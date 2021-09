Handcrafted Hard Seltzer. Fair & Bio.

Das Start-up TINGLY Drinks GmbH & Co KG bringt unter der Marke TINGLY einen traditionell hergestellten fairtrade Bio Hard Seltzer in Deutschland auf den Markt.

TINGLY heißt übersetzt „prickelnd“ und genau so soll sich der erste Schluck einer neuen Getränkegattung auch anfühlen. Hard Seltzer ist die Alternative für alle, die bewusst eine neue Form von Alkohol genießen möchten. TINGLY stellt sein Hard Seltzer nach der klassischen Methode her und vergärt dabei fair gehandelten Biorohrzucker mit ausgesuchten hochwertigen Weinhefen.

„Wir wollen nicht mit einem Fruchtwein als Ausgangsprodukt aus einem guten Produkt ein mittelmäßiges Produkt machen, sondern durch unser handwerkliches Können ein perfektes Produkt kreieren“, bestätigen Clemens und Fritz, beide zuständig für die Produktentwicklung. Bei der Herstellung von TINGLY wird der gesamte Zucker umgewandelt und lässt dadurch ein fast zuckerfreies Produkt mit weniger Kalorien als vergleichbare alkoholische Getränke entstehen. TINGLY hat einen Alkoholgehalt von 5,0 % Vol. und 33 Kalorien pro 100 ml.

Ganz besonders beliebt ist Hard Seltzer bei einer jüngeren und Lifestyle-orientierten Zielgruppe. Die will neben einem bewussten und umsichtigen Alkoholkonsum auch die Vorzüge einer kalorien- und zuckerreduzierten Ernährung mit Genuss verbinden. TINGLY ist fair, vegan, glutenfrei, zuckerarm und biozertifiziert.

Produktinformation TINGLY Hard Seltzer

TINGLY gibt es zum Start in 3 Geschmacksrichtungen:

* SUNNY LEMON – der Klassiker mit feinen Zitrusaromen, der das ultimative Sommergefühl an den Gaumen bringt (0,33 l Mehrwegflasche).

* BLACK CURRANT – hier sorgen beerige Cassis-Aromen für einen süsslich-herben Aromenrausch in der Nase (0,33 l Mehrwegflasche).

* GREEN APPLE – wie ein knackiger Biss in einen frischen, saftigen grünen Apfel (0,33 l Mehrwegflasche).

* jeweils als Einzelflaschen oder im praktischen 9er-Karton

Neben Fairtrade und Bio setzen die Gründer von TINGLY auch bei den Verkaufsverpackungen und Präsentationseinheiten für den Handel auf umweltverträgliche Varianten mit einem möglichst geringen Fußabdruck in der CO2-Bilanz. Zukünftig werden daher vermehrt Graspappe und Bambus zum Einsatz kommen.

Weitere Infos unter: www.tingly-hardseltzer.de

Quelle/Bildquelle: TINGLY Drinks GmbH & Co KG

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tingly Drinks GmbH & Co. KG

Herr Martin Gianmoena

Parkstraße 38

88212 Ravensburg

Deutschland

fon ..: xxxxxxxx

web ..: http://www.tingly-hardseltzer.de

email : info@tingly-hardseltzer.de

Tingly ist ein auf Nachhaltigkeit fokusiertes Getränke-Startup, das sich der handwerklichen Erzeugung von Hardeltzer verschrieben hat.

Das Gründerteam VON TINGLY bezeichnet sich selbst als perfektes Quartett.

Es ist ein leidenschaftlich arbeitendes Team aus allen Bereichen, die für ein solchens Start-up notwendig sind, um mit viel Know-how am Erfolg und an der Premiumqualität von TINGLY täglich zu arbeiten.

Die Gründer sind:

Clemens – der Jungwinzer

Fritz – der Biobrauer

Dietmar – der Getränkeprofi

Martin – der Markenexperte

Pressekontakt:

Tingly Drinks GmbH

Herr Martin Gianmoena

Parkstraße 38

88212 Ravensburg

fon ..: +49 751 359 225 61

email : presse@tingly-hardseltzer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Habt ihr einen Schaden?