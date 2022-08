Halo Collective erhält alle behördlichen Genehmigungen für seine dritte Budega(TM)-Abgabestelle in Hollywood, dem ersten Superstore von Halo

Toronto, Ontario – 11. August 2022 – Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: HCANF, Deutschland: A9KN) gab heute bekannt, dass seine Budega-Abgabestelle in Hollywood, der erste Superstore des Unternehmens, die Inspektion des Los Angeles Department of Cannabis Regulation (das DCR) bestanden hat und voraussichtlich noch im Jahr 2022 eröffnet wird. Angesichts der größeren Fläche erwartet das Unternehmen, dass Budega Hollywood nach einer Anlaufphase die umsatzstärkste Einzelhandelsfiliale des Unternehmens sein wird, und zwar mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Dollar pro Jahr.

Katie Field, CEO und Director, sagt dazu: Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung unserer dritten geplanten Budega-Filiale in Los Angeles. Es wird auch das erste Superstore-Format für Budega sein. Während wir den Ausbau dieses Flaggschiff-Standortes abschließen, planen wir gleichzeitig die Vorbereitungen für die Eröffnung, was die Einstellung von Mitarbeitern, Schulungen und die Back-End-Infrastruktur umfasst. Wir sind sehr zufrieden mit dem Standort und dem Design unserer Flaggschiff-Abgabestelle und freuen uns darauf, Ortsansässige aus Hollywood und Touristen gleichermaßen willkommen zu heißen.

Budega-Filiale in Hollywood besteht Inspektion

Am Donnerstag, den 4. August 2022, hat Budega Hollywood die abschließende Standortinspektion des DCR erfolgreich bestanden und die Genehmigung erhalten, mit der abschließenden administrativen Prüfung durch die Behörde fortzufahren. Budega Hollywood hat bereits seine staatliche Lizenz erhalten. Nach der Eröffnung wird der Laden die dritte Abgabestelle des Unternehmens in Los Angeles sein.

Der Flaggschiff-Standort in Hollywood befindet sich an der Ecke Franklin und Argyle, direkt an der Schnellstraße 101, in der Nähe des berühmten Hollywood-Schildes und gegenüber dem berühmten Hollywood Tower. Der Standort befindet sich angesichts ausreichender Parkmöglichkeiten in strategisch günstiger Lage mit starkem Fußgänger- und Autoverkehr und ist somit sowohl für Ortsansässige und Touristen zugänglich. Außerdem befindet sich hier ein ikonisches Wandgemälde mit Blumenmotiven des Künstlers Jet Martinez aus Oakland, der für seine lebendigen Kunstwerke bekannt ist, die Volkskunstmotiven eine moderne Note verleihen.

Budega Hollywood wird mit einem führenden kuratierten Produktsortiment bestückt, darunter auch zahlreiche kalifornische Top-Marken wie STIIIZY, Jungle Boys, Jeeter, 710 Labs, Alien Labs, Connected Cookies und Kiva. Daneben werden wir die Markenprodukte von Budega hervorheben, die nach wie vor die meistverkauften Produkte an den bestehenden Budega-Standorten sind. Zusätzlich führt der Laden auch die Kartuschen, Fruchtgummis und Pre-Rolls der Halo-Marke Hush. Die Ladenöffnungszeiten sind voraussichtlich Montag bis Sonntag von 7:00 bis 22:00 Uhr. Für nähere Informationen und Online-Bestellungen besuchen Sie uns bitte auf www.budega.com.

Kalifornien ist der umsatzstärkste US-Bundesstaat im Cannabis-Einzelhandel mit einem legalen Einzelhandelsumsatz von 5,2 Mrd. Dollar im Jahr 2021, ein Anstieg von 17 % gegenüber 2020. Prognosen zufolge wird der Cannabiseinzelhandel in Kalifornien bis 2025 einen Umsatz von 7 Mrd. Dollar erzielen. Laut den vom Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) des Bundesstaates am 23. Februar veröffentlichten Daten zum Jahresende.

Über Halo Collective

Halo konzentriert sich auf die Westküste der Vereinigten Staaten, wo es über vertikal integrierte Betriebe verfügt, die die gesamte Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Verkauf abdecken. Halo kultiviert, extrahiert, produziert und vertreibt hochwertige Cannabis-Blüten, Pre-Rolls, Vape Carts, Edibles und Konzentrate. Halo vertreibt diese Produkte unter einer Reihe von Marken wie Hush, Winberry Farms, Williams Wonder Farms, seiner Einzelhandelsmarke Budega und unter Lizenzvereinbarungen mit Papas Herb®, DNA Genetics und FlowerShop*. Darueber hinaus hat Halo in Los Angeles zwei Abgabestellen unter der Marke Budega in North Hollywood bzw. Hollywood eröffnet und plant, im dritten Quartal 2022 eine weitere in Hollywood zu eröffnen.

Im Nicht-THC-Sektor expandiert Halo in Gesundheits- und Wellness-Bereiche, darunter CBD und funktionelle Nahrungsergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika und nicht-psychotrope Pilze. Halo verfügt durch eine Reihe von Übernahmen über Produktangebote in Form von Getränken (H2C-Getränke), auflösbaren Wirkstoffstreifen (Dissolve Medical), Kapseln (Hushrooms) und topischen Nahrungsergänzungsmitteln (Hatshe) mit einem geplanten nationalen Vertrieb über eine strategische Vereinbarung mit SWAY Energy Corporation.

Halo hat erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen und integriert, die anschließend umstrukturiert wurden, um Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) zu gründen, ein internationales Unternehmen für medizinisches Cannabis und Wellness; Halo besitzt derzeit 12.674.957 Stammaktien des Unternehmens im Wert von etwa 15,8 Millionen US-Dollar. Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungsanlagen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt eine Ausschüttung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre vorzunehmen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die den geplanten Betriebsbeginn bei Budega Hollywood und die Pläne des Managements in Bezug auf sein Portfolio an Cannabis-Geschäftsbereichen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit des Managements, den operativen Betrieb der übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Änderungen auf dem Verbrauchermarkt für Cannabisprodukte, Änderungen der erwarteten Ergebnisse der vorgeschlagenen Änderungen am Betrieb von Halo, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, die für den Aufbau des Cannabisbetriebs des Unternehmens, der Abgabestellen oder des kanadischen Betriebs erforderlich sind, die vorgeschlagene Ausgliederung von Halo Tek Inc., Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte von Halos Rohmaterial, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2022 und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt werden. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

