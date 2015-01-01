  • PFAS Analysewerte jetzt kostenlos testen und bewerten lassen

    PFAS-Analysen von Löschschaum- oder Sprinklersystemen häufig vor Interpretationsproblemen.

    BildDie NT Service GmbH stellt kostenfreies PFAS-Analysetool für Betreiber zur Verfügung Steinhöfel, Mai 2026 – Betreiber von Industrieanlagen, Logistikstandorten und kritischer Infrastruktur stehen bei vorliegenden PFAS-Analysen von Löschschaum- oder Sprinklersystemen häufig vor Interpretationsproblemen. Laborberichte sind komplex, Grenzwertsysteme uneinheitlich und die daraus resultierenden Bewertungen oft nur schwer nachvollziehbar.

    Die NT Service GmbH stellt daher ab sofort ein internes Bewertungs- und Analysewerkzeug für PFAS-Daten kostenfrei zur Verfügung. Ziel ist eine erste fachliche Einordnung vorhandener Analysedaten ohne externe Gutachterkosten.

    Ziel: Einordnung statt Unsicherheit

    Viele Betreiber verfügen bereits über Laboranalysen, können diese jedoch ohne spezialisierte Bewertung kaum in betriebliche oder rechtliche Konsequenzen übersetzen. Die NT Service GmbH bietet hierfür eine unverbindliche Ersteinschätzung auf Basis vorhandener Daten.

    „In der Praxis sehen wir häufig Unsicherheiten bei der Bewertung von PFAS-Analysen, insbesondere im Hinblick auf Vorläuferstoffe und deren mögliche Relevanz im Betrieb“, so die Geschäftsführung der NT Service GmbH. „Mit dem kostenfreien Tool soll eine erste Orientierung ermöglicht werden, bevor kostenintensive Maßnahmen eingeleitet werden.“

    Das Analysetool kann zudem auch im Rahmen der Qualitätssicherung bereits durchgeführter Reinigungs- oder Dekontaminationsmaßnahmen eingesetzt werden. Dabei erfolgt eine rein datenbasierte Prüfung, ob die vorliegenden Laborwerte im Anschluss an Maßnahmen innerhalb der jeweils relevanten Grenz- und Bewertungsbereiche liegen. In der Praxis zeigt sich, dass eine unabhängige Nachbewertung bereits abgeschlossener Projekte in Einzelfällen sinnvoll sein kann, um Messergebnisse und dokumentierte Reinigungsziele nachvollziehbar abzugleichen und die technische Bewertung zu präzisieren.

    Leistungsumfang der Ersteinschätzung

    Eingereichte Analysedaten werden im Rahmen einer strukturierten Auswertung geprüft. Dabei stehen insbesondere folgende Aspekte im Fokus:

    * Einordnung der Laborwerte im betrieblichen Kontext
    * Bewertung möglicher Vorläuferverbindungen und deren Relevanz
    * Orientierende rechtliche Einschätzung im Hinblick auf Umwelt- und Abfallrecht
    * Abschätzung möglicher Handlungsoptionen, einschließlich der Frage, ob weitere Maßnahmen technisch oder wirtschaftlich erforderlich sind

    Die Bewertung ersetzt keine behördliche oder rechtsverbindliche Begutachtung, sondern dient ausschließlich der ersten technischen Orientierung.

    Fokus auf Transparenz

    Die NT Service GmbH betont, dass die kostenfreie Ersteinschätzung nicht an weiterführende Leistungen gebunden ist. Ziel sei es, Entscheidungsgrundlagen zu verbessern und Fehlinterpretationen von Laborberichten zu vermeiden, die in der Praxis zu unnötigen oder überzogenen Maßnahmen führen können.

    Zugang zum Tool

    Das PFAS-Analysetool ist ab sofort über die Website der TNT-Reinigung verfügbar:
    https://tnt-reinigung.de/pfas-analyse/

    Über NT Service GmbH

    Die NT Service GmbH ist ein spezialisierter Fachbetrieb für industrielle Reinigung und Dekontamination komplexer Anlagenstrukturen. Der Schwerpunkt liegt auf der technischen Bewertung und Umsetzung von Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen im industriellen Umfeld.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    NT Service GmbH
    Herr Matthias Natusch
    Baathstraße 6b
    15518 Steinhöfel OT Heinersdorf
    Deutschland

    fon ..: 01739641344
    fax ..: 01739641344
    web ..: https://tnt-reinigung.de
    email : info@nt-service.eu

    Die NT Service GmbH mit Sitz in Brandenburg ist ein spezialisierter Industriedienstleister für technisch anspruchsvolle Dekontaminations und Reinigungslösungen in sicherheitskritischen Anlagen. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf PFAS Dekontamination von Feuerlöschanlagen, Reinigung komplexer Industrieanlagen sowie die Beseitigung von Schüttgutblockaden in Silos und Prozesssystemen.

    Der Schwerpunkt liegt auf Projekten mit erhöhten regulatorischen Anforderungen, etwa in der chemischen Industrie, bei Flughäfen, in der Automobilproduktion, in Energieanlagen oder in Logistikzentren mit stationären Feuerlöschsystemen. Neben der praktischen Durchführung umfasst das Leistungsspektrum auch analytische Nachkontrollen, Dokumentation sowie die technische Bewertung im Hinblick auf geltende und zukünftige Umweltvorschriften.

    Ein besonderes Merkmal der NT Service GmbH ist der empirische Ansatz bei der PFAS Dekontamination. Seit 2016 wurden mehr als 200 Anlagen bearbeitet und in qualifizierten Nachkontrollen überprüft. Diese Langzeituntersuchungen dienen dazu, die Nachhaltigkeit der Dekontaminationsmaßnahmen unter sich verschärfenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu verifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die behandelten Systeme auch Jahre später unterhalb der relevanten Nachweisgrenzen liegen können, sofern eine umfassende Entfernung von PFAS Vorläuferverbindungen und Restfrachten erfolgt.

    Das Unternehmen arbeitet international und betreut Anlagen in mehreren europäischen Ländern. Die Projekte umfassen unter anderem Schaummittel Tankanlagen, FireDos Systeme, Venturi Zumischer, Rohrleitungsnetze sowie komplette Sprinklerzentralen. Ergänzend werden Siloreinigungen, Spezialdekontaminationen und sicherheitsrelevante Arbeiten in beengten Räumen durchgeführt.

    Neben der technischen Umsetzung legt die NT Service GmbH großen Wert auf rechtssichere Dokumentation und regulatorische Konformität. Ziel ist es, Anlagenbetreibern eine langfristige Betriebssicherheit zu ermöglichen und Risiken durch zukünftige PFAS Regulierung zu minimieren.

    Durch die Kombination aus praktischer Erfahrung, analytischer Nachkontrolle und regulatorischer Bewertung positioniert sich die NT Service GmbH als spezialisierter Anbieter für nachhaltige PFAS Sanierung und komplexe industrielle Spezialreinigungen.

    Pressekontakt:

    NT Service GmbH
    Herr Matthias Natusch
    Baathstraße 6b
    15518 Steinhöfel OT Heinersdorf

    fon ..: 01739641344
    email : info@nt-service.eu


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