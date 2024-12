Hampleton Partners berät REIFF beim Verkauf an Haberkorn

Partnerschaft zweier deutsch-österreichischer Branchengrößen

Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.

Haberkorn beteiligt sich, vorbehaltlich der wettbewerbsbehördlichen Zustimmungen, zum 1.1.2025 mit 25 Prozent an der REIFF-Gruppe. Ziel ist es, diese Beteiligung in den nächsten Jahren auf 100 Prozent auszubauen. Dadurch wird die Partnerschaft der beiden Unternehmen weiter vertieft und ausgebaut. REIFF wird als eigenständiges Unternehmen unverändert weitergeführt und auch vom bisherigen Familien-CEO Alec Reiff und seinem Management-Team geleitet.

Haberkorn und REIFF – eine Partnerschaft mit Zukunft

Seit Jahrzehnten verbinden die beiden technischen Händler eine enge Verbundenheit und so hat REIFF mit Haberkorn am Ende eines kompetitiven internationalen Bieterprozesses den idealen Partner gefunden. „Eingebettet in eine größere Unternehmensgruppe haben wir die Rahmenbedingungen, um uns weiterzuentwickeln, unsere Absätze zu steigern und unsere Marke zu stärken. Wir teilen dieselben Werte und arbeiten nach denselben Grundsätzen“, betont Alec Reiff. „Gemeinsam blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft.“

Dr. Jan Eiben, Managing Partner von Hampleton, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir für die REIFF-Gruppe mit Haberkorn den bestmöglichen Partner finden konnten. Die starke Nachfrage nach innovativen Industrieprodukten und umfassenden Lösungen sorgt international für großes Interesse im Markt. Der Zusammenschluss dieser beiden führenden Unternehmen bietet eine hervorragende Grundlage, um ihre bereits starken Marktpositionen in der DACH-Region und darüber hinaus nachhaltig auszubauen und zusätzliche Mehrwerte für Kunden zu schaffen.“

Die Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen, die durch ihre gemeinsame Expertise und Erfahrung neue Potenziale im Bereich industrieller Technologielösungen erschließen werden.

REIFF versteht sich als Experte für Antriebs-, Fluid- und Dichtungstechnik sowie für Anwendungen aus Gummi und Kunststoff und gehört zu den Top fünf Firmen seiner Branche in Deutschland. Mit dem Verkauf an die Haberkorn-Gruppe profitieren Kunden von REIFF von einem noch größeren Sortiment in mehreren Produktgruppen sowie einem breiteren Leistungsportfolio. Unverändert bleibt die technische Kompetenz, für die das Reutlinger Unternehmen seit Jahrzehnten steht – und die für Haberkorn einen wertvollen Zugewinn darstellt.

Hampleton Partners Kompetenz im Digital Commerce und Industrial-Tech-Markt

Hampleton Partners hat die Familiengesellschafter der REIFF-Gruppe in jeder Phase des Transaktionsprozesses unterstützt. Das Projekt wurde von Dr. Jan Eiben verantwortlich geleitet und von Verena Sulzbach als Lead Senior Analyst unterstützt.

Die Transaktion unterstreicht die M&A-Expertise von Hampleton im Digital-Commerce- und Industrial-Tech-Sektor und ist eine weitere Erfolgsstory in der Reihe von mehr als 120 erfolgreich abgeschlossenen zumeist länderübergreifenden Beratungsmandaten von Hampleton. Zu diesen zählen unter anderem der Verkauf von Omnio Edge an IBM, das Investment von Carlyle und PayPal bei Shopware, die Übernahme von Loop54 durch FACT-Finder/GENUI sowie der Einstieg von Harman/Samsung bei Apostera.

Das Team von Hampleton unterstützt Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Dafür stellt der internationale Tech-Spezialist Interessenten mehrmals im Jahr Sektorreports kostenlos zur Verfügung.

Aktuelle Hampleton M&A Market Reports, unter anderem für den Digital-Commerce- und Industrial-Tech-Sektor, können unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.hampletonpartners.com/de/reports

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hampleton Partners

Herr Jan Eiben

Bettinastraße 62

60325 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 69 78901280

web ..: http://www.hampletonpartners.com/de/

email : Jan.Eiben@hampletonpartners.com

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Hubs in London, Frankfurt, Stockholm, San Francisco und Shanghai bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.hampletonpartners.com/de/ oder folgen Sie Hampleton auf LinkedIn.



Pressekontakt:

Digitalk Text und PR

Frau Katharina Scheurer

Rindermarkt 7

80331 München

fon ..: +44 7590 476702

web ..: http://www.digitalk-pr.de

email : hampleton@digitalk-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Original Research: Chariot Corporation Ltd von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) T2 Metals berichtet über die ersten zwei der neun Bohrlöcher des zweiten Bohrprogramms auf dem VMS-Projekt Sherridon in Manitoba