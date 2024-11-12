Halbe Segmente, volle Einsparung: SuperTrak CONVEYANCE(TM) H3 wird mit neuem 500-mm-Segment wirtschaftlicher

Präzision beginnt bei der Planung. SuperTrak CONVEYANCE(TM) stellt zur SPS 2025 ein neues 500-mm-Segment für seine Horizon-Plattform vor. Es bietet einen klaren wirtschaftlichen Vorteil.

Nürnberg, 19. November 2025 – In der Sondermaschinen- und Verpackungsindustrie zählt jeder Millimeter – und jeder Euro. Die Planung von Automatisierungslinien wird oft durch die festen Längenschritte der Transfersysteme erschwert, was zu unnötiger „Luft“ im Layout und damit zu höheren Kosten führen kann. Mit dem neuen 500-mm-Segment für den SuperTrak H3 wird die Planung so flexibel und präzise wie nie zuvor.

Flexibilität trifft Kostenkontrolle

Das neue Segment ist eine direkte Reaktion auf die Anforderungen der Maschinenbauer, Anlagen nicht nur effizienter, sondern auch wirtschaftlicher zu gestalten:

–> Klarer Kostenvorteil: Das 500-mm-Segment ist deutlich wirtschaftlicher kalkuliert als ein halbes 1-Meter-Segment. Diese Preisgestaltung bietet Maschinenbauern einen echten Anreiz, die Tracklänge präziser am tatsächlichen Bedarf auszurichten und dadurch Kosten zu optimieren.

–> Feinere Skalierung, kürzere Maschinen: Das neue Segment ermöglicht eine Skalierung der Tracklänge in präzisen Halbmeter-Schritten. Dies erlaubt die Realisierung von kompakteren Maschinenlayouts, reduziert die Gesamtlänge und spart wertvolle Hallenfläche.

–> Effizientere Stationen: Kürzere Längen unterstützen die dichtere Anordnung von Stationen und die präzisere Taktung von Prozessen. Dies ist ideal für Anlagen mit hoher Variantenvielfalt, geteilten Prozessen oder bei der Fertigung von Verpackungslösungen, wo das Format exakt angepasst werden muss.

Das neue 500-mm-Segment bietet technischen Einkäufern und Konstrukteuren eine Win-Win-Lösung, die technische Differenzierung mit direkter Kostenoptimierung und erhöhter Layout-Effizienz verbindet.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS 2025

Erleben Sie den Vertical 3 und das neue 500-mm-Segment live. Wir freuen uns darauf, Ihnen am Stand Nr. 121 in Halle 3 auf der SPS in Nürnberg zu zeigen, wie unsere Innovationen Ihre nächsten Maschinenprojekte revolutionieren können.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

Keywords: SuperTrak CONVEYANCE(TM), SPS2025, Vertical3, 500mmSegment, Automatisierung, Maschinenbau, Platzersparnis, Flexibilität, Kostenvorteil, Reinraum, Medizintechnik.

