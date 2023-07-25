  • Gemeinsam weiter im Online-Handel: Händlerbund startet Forum

    Mit dem Händlerbund Forum gibt es einen neuen Ort, an dem Online-Händler ihre Alltagsprobleme gemeinsam besprechen können.

    BildLeipzig, 12. März 2026 – Der Händlerbund erweitert sein umfassendes Angebot für Unternehmen im deutschsprachigen Raum und bietet künftig mit dem Händlerbund Forum eine Plattform, auf der Online-Händler gemeinsam Lösungen entwickeln und sich im dynamischen E-Commerce-Umfeld gegenseitig stärken.

    Die steigende Zahl regulatorischer Anforderungen, technische Entwicklungen und zunehmender Wettbewerbsdruck stellen viele Online-Händler vor immer komplexere Herausforderungen. Standardisierte Informationsangebote stoßen dabei häufig an ihre Grenzen: Individuelle Fragestellungen und konkrete Einzelfälle lassen sich im statischen Format von Newsportalen nur bedingt abbilden.

    Mit dem Händlerbund Forum reagiert das Unternehmen auf diesen wachsenden Bedarf nach strukturiertem und professionellem Austausch im E-Commerce.

    _“Die Herausforderungen im Online-Handel werden nicht weniger – sie werden komplexer. Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht mehr als Einzelwissen. Er braucht ein starkes Netzwerk. Das Händlerbund Forum ist unser Beitrag, dieses Netzwerk aktiv zu gestalten.“_
    _“ Tim Arlt, CEO Händlerbund_

    Das Händlerbund Forum versteht sich als neutrale, rechtssichere und professionell moderierte Community für Online-Händler – unabhängig von Marktplatz, Shopsystem oder Unternehmensgröße. Im Mittelpunkt stehen fundierte Diskussionen zu rechtlichen, operativen und strategischen Fragestellungen des digitalen Handels.

    Forum für Recht, Marktplätze und E-Commerce-Praxis

    Das Händlerbund Forum richtet sich an Online-Händler im gesamten DACH-Raum – vom kleinen Shopbetreiber bis zum international skalierenden Multichannel-Unternehmen. Diskutiert werden aktuelle Herausforderungen des digitalen Handels – von regulatorischen Anforderungen bis hin zu Wachstums- und Skalierungsstrategien.

    Die Plattform ist in klar definierte Themenbereiche gegliedert:

    * Recht & Gesetze
    * Marktplätze & Plattformen
    * Shopsysteme & Technik
    * Marketing
    * Logistik & Payment
    * Networking & Off-Topic

    Einen besonderen Mehrwert bieten rechtliche Ersteinschätzungen durch das Expertenteam des Händlerbundes. Diese fachliche Einordnung reduziert Unsicherheiten, schafft Orientierung bei konkreten Fragestellungen und unterscheidet das Forum deutlich von klassischen Austauschplattformen.

    Zentrale Plattform für den Online-Handel

    Das Händlerbund Forum versteht sich als branchenübergreifende Austauschplattform. Eine professionelle Moderation sorgt für Qualität, Struktur und sachliche Diskussionen. Technisch wurde mit WoltLab gezielt auf eine in Deutschland entwickelte Forensoftware gesetzt. Hosting und Infrastruktur gewährleisten hohe Datenschutzstandards sowie DSGVO-Konformität.

    Mit dem Händlerbund Forum setzt der Händlerbund auf Zusammenarbeit statt Einzelkampf – für einen Online-Handel, in dem Händler gemeinsam weiterkommen.

    Jetzt kostenfrei anmelden: https://forum.haendlerbund.de

