LB-Praxistage: Mit Baufachwissen ins neue Jahr

Im Januar und Februar 2020 touren die Leipfinger-Bader-Praxistage durch Süddeutschland

Wichtige Expertentipps rund um die Ausführung von Bauvorhaben: Das liefern die renommierten „Praxistage“ der süddeutschen Ziegelwerke Leipfinger-Bader. An zwölf Terminen zwischen dem 16. Januar und 18. Februar stellen interne und externe Referenten praxisnahe Lösungen für bauliche Anforderungen vor. Die jeweils halbtägige Veranstaltungsreihe startet zunächst in den werkseigenen Seminarräumen in Puttenhausen (Mainburg) und Vatersdorf (Buch am Erlbach). Danach geht es mit den Experten an zehn Orten in der Oberpfalz, Franken und Niederbayern weiter. Dieses Jahr umfasst das Seminar zwei Themenkomplexe: Zum einen beleuchten Fachreferenten des Bauchemie-Spezialisten Remmers (Löningen) die praktikable und sichere Abdichtung des Gebäudesockels. Dies ist vor allem wichtig, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zum anderen demonstrieren die Ingenieure von Leipfinger-Bader vor Ort, wie mit hauseigenen Produkten Niedrigst-Energiegebäude nach KfW-Standard gebaut werden können. Dem Seminartitel entsprechend sind beide Vorträge mit praxisnahen Lösungen und Beispielen angereichert. Am Ende der Veranstaltung bleibt den Teilnehmern genügend Zeit zur Diskussion und zu fachlichem Austausch. Nähere Informationen zum Seminarprogramm und den Veranstaltungsorten finden Interessierte auf der Website www.leipfinger-bader.de (Rubrik „Seminare“). Eine kostenfreie Anmeldung ist auch per E-Mail (info@leipfinger-bader.de) oder Telefon (08762 – 733 124) möglich.

Über die Ziegelwerke Leipfinger-Bader

Die Ziegelwerke Leipfinger-Bader sind das führende Familienunternehmen unter den Mauerziegel-Herstellern in Süddeutschland mit Sitz in Vatersdorf bei Landshut. Geführt wird es in fünfter Generation von Thomas Bader. In der Region steht das Unternehmen für sichere Arbeitsplätze, technische Kompetenz und hohe Qualität. Leipfinger-Bader baut auf diese Tradition – gleichermaßen aber auch auf die konsequente Weiterentwicklung seiner hochwärme- und schalldämmenden Wandbaustoffe.

Neben dem Stammwerk in Vatersdorf unterhält das Unternehmen weitere Werke in Puttenhausen bei Mainburg und in Schönlind bei Amberg. Mit rund 160 Mitarbeitern zählt Leipfinger-Bader zu den leistungsstärksten Ziegelproduzenten bundesweit und fertigt jährlich Mauerziegel für etwa 6.000 Wohneinheiten. Die Mauerziegel werden aus natürlichen Rohstoffen – Ton, Lehm, Naturgestein und Wasser – hergestellt und sind daher ökologisch unbedenklich. Auch bei der Produktion legen die Ziegelwerke großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Stillgelegte Lehmgruben werden renaturiert und bieten so vielen Tierarten neuen Lebensraum.

Leipfinger-Bader ist ein Mitgliedsunternehmen der „Unipor-Ziegel-Gruppe“, die im Jahr 1976 gegründet wurde. Unipor ist heute ein bundesweit bekannter Markenname und steht für sichere und innovative Produktentwicklungen des Qualitätsbaustoffes Ziegel.

