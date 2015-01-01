Langzeitnachkontrollen bestätigen nachhaltige PFAS Dekontamination von Feuerlöschanlagen

Langzeit Nachkontrollen von PFAS dekontaminierten Feuerlöschanlagen zeigen nachhaltige Ergebnisse.

Die Dekontamination von PFAS belasteten Schaummittel Tankanlagen rückt mit zunehmender Regulierung in den Fokus von Anlagenbetreibern, Versicherern und Behörden. Während bisher vor allem der Austausch fluorhaltiger Schaummittel im Mittelpunkt stand, gewinnt die nachhaltige Reinigung von Dosiereinrichtungen, FireDos Systemen und Rohrleitungen zunehmend an Bedeutung. Hintergrund sind fortlaufende Anpassungen europäischer Vorschriften sowie die Erweiterung der regulierten Stoffgruppen.

Im Zuge dieser Entwicklung wurde in den vergangenen Jahren verstärkt untersucht, ob einmal durchgeführte Dekontaminationsmaßnahmen auch unter verschärften regulatorischen Anforderungen Bestand haben. Nach Angaben aus dem Umfeld technischer Sachverständiger zeigen insbesondere Langzeitnachkontrollen ein differenziertes Bild. In mehreren Projekten wurde festgestellt, dass Restfrachten von PFAS Nebenverbindungen in Anlagenkomponenten verbleiben können und bei späteren Umstellungen erneut mobilisiert werden.

Vor diesem Hintergrund wurden zwischen 2016 und 2023 zahlreiche Dekontaminationsprojekte an stationären Feuerlöschanlagen einer analytischen Nachkontrolle unterzogen. Dabei wurden Anlagen erneut beprobt, deren Reinigung bereits mehrere Jahre zurücklag. Die Auswertungen zeigen, dass bei einem Teil der untersuchten Anlagen weiterhin messbare PFAS Konzentrationen auftreten können, sofern die ursprüngliche Dekontamination ausschließlich auf aktuell regulierte Einzelsubstanzen ausgerichtet war.

Fachkreise verweisen in diesem Zusammenhang auf Projekte, bei denen ein erweitertes Dekontaminationskonzept angewendet wurde. Bei diesen Anlagen lagen die gemessenen Konzentrationen auch Jahre nach der Durchführung unterhalb der analytischen Nachweisgrenze von 0,5 µg pro Liter. Diese Ergebnisse wurden als Hinweis gewertet, dass eine tiefergehende Entfernung von Vorläuferverbindungen und adsorbierten Restfrachten entscheidend für die langfristige Sicherheit sein kann.

Ein Vertreter eines Versicherungsumfeldes erklärte hierzu, dass aus Risikosicht nicht nur die Erstsanierung, sondern insbesondere die Zukunftsfestigkeit der Maßnahme relevant sei. Anlagenbetreiber müssten davon ausgehen, dass weitere PFAS Verbindungen reguliert werden. Eine Dekontamination, die auch unter diesen Bedingungen Bestand habe, reduziere das Haftungsrisiko erheblich.

Auch aus dem Bereich der Anlagenplanung wird berichtet, dass Betreiber zunehmend nach Lösungen suchen, die eine erneute Außerbetriebnahme nach Umstellung auf fluorfreie Schaummittel vermeiden. Mehrere Fachplaner sehen in der analytischen Nachkontrolle bereits durchgeführter Maßnahmen einen wichtigen Qualitätsindikator. Die dokumentierte Unterschreitung der Nachweisgrenze wird dabei als belastbarer Nachweis für die Nachhaltigkeit der Dekontamination gewertet.

Nach übereinstimmender Einschätzung von Branchenbeobachtern zeigt sich, dass empirisch belegte Langzeitergebnisse zunehmend an Bedeutung gewinnen. Während in der Vergangenheit vor allem Erfahrungswerte kommuniziert wurden, rücken heute quantifizierte Nachkontrollen und dokumentierte Messreihen in den Vordergrund. Dies gilt insbesondere für komplexe Systeme mit Dosiereinheiten, elastomeren Komponenten und Mischleitungen, in denen PFAS Verbindungen langfristig adsorbiert bleiben können.

Aus technischer Sicht wird zudem darauf hingewiesen, dass eine unzureichende Dekontamination zu späteren Nachsanierungen führen kann. In solchen Fällen müssten fluorfreie Schaummittel erneut entfernt, Spülwässer entsorgt und Anlagen nochmals außer Betrieb genommen werden. Diese Situation wird von Betreibern zunehmend als wirtschaftliches und organisatorisches Risiko bewertet.

Die Auswertung der Nachkontrollen zeigt nach Angaben beteiligter Fachleute, dass Verfahren mit analytischer Verifizierung und langfristiger Dokumentation eine steigende Relevanz erhalten. Insbesondere Maßnahmen, die bereits zukünftige regulatorische Erweiterungen berücksichtigen, werden als nachhaltiger Ansatz beschrieben. Branchenexperten erwarten daher, dass sich die Anforderungen an PFAS Dekontaminationen künftig stärker an nachweisbaren Langzeitergebnissen orientieren werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NT Service GmbH

Herr Matthias Natusch

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Die NT Service GmbH mit Sitz in Brandenburg ist ein spezialisierter Industriedienstleister für technisch anspruchsvolle Dekontaminations und Reinigungslösungen in sicherheitskritischen Anlagen. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf PFAS Dekontamination von Feuerlöschanlagen, Reinigung komplexer Industrieanlagen sowie die Beseitigung von Schüttgutblockaden in Silos und Prozesssystemen.

Der Schwerpunkt liegt auf Projekten mit erhöhten regulatorischen Anforderungen, etwa in der chemischen Industrie, bei Flughäfen, in der Automobilproduktion, in Energieanlagen oder in Logistikzentren mit stationären Feuerlöschsystemen. Neben der praktischen Durchführung umfasst das Leistungsspektrum auch analytische Nachkontrollen, Dokumentation sowie die technische Bewertung im Hinblick auf geltende und zukünftige Umweltvorschriften.

Ein besonderes Merkmal der NT Service GmbH ist der empirische Ansatz bei der PFAS Dekontamination. Seit 2016 wurden mehr als 200 Anlagen bearbeitet und in qualifizierten Nachkontrollen überprüft. Diese Langzeituntersuchungen dienen dazu, die Nachhaltigkeit der Dekontaminationsmaßnahmen unter sich verschärfenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu verifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die behandelten Systeme auch Jahre später unterhalb der relevanten Nachweisgrenzen liegen können, sofern eine umfassende Entfernung von PFAS Vorläuferverbindungen und Restfrachten erfolgt.

Das Unternehmen arbeitet international und betreut Anlagen in mehreren europäischen Ländern. Die Projekte umfassen unter anderem Schaummittel Tankanlagen, FireDos Systeme, Venturi Zumischer, Rohrleitungsnetze sowie komplette Sprinklerzentralen. Ergänzend werden Siloreinigungen, Spezialdekontaminationen und sicherheitsrelevante Arbeiten in beengten Räumen durchgeführt.

Neben der technischen Umsetzung legt die NT Service GmbH großen Wert auf rechtssichere Dokumentation und regulatorische Konformität. Ziel ist es, Anlagenbetreibern eine langfristige Betriebssicherheit zu ermöglichen und Risiken durch zukünftige PFAS Regulierung zu minimieren.

Durch die Kombination aus praktischer Erfahrung, analytischer Nachkontrolle und regulatorischer Bewertung positioniert sich die NT Service GmbH als spezialisierter Anbieter für nachhaltige PFAS Sanierung und komplexe industrielle Spezialreinigungen.

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