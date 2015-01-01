HanseWerk-Unternehmen HanseWerk Natur erweitert Wärmenetz in Bad Segeberg

Vertragsunterzeichnung im Rathaus. Schulen und Sporthallen mit Fernwärmeanschluss. Weitere Kunden der HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur erhalten Zugang zum Wärmenetz.

Mit der gestrigen Vertragsunterzeichnung im Bad Segeberger Rathaus ist der Startschuss für die Erweiterung des Wärmenetzes gefallen. HanseWerk Natur, das zur HanseWerk-Gruppe gehört, baut 1.700 Meter zusätzliche Leitungen und schließt damit die Schule am Burgfeld und die Franz-Claudius-Schule inklusive der beiden Sporthallen an das Fernwärmenetz an. Gestern haben Bürgermeister Toni Köppen sowie Kai Kowallik vom HanseWerk-Unternehmen HanseWerk Natur die Verträge für den Ausbau des Netzes unterzeichnet. „Bad Segeberg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das theoretische Planwerk der kommunalen Wärmeplanung in konkrete Projekte und Versorgungskonzepte umgesetzt wird“, sagte Dustin Reichl, kommunaler Ansprechpartner bei HanseWerk Natur, einer Tochter von HanseWerk, anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Bürgermeister Toni Köppen sagt: „Mit dem Ausbau des Wärmenetzes setzen wir die Ziele unserer kommunalen Wärmeplanung Schritt für Schritt in konkrete Projekte um. Der Anschluss unserer Schulen und Sporthallen steht dabei ganz bewusst am Anfang: Wir investieren in eine verlässliche, klimafreundliche Wärmeversorgung für kommende Generationen. Gleichzeitig eröffnen wir entlang der neuen Trasse auch Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich unkompliziert an eine zukunftssichere Infrastruktur anzuschließen. So verbinden wir strategische Planung mit ganz praktischem Nutzen für unsere Stadt.“

Bislang versorgt das 7.300 Meter lange Wärmenetz von HanseWerk Natur, einem Unternehmen der HanseWerk-Gruppe, rund 150 angeschlossene Gebäude, darunter kommunale Liegenschaften, weitere Schulen sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die neuen Leitungen verlaufen zukünftig durch einen weiteren Teil der Theodor-Storm-Straße, den Matthias-Claudius-Weg und einen Abschnitt der Falkenburger Straße. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2026 geplant, die Inbetriebnahme der Wärmeversorgung in den Schulen erfolgt im Sommer 2027. Während der Bauzeit kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, zum Beispiel durch Sperrung des Fuß- und Radwegs oder halbseitige Straßensperrungen. „Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und danken allen Anliegern für ihr Verständnis“, sagt der zuständige Projektleiter Christopher Ante.

In einem zweiten Bauabschnitt erhält außerdem die Wohnungsbaugenossenschaft Wankendorfer bis Ende 2026 einen Fernwärmeanschluss, sodass weitere neun Gebäude mit 145 Wohneinheiten versorgt werden.

HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur: Weitere Anschlüsse möglich

„Entlang der neuen Trasse besteht für interessierte Bad Segeberger die Möglichkeit, sich an das Wärmenetz anschließen zu lassen“, so Dustin Reichl. Der Vorteil: Mit einem Fernwärmeanschluss müssen sich Kundinnen und Kunden nicht um eine Umstellung ihrer Heizung auf Erneuerbare Energien kümmern – dies obliegt der Verantwortung von HanseWerk Natur, das Teil der HanseWerk-Gruppe ist. Der Wärmeanbieter prüft, in Bad Segeberg zukünftig eine Wärmebox zu errichten, die fossilfreie Wärme auf Basis von Strom erzeugt. Nach dem Motto „Wärme mit Zukunft. Wärme von hier“ stellt HanseWerk Natur als Unternehmen von HanseWerk die rund 120 Wärmenetze im Norden perspektivisch auf Erneuerbare Energien um. Das Ziel: Versorgungssicherheit, Klimaschutz und verlässliche Wärmepreise. Interessierte Hausbesitzer melden sich unter www.hansewerk-natur.com/anschluss.

HanseWerk Natur

Die HanseWerk Natur GmbH ist einer der größten regionalen Anbieter für Wärme und dezentrale Energielösungen in Norddeutschland und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung. Die über 120 Nah- und Fernwärmenetze des Unternehmens erreichen eine Länge von rund 850 Kilometern. HanseWerk Natur versorgt mehrere zehntausend Privat- und Unternehmenskunden zuverlässig 365 Tage im Jahr mit Wärme. Maßgeschneiderte Energiekonzepte und hochmoderne Anlagentechnik bringen die Wärmewende voran – im Mehrfamilienhaus-Quartier, im Krankenhaus, in Industrie und Gewerbe. Für Ortsteile mit hoher Wärmebedarfsdichte versorgt die Wärmebox auf Wärmepumpenbasis Wärmenetze der Zukunft, während „Kalte Nahwärme“ in Neubaugebieten zum Einsatz kommt.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität stellt HanseWerk Natur eigene Gebäude, Fahrzeuge und Wärmeerzeugung auf neue Technologien um. Rund 40 Prozent der Wärme wird bereits heute auf Basis von Abwärme oder Erneuerbaren Energien erzeugt. HanseWerk Natur ist einer der größten Betreiber umweltschonender Blockheizkraftwerke in Norddeutschland. Rund 250 Anlagen betreut das Unternehmen und beteiligt sich gleichzeitig an vielen Innovationsprojekten. Dazu zählen zum Beispiel Hocheffizienz-Blockheizkraftwerke mit einem Wirkungsgrad weit über 90 Prozent, ein virtuelles Kraftwerk zur Erzeugung von Regelenergie oder das erste Blockheizkraftwerk der 1-Megawatt-Klasse, das mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HanseWerk AG

Herr Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

Deutschland

fon ..: +49 41 06-6 29-34 22

web ..: https://www.hansewerk.com/de.html

email : presse@hansewerk.com

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren über 100.000 Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungs- und Innovationsprojekten zur Energiewende. Auf dem Weg zur Klimaneutralität stellt die HanseWerk-Gruppe ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, den Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung in mehreren Stufen entsprechend um.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von fast 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

