliert ihre Rolle als alleiniger Einstiegspunkt. In Zukunft muss eine Webseite nicht nur für Besucher funktionieren, sondern auch für Suchmaschinen, KI-Systeme und soziale Plattformen verständlich, vertrauenswürdig und verwertbar sein“, erklärt Andre Eberle.

Von der Webseite zur digitalen Vertrauensbasis

Früher war die Webseite oft der erste Kontaktpunkt zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden. Heute findet dieser Erstkontakt immer häufiger auf anderen Kanälen statt: in KI-Antworten, in Social-Media-Suchen, in lokalen Suchergebnissen oder in kurzen Videoformaten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen auf eine eigene Webseite verzichten können. Im Gegenteil: Die Webseite wird zur digitalen Vertrauensbasis. Sie bündelt Leistungen, Referenzen, Kontaktmöglichkeiten, lokale Relevanz, Fachwissen und Markenidentität an einem Ort.

Gerade für kleine Unternehmen, Selbstständige, Handwerksbetriebe und lokale Dienstleister bleibt eine professionelle Webseite ein entscheidender Faktor. Sie ist weiterhin der Ort, an dem Vertrauen aufgebaut, Anfragen generiert und Informationen kontrolliert dargestellt werden können.

KI verändert die Anforderungen an Webdesign und SEO

Mit KI-Suchsystemen verändert sich auch die Suchmaschinenoptimierung. Webseiten müssen nicht mehr nur für klassische Rankings optimiert werden. Sie sollten klare Strukturen, verständliche Inhalte, eindeutige Leistungsbeschreibungen und vertrauensbildende Signale liefern.

Dazu gehören unter anderem:

* klare Aussagen zu Leistungen und Standorten

* strukturierte Inhalte mit echtem Mehrwert

* nachvollziehbare Expertise

* schnelle Ladezeiten und mobile Optimierung

* verständliche Kontaktwege

* lokale Relevanz und aktuelle Informationen

„Wer heute eine Webseite erstellt, sollte nicht nur an Design denken. Gutes Webdesign muss sichtbar machen, wofür ein Unternehmen steht, welche Probleme es löst und warum Kunden ihm vertrauen können“, so Eberle.

Social Search wird wichtiger, ersetzt die Webseite aber nicht

Besonders jüngere Zielgruppen suchen zunehmend direkt auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube. Produkte, Dienstleistungen und Empfehlungen werden dort entdeckt, verglichen und bewertet. Diese Entwicklung verändert die Customer Journey erheblich.

Trotzdem bleibt die Webseite ein wichtiger Zielpunkt. Social Media kann Aufmerksamkeit erzeugen, KI kann Informationen zusammenfassen, aber die eigene Webseite bleibt der kontrollierte Raum eines Unternehmens. Hier können Angebote ausführlich erklärt, Vertrauen aufgebaut und Interessenten in konkrete Anfragen umgewandelt werden.

Um Unternehmen den Einstieg in eine professionelle Online-Präsenz zu erleichtern, verweist Eberle Consulting auf das Angebot von 17webseiten.de. Dort können sich Unternehmen ein erstes Webdesign für 0 Euro erstellen lassen. Das erste Design wird ohne Hosting und ohne Domain bereitgestellt. Auf Wunsch ist auch Unterstützung bei der Einrichtung möglich.

Mehr Informationen gibt es unter: https://17webseiten.de/

Das Angebot richtet sich besonders an Unternehmen, die ihre digitale Präsenz modernisieren möchten, aber zunächst eine visuelle Grundlage für ihre neue Webseite benötigen.

Fazit: Webseiten bleiben wichtig, aber ihre Aufgabe verändert sich

Die Zukunft des Webdesigns liegt nicht darin, einfach nur schöne Webseiten zu erstellen. Entscheidend ist, Webseiten als zentrale digitale Vertrauensplattform zu verstehen. Sie müssen für Menschen, Suchmaschinen, KI-Systeme und soziale Plattformen gleichermaßen funktionieren.

Unternehmen, die heute investieren, sollten daher nicht nur fragen: „Wie sieht meine Webseite aus?“ Die wichtigere Frage lautet: „Wird mein Unternehmen im digitalen Entscheidungsprozess überhaupt noch gefunden, verstanden und ausgewählt?“

Über Eberle Consulting

Eberle Consulting ist eine Webdesign- und SEO-Agentur aus Augsburg. Das Unternehmen unterstützt Selbstständige, lokale Dienstleister und kleine bis mittelständische Unternehmen beim Aufbau moderner Webseiten, lokaler Sichtbarkeit und nachhaltiger Online-Marketing-Strukturen.

Pressekontakt

Andre Eberle

Eberle Consulting – Webdesign und SEO Agentur aus Augsburg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eberle Consulting GmbH & Co. KG

Herr Andre Eberle

Neufnachweg 6

86165 Augsburg

Deutschland

fon ..: 082165042847

web ..: https://consulting-eberle.de

email : kontakt@consulting-eberle.de

Eberle Consulting ist eine Webdesign-Agentur aus Augsburg, die Unternehmen, Selbstständige und lokale Dienstleister beim Aufbau moderner Websites unterstützt. Der Fokus liegt auf klar strukturierten, schnellen und suchmaschinenfreundlichen Internetauftritten (SEO & SEA), die nicht nur professionell wirken, sondern gezielt neue Anfragen und Kundenkontakte ermöglichen.

Zu den Leistungen von Eberle Consulting zählen Webdesign, Website-Relaunches, SEO, lokale Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Optimierung sowie die strategische Beratung rund um digitale Sichtbarkeit. Besonders für Handwerksbetriebe und regionale Dienstleister entwickelt das Unternehmen praxisnahe Website-Konzepte, die Leistungen verständlich darstellen, Vertrauen aufbauen und potenzielle Kunden zur Kontaktaufnahme führen.

Eberle Consulting verbindet technisches Know-how mit einem klaren Verständnis für lokale Märkte und kundengewinnende Online-Kommunikation. Ziel ist es, Websites zu schaffen, die langfristig als digitales Fundament für Sichtbarkeit, Vertrauen und Wachstum dienen.

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Eberle Consulting GmbH & Co. KG

Herr Andre Eberle

Neufnachweg 6

86165 Augsburg

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