  • Handelsbericht für das 2. Quartal von Geschäftsjahr 2026 und Anhang 4C

    30. April 2026 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der globale Marktführer im Bereich B2B-Informationen für den Rohstoffsektor, stellt einen Handelsbericht für die drei Monate zum 31. März 2026 (zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026) bereit. In diesem Quartal wurde ein Umsatzwachstum von etwa 15 % und bedeutsame Meilensteine bei der Entwicklung des neuen Geschäftsbereichs Data C Intelligence des Konzerns verzeichnet.

    Wesentliche Finanzkennzahlen gegenüber dem entsprechenden vorangegangenen Zeitraum

    Finanzkennzahl (in AUD, sofern nicht anders angegeben) 2. Quartal, 2. Quartal, Änderung
    Geschäftsjahr Geschäftsjahr
    2025 2026
    Gesamter Umsatz (fortgeführte Geschäftsbereiche) 3,4 Mio. $ 3,9 Mio. $ +15 %
    Abonnement-Umsätze 2,5 Mio. $ 2,5 Mio. $ +1 %
    Nicht-Abonnement-Umsätze 0,9 Mio. $ 1,34 Mio. $ +52 %
    Normalisiertes EBITDA (0,2 Mio. $) (0,2 Mio. $) unverändert
    Barmittel und Barmitteläquivalente 0,7 Mio. $ 1,6 Mio. $ +0,9 Mio. $

    Cashflow gegenüber vorangegangenem Quartal

    Kennzahl der Barmittel (1.000 AUD, sofern nicht anders 1. Quartal, 2. Quartal, Änderung
    angegeben) Geschäftsjahr Geschäftsjahr
    2026 2026
    Von Kunden erhaltene Barmittel 3,9 Mio. $ 3,9 Mio. $ +1 %
    Netto-Betriebs-Cashflow (1,5 Mio. $) (0,2 Mio. $) +1,3 Mio. $
    Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Zeitraums 1,5 Mio. $ 1,6 Mio. $ +0,1 Mio. $

    Betriebliche Höhepunkte im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026

    – Digitalisierung eines 200 Jahre umfassenden Printarchivs im Gange; Fertigstellung für 4. Quartal 2026 angepeilt
    – Geschäftsbereich Data and Intelligence – bedeutsame Meilensteine erreicht:
    o Ende-zu-Ende-Produkt-Fahrplan finalisiert
    o Fünfjahres-Geschäftsplan fertiggestellt
    o Eigenes Betriebs- und Führungsteam eingerichtet
    o Plattformaufbau und Datenerfassung zurzeit im Gange
    – Beta-Versionen neuer Datenprodukte für Kalenderjahr 2026 erwartet, erste Umsätze für Kalenderjahr 2027

    Selbstfinanzierte Datenstrategie

    Kapital wird aus etablierten wiederkehrenden und Transaktionsgeschäften umgeschichtet, um Aufbau von Data C Intelligence zu finanzieren, wodurch Liquiditätsreichweite gesichert und gleichzeitig strukturell margenstärkere wiederkehrende Umsätze geschaffen werden.

    Unternehmenspipeline erweitert den gesamten kurzfristig adressierbaren Markt (TAM)

    Mehrere Möglichkeiten im Bereich Unternehmensdaten und großvolumigen Abonnements sind Gegenstand aktiver Geschäftsverhandlungen.

    Ein erfolgreicher Abschluss würde den kurzfristig adressierbaren Markt (TAM) erweitern und durch neue vertraglich gesicherte Enterprise-ARR die finanzielle Reichweite verlängern.

    Nexus-Pipeline treibt Wachstum von einmaligen Umsätzen an

    Eine wachsende Nexus-Pipeline trieb den starken Anstieg der einmaligen Umsätze gegenüber dem Vorjahr an.

    Weitere Abschlüsse dürften sich positiv auf den Cashflow auswirken, da diese Umsätze kampagnenbasiert sind.

    Flexibilität durch nicht zum Kerngeschäft gehörende Assets

    Das Unternehmen besitzt eine Beteiligung an Taiko Critical Minerals Limited (kürzlich an der NZX notiert). Ein kleiner Teil wurde vor dem Börsengang veräußert. Die restliche Position ist liquide und bietet zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, falls das Board beschließt, die Data C Intelligence-Strategie zu beschleunigen.

    Ausblick

    In Verbindung mit der angepassten Kostenbasis, den wachsenden Unternehmens- und Nexus-Pipelines sowie den Optionen im Bereich der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets geht das Board davon aus, dass das Unternehmen ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Cashflow generieren wird – die Prognose bleibt unverändert.

    Weitere Informationen erhalten Sie über:

    Aspermont Limited

    Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060
    David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

    Über Aspermont

    Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranchen. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende internationale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet Aspermont neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz seiner riesigen Datenbank. Diese werden im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitern, bestmöglich genutzt.

    Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com.

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    Aspermont Limited
    Tim Edwards
    613 – 619 Wellington Street
    6000 Perth,Western Australia
    Australien

    email : contact@aspermont.com

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