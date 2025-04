Hannan erhält die behördliche Genehmigung für den Bau eines Bohr-Pads auf dem Belen-Prospekt im Valiente-Projekt in Peru

Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Vorbereitungen für den Zugang zum Gelände des Belen-Projekts auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Valiente in Peru begonnen hat (Abbildung 1). Dies folgt auf den Erhalt der Genehmigung für Explorationsaktivitäten durch das Bergbauministerium (MINEM), die im Februar 2025 bekannt gegeben wurde.

Höhepunkte:

– Nach Erhalt der Genehmigung für Explorationsaktivitäten haben die Vorbereitungsarbeiten für die Erschließung des Belen-Projekts begonnen.

– Unterzeichnung des Bohrvertrags in der nächsten Woche erwartet

– Beginn der Bohrungen Anfang Mai 2025 zu Beginn der Trockenzeit

– Im Rahmen des Programms werden bis zu 40 zugelassene Plattformen eingesetzt, um drei wichtige Aussichten zu testen (Abbildung 2):

o Ricardo Herrera Kupfer-Gold-Porphyr (15 Plattformen)

o Epithermales Goldziel Vista Alegre (12 Plattformen)

o Sortilegio-Kupfer-Gold-Porphyr (13 Plattformen)

Michael Hudson, Executive Chairman und CEO, erklärt: „Der Beginn der Zugangsvorbereitung stellt einen wichtigen Meilenstein für Hannan dar, da wir uns darauf vorbereiten, unser erstes Bohrprogramm bei Belen zu starten. Dies ist der Höhepunkt unserer systematischen Mineralienprospektion seit der Entdeckung dieses neuen Kupfer-Gold-Gürtels im Jahr 2021. Da nun alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen, freuen wir uns darauf, die umfangreichen porphyrischen Kupfer-Gold- und epithermalen Goldmineralsysteme bei Ricardo Herrera, Vista Alegre und Sortilegio zum ersten Mal zu erproben.

„Die Vorbereitungsarbeiten für die Bohrungen bei Belen werden fortgesetzt, während wir die Erkundung des bedeutenden Goldvorkommens Previsto fortsetzen, das sich 20 km nordwestlich befindet und wo wir vor kurzem kontinuierliche Ausbisse einer epithermalen Goldmineralisierung des Alkalityps identifiziert haben.“

Überblick über das Projekt

Das Grundstück Belen (Abbildung 2) befindet sich innerhalb des Projekts Valiente von Hannan, das einen neuen Porphyr-Kupfer-Gold-Gürtel aus dem Miozän in der östlichen Zentralregion Perus identifiziert hat. Jüngste geophysikalische Untersuchungen haben signifikante Anomalien bei allen drei Hauptzielen definiert:

– Bei Ricardo Herrera erstreckt sich eine beträchtliche Anomalie der Wiederaufladbarkeit über 1.000 m mal 250 m, die mit einer zutage tretenden Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyr-Stil innerhalb einer mehrstufigen kalkalkhaltigen Intrusion zusammenfällt. Die Oberflächenmineralisierung weist eine mäßige bis starke phyllische und intermediäre argillische Alteration mit Magnetit-, Quarz-Biotit- und Quarz-K-Feldspat-Adern auf (Abbildung 3)

– Das epithermale Goldprojekt Vista Alegre weist eine 2,4 km lange geophysikalische Anomalie mit zwei unterschiedlichen Signaturen auf: eine Zone mit hoher Wiederaufladbarkeit und niedrigem spezifischen Widerstand, die mit Goldanomalien im Boden von bis zu 0,23 ppm übereinstimmt ( ), und Zonen mit hoher Wiederaufladbarkeit und hohem spezifischen Widerstand, die mit mineralisierten Quarzbrocken mit Gehalten von bis zu 1,98 g/t Au in Zusammenhang stehen (Abbildung 4).

– Bei Sortilegio wurde innerhalb eines alkalischen Porphyrsystems eine 1,2 km lange Anomalie der Wiederaufladbarkeit identifiziert, die durch eine zonenförmige und strukturell kontrollierte Mineralisierung von oberflächlichen Goldzielen und drei alkalischen Cu-Au-Zielen innerhalb eines 1,2 km langen Trends gekennzeichnet ist. Die zentrale mineralisierte Zone misst 350 m × 350 m und weist eine dichte Stockwork-Aderung auf (Abbildung 5).

Das Grundstück Belen macht etwa 4 % des gesamten Landbesitzes von Hannan in Valiente aus, wo das Unternehmen 18 Kupfer-Gold-Porphyr- und Epithermalsysteme in einem 140 km x 50 km großen Gebiet in der peruanischen Backarc-Region identifiziert hat.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. März 2025 die Beschleunigung (die „Beschleunigung“) des Verfallsdatums von Stammaktien-Warrants des Unternehmens (die „Warrants“), die am 9. Mai 2023 im Rahmen einer Privatplatzierungsfinanzierung ausgegeben wurden, abgeschlossen hat. Gemäß der Vorverlegung hat das Unternehmen 3.512.230 Stammaktien (die „Stammaktien“) des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie für einen Gesamterlös von 1.229.280,50 C$ emittiert. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 124.859.705 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entdeckt und entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“

Michael Hudson, Vorsitzender und

