Von der Lead-Analyse zum personalisierten Video-Outreach auf Autopilot

Automatisierungen-KI launcht ein KI-gestütztes Client Acquisition System für Marketing Agenturen: automatischer Lead-Scan, Website-Audit, personalisiertes Video und Outreach – Akquise auf Autopilot.

_Das neue SaaS-System analysiert automatisch Leads aus Google Maps, erstellt KI-Audits und generiert personalisierte Verkaufsvideos – vollautomatisch übergeben an die E-Mail-Outreach-Kampagne. Social Media Agenturen gewinnen damit Neukunden auf Autopilot._

Günzburg, März 2026 – Automatisierungen-KI, ein auf KI-Automatisierung spezialisiertes Unternehmen aus Bayern, veröffentlicht heute sein Client Acquisition System – eine vollautomatisierte End-to-End-Lösung für Social Media Agenturen. Das System übernimmt den gesamten Akquiseprozess: von der automatischen Lead-Identifikation über die KI-gestützte Unternehmensanalyse bis hin zur Generierung personalisierter Verkaufsvideos und dem direkten Versand personalisierter E-Mail-Kampagnen. Menschliche Intervention ist dabei nicht erforderlich.

Das Problem: Neukundenakquise kostet Agenturen zu viel Zeit und Geld

Viele Social Media Agenturen verlieren wertvolle Arbeitszeit mit manueller Recherche: Websites analysieren, Social-Media-Auftritte prüfen, Ansprechpartner ermitteln, individuelle Anschreiben verfassen. Pro Lead entstehen Kosten von 30 bis 60 Minuten reiner Recherchezeit. Gleichzeitig bleibt die Qualität der Leads oft hinter den Erwartungen zurück – mit der Folge niedriger Conversion-Raten und einem ineffizienten Vertriebsprozess.

Die Lösung: Drei Phasen, ein vollautomatischer Workflow

Das Client Acquisition System von Automatisierungen-KI arbeitet in drei integrierten Phasen:

Phase 1 – Automatischer Scan und Lead-Erfassung

Das System durchsucht automatisch Google Maps nach Unternehmen in der gewünschten Zielregion und Branche. Gleichzeitig werden Website, Impressum, Inhaber, Kontaktdaten und rechtliche Informationen vollautomatisch extrahiert und in der Datenbank gespeichert.

Phase 2 – KI-gestützte Analyse und Scoring

Für jeden Lead wird automatisch ein vollständiger Audit durchgeführt: PageSpeed und SEO-Bewertung der Website, Instagram-Präsenz und Aktivitätsstatus, laufende Meta-Ads-Kampagnen sowie aktive Stellenanzeigen als Wachstumsindikator. Eine KI wertet alle Daten aus, berechnet einen Opportunity Score und erstellt einen individuellen Sales Hook mit konkreten Handlungsempfehlungen. Leads werden in Priorität A, B und C klassifiziert.

Phase 3 – Personalisiertes Video und automatischer Outreach

Hier liegt das Alleinstellungsmerkmal des Systems: Auf Basis der KI-Analyse wird über Pitchlane automatisch ein personalisiertes Verkaufsvideo erstellt – zugeschnitten auf die spezifischen Schwachstellen und Chancen des jeweiligen Unternehmens. Dieses Video wird direkt in eine personalisierte E-Mail-Outreach-Kampagne über Instantly übergeben und automatisch versendet. Der potenzielle Kunde erhält damit eine auf ihn abgestimmte Analyse seines Unternehmens mit konkretem Mehrwert – noch bevor das erste persönliche Gespräch stattfindet.

_“Die meisten Tools analysieren oder kontaktieren. Unser System macht beides – vollautomatisch, personalisiert und ohne manuellen Aufwand. Eine Agentur kann morgens den Scan starten und abends bereits Antworten auf personalisierte Outreach-Mails erhalten.“_

_- Daniel Kopietz, Gründer Automatisierungen-KI_

Technologie und Integration

Das System basiert auf einer modernen SaaS-Architektur mit n8n-Automatisierungsworkflows, OpenAI für die KI-Analyse, Serper und Apify für die Datenerhebung sowie Pitchlane für die personalisierte Video-Generierung und Instantly für den E-Mail-Outreach. Alle Daten werden in einem übersichtlichen Dashboard verwaltet, das CRM-Funktionen, Pipeline-Management und Reporting umfasst.

Zielgruppe und Verfügbarkeit

Das Client Acquisition System richtet sich primär an Social Media Agenturen, die ihre Neukundenakquise skalieren und automatisieren möchten, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Es ist ab sofort verfügbar. Interessierte Agenturen können unter https://automatisierungen-ki.de einen kostenlosen Strategie-Call mit Live-Demo buchen. Die Anzahl der Onboarding-Plätze ist im April begrenzt.

Über Automatisierungen-KI

Automatisierungen-KI ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Günzburg, Bayern. Der Fokus liegt auf der Entwicklung KI-gestützter Automatisierungssysteme für Agenturen und mittelständische Unternehmen – von der Lead-Generierung über Marketingautomatisierung bis hin zu personalisierten Outreach-Lösungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kopietz KI-Solution – Kopietz Daniel

Daniel Kopietz

Geschwister-Scholl-Str. 6

89340 Leipheim

Deutschland

fon ..: 01749758734

web ..: https://automatisierungen-ki.de

email : info@kopietz-kisolution.de

Die Kopietz KI Solution mit Sitz in Günzburg ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf den praxisnahen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2021 verfolgt das Unternehmen die Mission, zukunftsfähige und rechtssichere KI-Lösungen zugänglich und verständlich zu machen.

Unter der Leitung von Gründer Daniel Kopietz bietet das Unternehmen ein ganzheitliches Leistungsspektrum: von KI-gestützter Prozessoptimierung über strategische Beratung bis hin zur rechtssicheren Implementierung nach EU AI Act. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Schulungen, Coaching-Programme und individuelle KI-Entwicklung.

Kopietz KI Solution steht für Transparenz, Effizienz und nachhaltige Digitalisierung – mit dem Ziel, Technologie verantwortungsvoll in den Dienst des Menschen zu stellen.

Pressekontakt:

Kopietz KI-Solution – Kopietz Daniel

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