Haftungsfalle Ewigkeitschemikalien: Warum Anlagenbetreiber bei der Entsorgung

Anlagenbetreiber riskieren bei der Entsorgung von PFAS-belastetem Abwasser hohe Bußgelder und Strafen. Die Service GmbH zeigt, wie Sie sich rechtssicher absichern

Warum Anlagenbetreiber bei der Entsorgung von PFAS-belastetem Abwasser jetzt rechtssicher handeln müssen

_Neue Grenzwerte, POP-Verordnung und das Kreislaufwirtschaftsgesetz nehmen Industrie und Gewerbe in die Pflicht. Die Service GmbH informiert über die rechtssichere Vergabe und den Schutz vor Organisationsverschulden bei Silosanierungen._

Berlin, 17. Juni 2026 – Ob bei der Wartung, der industriellen Brandbekämpfung oder der wiederkehrenden Tanksanierung von Industrie- und Lageranlagen: Werden Oberflächen gereinigt, die mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Kontakt kamen – beispielsweise durch Rückstände alter Schaumlöschmittel -, fällt hochkontaminiertes PFAS-belastetes Abwasser oder hochkonzentriertes Spülwasser an. Angesichts der im Jahr 2026 drastisch verschärften Umweltgesetze und EU-weiten Beschränkungen wie den neuen Fristen der POP-Verordnung und der REACH-Richtlinien für Fluorchemikalien stehen viele Unternehmen vor einem massiven Haftungsrisiko. Die Service GmbH, führender Spezialist für anspruchsvolle Industrie- und Siloservices, klärt Anlagenbetreiber nun umfassend darüber auf, wie sie sich bei der Vergabe an einen Entsorgungsfachbetrieb rechtlich lückenlos absichern müssen.

Das Missverständnis: Die Delegation der Verantwortung ist ein Trugschluss – hier PFAS Analysetool: https://tnt-reinigung.de/pfc-pfas-dekontamination/pfas-analyse-werte-einordnen-lassen/

Viele Betreiber von Siloanlagen wiegen sich in falscher Sicherheit und gehen fälschlicherweise davon aus, dass mit dem Abtransport des Abwassers durch einen externen Dienstleister jegliche Verantwortung erlischt. Das ist ein gefährlicher und teurer Irrtum, denn nach dem deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) bleibt der sogenannte Abfallerzeuger – also der Anlagenbetreiber – so lange in der rechtlichen Mitverantwortung, bis der gefährliche Abfall nachweislich, ordnungsgemäß und schadlos thermisch zerstört oder unschädlich gemacht wurde. Wird das Abwasser entsorgen unvollständig dokumentiert oder verstößt der beauftragte Entsorger gegen geltende Umweltauflagen, drohen dem Anlagenbetreiber empfindliche Bußgelder, Strafverfahren wegen Umweltkriminalität und Schadensersatzforderungen unter dem rechtlichen Aspekt des sogenannten Organisationsverschuldens.

Der Weg zur rechtssicheren Entsorgung im B2B-Bereich

Um dieses Haftungsrisiko vollständig zu eliminieren, müssen Unternehmen bereits im Rahmen der Vergabe und der Bestellung ihrer Industriedienstleistungen strikte Compliance-Regeln einhalten. Ein rechtssicherer Ablauf beginnt immer mit der konsequenten Erfüllung der gesetzlichen Deklarationspflicht, bei welcher der Anlagenbetreiber das Vorhandensein sowie die Konzentration von PFAS vorab schriftlich offenlegen muss. Ein Verschweigen führt zur direkten und alleinigen Haftung bei späteren Schäden.

Darüber hinaus reicht es nicht aus, blind auf das Label eines Fachbetriebs zu vertrauen. Betreiber sind in der Pflicht, das aktuelle Entsorgungsfachbetriebszertifikat inklusive des detaillierten Anhangs einzufordern und genau zu prüfen, ob die spezifische Abfallschlüsselnummer für halogenierte oder PFAS-haltige Flüssigkeiten abgedeckt ist. Da es sich bei PFAS-Konzentraten rechtlich um gefährliche Abfälle handelt, ist zudem das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) zwingend vorgeschrieben, um jeden Transportschritt und die finale Beseitigung digital zu quittieren. Zuletzt muss diese lückenlose Einhaltung aller Verordnungen über eine rechtssichere vertragliche Klausel direkt in der schriftlichen Bestellung fixiert werden.

Leitfaden für die Praxis: Der rechtssichere Textbaustein für die Bestellung

Um Industrieunternehmen und Anlagenbetreibern eine direkte und unkomplizierte Hilfestellung an die Hand zu geben, hat die Rechtsabteilung der Service GmbH einen verbindlichen Vergabetext formuliert. Betreiber sollten diesen Textbaustein zwingend in jedes Bestellschreiben und jede Auftragserteilung an den Entsorgungsbetrieb integrieren:

„Wichtiger Entsorgungshinweis (Sonderabfall / PFAS): Bei den zu entsorgenden Flüssigkeiten, Konzentraten und Spülwässern handelt es sich um PFAS-belastete Abwässer. Der Auftragnehmer garantiert als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, dass die Übernahme, der Transport und die finale Beseitigung/Verwertung streng nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (insb. Kreislaufwirtschaftsgesetz [KrWG], EU-POP-Verordnung sowie den länderspezifischen Abwasser- und Umweltverordnungen) erfolgt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber alle erforderlichen Entsorgungs- und Verwertungsnachweise über das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) unverzüglich nach erfolgter Entsorgung vorzulegen. Mit der Annahme dieses Auftrags bestätigt der Auftragnehmer ausdrücklich, dass seine Behandlungs-, Verbrennungs- oder Anlagenkapazitäten für die ordnungsgemäße Fraktionierung oder die vollständige Zerstörung von PFAS-Verbindungen behördlich zugelassen und technisch geeignet sind.“

Ganzheitlicher Industrieservice schützt Umwelt und Budget

Als Full-Service-Dienstleister für Industrieservice Silo zeigt die Service GmbH, wie moderner Umweltschutz und hocheffiziente Technik Hand in Hand gehen. Bei Sanierungsprojekten – wie der jüngst umgesetzten Beschichtung einer 55 Meter hohen Siloanlage – setzt das Unternehmen auf innovative Verfahren wie das Sandstrahlen mit permanenter Direktabsaugung, wodurch verhindert wird, dass kontaminierte Stäube oder Reinigungskomponenten überhaupt unkontrolliert in die Umwelt gelangen.

Der Anspruch des Unternehmens ist es nicht nur, Siloanlagen durch Spezialharze fit für die nächsten Jahrzehnte zu machen und zuverlässigen Korrosionsschutz zu bieten. Vielmehr versteht sich das Team als strategischer Partner seiner Kunden, was einschließt, die Betreiber vor den juristischen Fallstricken des modernen Umweltrechts zu schützen und ihnen klare, rechtssichere Leitfäden für ihr gesamtes Abwassermanagement an die Hand zu geben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NT Service GmbH

Herr Matthias Natusch

Baathstraße 6b 6b

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Über die Service GmbH: Die Service GmbH ist ein bundesweit agierender Spezialdienstleister für Industrie- und Siloanlagen. Das Leistungsportfolio umfasst die professionelle Siloreinigung, mechanische und chemische Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutzbeschichtungen sowie anspruchsvolle Höhenarbeiten mittels moderner Zugangstechniken. Mit maßgeschneiderten Konzepten verbindet das Unternehmen maximale Wirtschaftlichkeit und kurze Projektlaufzeiten mit kompromissloser Rechtssicherheit und Umwelt-Compliance für Anlagenbetreiber.

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