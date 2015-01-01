DiBooq erweitert FeWo Channel Manager um saisonale und globale Buchungsbedingungen

Der FeWo Channel Manager erhält neue Funktionen für saisonale und globale Buchungsbedingungen. Gastgeber können damit Buchungsregeln für Airbnb, Booking.com oder Vrbo jetzt noch flexibler gestalten.

DiBooq erweitert seinen Channel Manager für Ferienwohnungen um neue Funktionen zur flexiblen Steuerung von Buchungsbedingungen. Gastgeber von Ferienwohnungen und Ferienhäusern können ihre Vermietung damit noch gezielter an saisonale Nachfrage anpassen und Buchungsregeln zentral für alle angebundenen Portale steuern.

Mit der Einführung saisonaler Buchungsbedingungen lassen sich Mindestaufenthalte, An- und Abreisetage sowie maximale Aufenthaltsdauern abhängig von der jeweiligen Saison definieren. Die Einstellungen gelten kanalübergreifend und werden automatisch an die wichtigsten Buchungsplattformen wie Airbnb, Booking.com und die Vrbo Gruppe übertragen.

Gerade in der Ferienvermietung spielen saisonale Unterschiede eine zentrale Rolle. Während in der Hochsaison häufig längere Aufenthalte bevorzugt werden, können in ruhigeren Zeiten kürzere Buchungen sinnvoll sein, um die Auslastung zu erhöhen. Mit den neuen Funktionen von DiBooq lassen sich diese Unterschiede gezielt abbilden.

Saisonale Buchungsregeln sorgen für bessere Auslastung

Vermieter können beispielsweise festlegen, dass in der Hauptsaison ein Mindestaufenthalt von sieben Nächten mit An und Abreise am Samstag gilt. Dadurch lassen sich Lücken im Belegungskalender vermeiden und die Auslastung in stark nachgefragten Zeiten optimieren.

In der Nebensaison hingegen können kürzere Aufenthalte erlaubt werden, um mehr Gäste anzusprechen und spontane Buchungen zu ermöglichen.

Weitere neue globale Buchungsbedingungen im Channel Manager

Neben den saisonalen Regeln hat DiBooq zudem globale Buchungsbedingungen in den Channel Manager integriert. Dazu gehören Vorlaufzeit, Vorbereitungszeit und Buchungsfenster. Diese Einstellungen geben Vermietern zusätzliche Kontrolle darüber, wann und unter welchen Bedingungen Gäste ihre Unterkunft buchen können.

Die wichtigsten Möglichkeiten im Überblick:

o Vorlaufzeit definieren

Gastgeber können festlegen, wie kurzfristig Buchungen möglich sind. Beispielsweise kann eingestellt werden, dass Buchungen spätestens zwei Tage vor Anreise erfolgen müssen. Dadurch bleibt ausreichend Zeit für Organisation und Gästekommunikation.

o Vorbereitungszeit zwischen Buchungen einplanen

Mit der Vorbereitungszeit lässt sich automatisch ein Zeitraum zwischen zwei Aufenthalten blockieren. Ein zusätzlicher Tag kann beispielsweise für Reinigung, Wartung oder Vorbereitung der Unterkunft reserviert werden.

o Buchungsfenster festlegen

Das Buchungsfenster bestimmt, wie weit im Voraus Gäste eine Unterkunft buchen können. Gerade für neue Gastgeber bietet ein begrenztes Buchungsfenster zusätzliche Flexibilität bei der zukünftigen Vermietungsstrategie.

„Mit den neuen saisonalen Buchungsbedingungen und globalen Steuerungsfunktionen geben wir Vermietern noch mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Ferienunterkünfte“, erklärt das Team von DiBooq. „Gerade bei der Vermarktung über mehrere Buchungsplattformen ist es entscheidend, Buchungsregeln einfach und zentral steuern zu können.“

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Funktionen stehen ab sofort allen Nutzern der DiBooq Ferienwohnungssoftware zur Verfügung. Die Software ist für bis zu fünf Unterkünfte bereits ab 14 EUR monatlich netto im Jahresabo (zzgl. MwSt.) oder 21 EUR monatlich netto im Monatsabo (zzgl. MwSt.) erhältlich. Mehr unter www.dibooq.com/de/preise-ferienhaus-eigentuemer/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DiBooq GmbH

Herr Ralf Spielvogel

Heinrich-Mann-Allee 3b

14473 Potsdam

Deutschland

fon ..: +4933176997530

web ..: https://www.dibooq.com

email : hello@dibooq.com

Über die DiBooq GmbH

DiBooq ist eine All-in-One Ferienwohnung Software ideal für 1 bis 10 Ferienunterkünfte. Die Lösung unterstützt Gastgeber bei der täglichen Verwaltung ihrer Ferienunterkünfte.

Der integrierte Channel Manager bietet Schnittstellen zu Airbnb, Booking.com und Vrbo inklusive FeWo direkt, Expedia und Abritel. Ergänzt wird die Plattform durch ein eigenes Online Reservierungssystem, eine Buchungswebsite, automatisierte Abläufe und die intelligente Vernetzung von Eigentümern und Agenturen. So können Vermieter ihre Prozesse optimieren, Zeit sparen, die Auslastung steigern und ihren Gästen ein professionelles Buchungserlebnis bieten.

Weitere Informationen: www.dibooq.com/de/



