Online-Akademie 8FDA: Neues Zeitalter im Online-Handel erfordert neue Geschäftsstrategien

Neue Strategien sind im gesättigter scheinenden Markt besonders im Bereich Dropshipping gefragt.

Angesichts der sich verändernden Dynamik im Online-Handel und der nachlassenden Euphorie nach dem Corona-Hype stellt die Online-Akademie 8FDA „8FigureDreamAcademy“ neue, maßgeschneiderte Strategien für Online-Händler vor.

Zum Start des Jahres 2024 betont die Akademie die Notwendigkeit, sich dem gesättigten Markt und den veränderten Kundenpräferenzen anzupassen. Mit einem frischen Ansatz und erfahrungsbasierten Lernmodulen zielt die 8FDA darauf ab, Online-Händlerinnen und -Händler für die Herausforderungen des reiferen Marktes zu rüsten.

„Die Boom-Jahre sind vorbei. Positiv formuliert: Der Online-Handel ist erwachsen geworden. Damit sind aber auch neue, sozusagen erwachsenere Strategien für den reiferen Markt gefragt, gerade zum Start des neuen Geschäftsjahres“, sagt Mauri von der „8FigureDreamAcademy“. Die 8FDA hat sich als Online-Akademie darauf spezialisiert, Online-Händlerinnen und Online-Händler fit zu machen für das digitale Geschäft. Hinter der Akademie stecken fünf erfahrene Mentorinnen und Mentoren, die selbst erfolgreich digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben und heute dieses Wissen und diese Erfahrungen in der Lern-Academy an andere weitergeben möchten.

Wie errichtet man innerhalb von 14 Tagen einen eigenen Online-Shop? Welche Aspekte sind dabei wesentlich? Und wie passt man sich an veränderte Kundenpräferenzen oder die zunehmende Zurückhaltung der Online-Käufer an? Diese zentralen Fragen werden in den Video-Kursen der Akademie umfassend für Neuunternehmer beantwortet

Neue Strategien sind im gesättigter scheinenden Markt besonders im Bereich Dropshipping gefragt. „Dropshipping hat sich fundamental weiterentwickelt. Der Erfolg bemisst sich künftig primär daran, einzigartigen Mehrwert zu bieten und sich an die aktuellen Markttrends anzupassen. Dafür braucht es einen langen Atem und ein immer besseres, vor allem datenbasiertes Verständnis für die Zielgruppe“, so Mauri.

Die Ausbildung an der Digital-Akademie 8FDA erfolgt überwiegend in kompakten Video-Lerneinheiten. Zur Auswahl stehen derzeit 22 Module mit mehr als 150 einzelnen Lektionen. Wöchentliche Live-Calls und eine VIP-Gruppe in den sozialen Medien runden das Programm ab.

Weitere Informationen unter: https://www.8figuredreamacademy.com/

