Händlerbund veröffentlicht Shopify-Guide: Starthilfe für Online-Händler

Der Händlerbund unterstützt Online-Händler bei der Planung, Einrichtung und Optimierung eines Shopify-Shops – von der Produktpräsentation bis zur rechtssicheren Konfiguration.

Leipzig, 11.06.2026 – Der Händlerbund stellt ab sofort einen umfassenden Praxis-Guide für den Einstieg in Shopify bereit. Der kostenlose Leitfaden führt Schritt für Schritt durch Planung, Einrichtung und Optimierung eines Shopify-Shops – von der Produktpräsentation bis zur rechtssicheren Konfiguration.

Klarer Fahrplan statt teurer Umwege

Der Guide richtet sich an Gründer, D2C-Brands und Marktplatz-Seller, die einen eigenen Shop aufbauen oder migrieren möchten. Er deckt alle zentralen Bereiche ab: Theme-Auswahl und Conversion-Optimierung, Produktseiten und Varianten, Zahlungsarten, Versand und Steuern sowie SEO-Grundlagen und App-Strategie. Checklisten begleiten jeden Schritt und sollen häufige Fehler bei Produktdaten, Preisangaben und im Checkout vermeiden.

Auf 96 Seiten erhalten angehende Shopify-Händler damit alle wichtigen Informationen, die sie benötigen, um ihren Shop erfolgreich und rechtssicher einzurichten. Dabei werden die wichtigen Schritte anschaulich mit konkreten Screenshots erklärt.

Rechtssicherheit als fester Bestandteil

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den rechtlichen Pflichtangaben, die Shopify-Shops erfüllen müssen: Impressum, AGB, Widerrufserklärung und Datenschutzerklärung. Der Guide erläutert, worauf es bei der Einbindung ankommt und wie Händler Abmahnrisiken gezielt senken. Der Händlerbund hat das Shopsystem vorzertifiziert und bringt hier als langjähriger Partner seine eigene juristische Expertise ein.

„Shopify bietet einen schnellen Einstieg, ist aber kein Selbstläufer“, sagt Tim Arlt, CEO des Händlerbundes. „Wer von Anfang an strukturiert vorgeht und rechtliche Stolperfallen kennt, spart sich später teure Korrekturen. Genau dabei hilft dieser Guide.“

Der Shopify-Guide ist ab sofort kostenfrei im Händlerbund Marketplace erhältlich.

Noch Fragen zu Shopify?

Im Händlerbund Forum können alle Shopify-Nutzer und Interessierte gemeiunsam mit unseren Händlerbund Experten fachsimpeln. Hierzu veranstalten wir am 16.06.2026 um 13:00 Uhr ein großes Shopify Q&A. Dabei erhalten Online-Händler Unterstützung bei der technischen sowie rechtlichen Einrichtung und Optimierung ihrer Shops.

>>> Zum Händlerbund Forum

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Frau Ricarda Eichler

Artrium/Kohlgartenstraße 11-13

04315 Leipzig

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email : presse@haendlerbund.de

Über den Händlerbund

Recht im E-Commerce kann kompliziert sein – muss es aber nicht bleiben. Der Händlerbund macht Online-Shops rechtssicher: mit spezialisierter Rechtsberatung, aktuellen Rechtstexten und Unterstützung im Abmahnfall. Damit Händler sich auf ihr Geschäft konzentrieren können, während die rechtlichen Anforderungen verlässlich im Griff bleiben.

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