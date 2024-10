HanseWerk: Massiver Personalaufbau für die Energie- und Wärmewende: 600 neue Stellen

Die HanseWerk-Gruppe hat allein im Oktober 2024 mehr als 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Norden eingestellt – weitere freie Stellen für Berufseinsteiger und Fachkräfte.

Für das Gelingen der Energie- und Wärmewende baut der Energiedienstleister HanseWerk seit dem letzten Jahr massiv Personal auf. Insgesamt schafft die norddeutsche Unternehmensgruppe, zu der auch Schleswig-Holstein Netz, HanseGas, HanseWerk Natur und ElbEnergie gehören, 600 neue Stellen im Zeitraum von 2023 bis 2025. Von diesen ist rund ein Drittel bereits besetzt. „Der deutliche Zuwachs an neuen Kolleginnen und Kollegen zeigt, dass unser Engagement zur Gewinnung neuer Fachkräfte erfolgreich ist. Allein im Oktober 2024 konnten wir 62 neue Teammitglieder willkommen heißen, so viel wie noch nie in einem Monat“, freut sich HanseWerk-Personalvorständin Stephanie Ladwig.

„Bis Ende 2025 planen wir, weitere rund 400 neue Teammitglieder in der HanseWerk-Gruppe willkommen heißen zu können“, so die Personalvorständin. Aktuell beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zahl würde damit auf rund 2.400 anwachsen. „Der konsequente Personalaufbau ist nötig, um die Herausforderungen der Energie- und Wärmewende zu meistern und die Versorgungssicherheit in unserer Region zu gewährleisten. Unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein zentraler Bestandteil dieser Mission“, so Stephanie Ladwig weiter.

Zum Hintergrund: HanseWerk plant bis 2028 den Neubau von 120 Umspannwerken und knapp 1.000 Leitungskilometern in den Hochspannungsnetzen. Zudem wird intensiv am Umbau der Wärmenetze auf erneuerbare Energien gearbeitet. Dabei stehen der Ausbau und die Modernisierung der Netze im Fokus, um die kommunale Wärmewende voranzubringen. Diese Maßnahmen sollen eine sichere, nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung gewährleisten – sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen. „Unsere Investitionen in die Infrastruktur und in unser Team sind ein klares Bekenntnis: Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern eine stabile und umweltfreundliche Energieversorgung bieten und gemeinsam den Übergang zu einer klimaneutralen Zukunft schaffen“, erläutert die Personalvorständin Stephanie Ladwig abschließend.

Freie Stellen und Ausbildungsplätze

Zahlreiche vakante Stellen finden Interessierte unter https://jobs.hansewerk.com. Unter anderem sucht die HanseWerk-Gruppe rund 35 Auszubildende für 2025 in technischen Berufen, außerdem gibt es bis zu zwölf Plätze für Duale Studiengänge im kommenden Jahr. Aktuell gibt es mehr als 50 Stellenausschreibungen im Norden im kaufmännischen und gewerblichen Bereich – vom Berufseinsteiger bis zur Fachkraft.

Einblicke in den Arbeitsalltag bei der HanseWerk-Gruppe zeigt dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ajo-hfGGQL0.

Strukturiertes Onboarding

Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtert die HanseWerk-Gruppe den Einstieg: Direkt nach der Vertragsunterzeichnung erhalten sie Zugriff auf eine Onboarding-App, welche die neuen Kolleginnen und Kollegen in das Unternehmen einführt. Die App bietet unter anderem Einblicke in die Unternehmenskultur, stellt wichtige Ansprechpersonen vor, beantwortet Fragen zum ersten Arbeitstag und zeigt transparent die nächsten Schritte im Einstellungsprozess. Die App begleitet die neuen Fachkräfte auch die ersten sechs Monate nach Arbeitsstart und bietet somit wichtige Orientierung. Am ersten Arbeitstag gib es für alle „Neuen“ eine Einführungsveranstaltung mit persönlicher Begrüßung, Hilfestellung bei der IT-Einrichtung, Vorstellung der Fachbereiche und einem gemeinsamen Mittagessen.

Die HanseWerk-Gruppe

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Auf dem Weg zur Klimaneutralität stellt die HanseWerk-Gruppe ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, den Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung in mehreren Stufen entsprechend um.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von rund 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

