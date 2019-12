Halo meldet Abkommen hinsichtlich des Erwerbs der Accu-Dab-Technologie sowie gleichzeitige Privatplatzierung

Toronto (Ontario), 23. Dezember 2019. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) (Halo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen (das Abkommen) hinsichtlich des Erwerb sämtlicher Stammaktien von Precisa Medical Instruments Corp. (Precisa) für 3.750.000 kanadische Dollar in Form von Stammaktien von Halo zu einem Preis von 0,28 kanadischen Dollar pro Aktie unterzeichnet hat (der Erwerb).

Höhepunkte der Übernahme und der Privatplatzierung

– Accu-Dab ist eine praktische und präzise Technologie, um die sublinguale Dosierung von THC- oder CBD-Produkten mit einer wirksamen Aufnahme für unterwegs zu ermöglichen.

– Accu-Dab ist eine echte Option für Konsumenten, die auf der Suche nach einem Nicht-Verdampfungsmechanismus für den Cannabiskonsum sind.

– Die vielversprechende Technologie wird von Halo entwickelt und vermarktet

– Halo wird Precisa zusätzlich zur gleichzeitigen Platzierung von 1.200.000 kanadischen Dollar zur Finanzierung der Entwicklung von Accu-Dab sowie zur Fortsetzung der Geschäftserweiterung erwerben.

Precisa besitzt das geistige Eigentum an und konzentriert sich auf die Entwicklung des THC- und CBD-Öl-Dabbing-Geräts Accu-Dab. Accu-Dab hat die Form eines diskreten Stiftes, der es den Anwendern ermöglicht, verschiedene Dosen von gemessenem THC oder CBD zwischen 0,01 und 0,60 Millilitern für den sublingualen Konsum auszuwählen. Durch den bequemen Auswahlmechanismus ermöglicht Accu-Dab eine präzise und wiederholbare Dosierung von THC- oder CBD-Produkten, um die spezifischen Dosierungsanforderungen des Konsumenten zu erfüllen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49669/Press Release – Halo – Precisa Clean Final CB_de_PRcom.001.png

Der sublinguale Konsum von THC und CBD kann in puncto Bioverfügbarkeit mit der Inhalation verglichen werden, denn wie bei der Aufnahme über die Lunge ermöglicht auch die Aufnahme über die Schleimhaut unterhalb der Zunge, dass die THC- und CBD-Moleküle relativ schnell und in nicht metabolisierter Form in die Blutbahn gelangen. Von GW Pharmaceuticals durchgeführte Studien zeigten, dass die THC- und CBD-Konzentrationen im Blutplasma nach sublingualem Konsum mit jenen der Inhalation vergleichbar sind und auch als konsumentenfreundlicher angesehen werden können, da unerwünschte Nebenwirkungen wie Husten, der mit der Inhalation einhergeht, beseitigt werden.

Halo bietet seinen Kunden weiterhin die neueste Produkt- und Gerätetechnologie und verzeichnet so die neuesten Entwicklungen im Cannabisbereich, sagte Kiran Sidhu, CEO und Co-Founder von Halo. Halo führte als exklusiver Lizenznehmer auf dem Markt Dosierungsprodukte der Marke DabTabsTM ein, um Cannabis-Liebhabern den Genuss von Vollspektrum-Konzentraten in einem revolutionären Format zu ermöglichen. Nun entwickeln wir Accu-Dab, um einen allgemeineren Konsum mittels sublingualer Anwendung von CBD und THC für jene zu ermöglichen, die dem Verdampfen abgeneigt sind und eine diskrete und präzise Konsummethode wünschen.

Der Erwerb ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien zu marktüblichen Bedingungen. Es ist davon auszugehen, dass er mittels eines Aktientauschs umgesetzt werden wird, bei dem Halo über eine 100-%-Tochtergesellschaft, Halo Accu-Dab Holdings Inc., 100% der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Precisa im Austausch für 13.392.857 Stammaktien von Halo erwerben wird. Nach dem Abschluss wird Precisa eine 100-%-Tochtergesellschaft von Halo Accu-Dab Holdings Inc. sein.

Gleichzeitige Privatplatzierung

Als Bedingung für den Abschluss freut sich Halo, eine gleichzeitige Privatplatzierung von Stammaktien von Halo zu einem Preis von 0,30 kanadischen Dollar pro Aktie für die gesamten Bruttoeinnahmen bekannt zu geben, die von 1.000.000 bis 1.200.000 kanadischen Dollar (die gleichzeitige Finanzierung) unter der Leitung von Archytas Ventures überzeichnet wurden. Halo beabsichtigt, die Einnahmen für den Abschluss der Entwicklung und des Vertriebs von Accu-Dab sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Um den Erwerb zu unterstützen, geht Halo davon aus, eine Vermittlungsgebühr an eine dritte Partei durch die Emission von 1.339.285 Stammaktien von Halo zu einem Preis von 0,30 kanadischen Dollar pro Aktie zu bezahlen, die 10% des Kaufpreises entsprechen.

Diese Wertpapiere unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Sowohl die Übernahme als auch die gleichzeitige Finanzierung werden voraussichtlich Anfang Januar 2020 abgeschlossen werden und unterliegen der Erfüllung oder dem Verzicht auf übliche Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller anwendbaren behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen.

Emission von zusätzlichen Stammaktien

Das Unternehmen hat insgesamt 3.710.401 Stammaktien (die Vergütungsaktien) an bestimmte Mitarbeiter und unabhängige Vertragspartner des Unternehmens anstelle einer Barvergütung emittiert. Das Unternehmen hat am 20. Dezember 2019 Vergütungsaktien zu einem Preis von 0,265 kanadischen Dollar pro Aktie zur Tilgung von 983.257 kanadischen Dollar an Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen emittiert. Keine der emittierten Vergütungsaktien unterliegen einer Haltefrist. Insgesamt 566.497 der Vergütungsaktien wurde an nahestehende Parteien (gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101)) des Unternehmens zu einem Preis von 0,265 kanadischen Dollar und zur Tilgung von 150.122 kanadischen Dollar an Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen emittiert.

In Zusammenhang mit der oben genannten Transaktion haben bestimmte nahestehende Parteien gemäß MI 61-101 Vergütungsaktien erhalten und die Emission dieser Aktien wird als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß MI 61-101 erachtet. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich Bewertung und Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 und der Anforderung einer Genehmigung durch Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.6 von MI 61-101 bezüglich der Abschnitte 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101 ausgenommen, da weder der marktgerechte Wert des Gegenstandes, noch der marktgerechte Wert der Vergütung für die Transaktion, soweit sie nahestehende Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Über Halo

Halo ist ein globales Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabisöl und -konzentraten, der seit seiner Gründung über 4 Millionen Gramm Öl und Konzentrate produziert hat. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, und setzt verschiedenste selbst entwickelte Verfahren und Produkte ein. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in Kalifornien und Oregon sowie in Nevada mit unserem Partner Just Quality, LLC und in Lesotho mit dem 205 Hektar großen Anbaugebiet von Bophelo tätig.

Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten. Halo hat vor Kurzem auch die Dispensary Track-Plattform übernommen, die Einschränkungen des Kundenflusses verringern wird, denen Ausgabestellen zurzeit ausgesetzt sind, und eine direkte Interaktion mit den Konsumenten ermöglicht.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über die Akquisition, die Entwicklung und den Einsatz von Accu-Dab und die gleichzeitige Finanzierung beinhalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

