Norsemont begrüßt seine Aktionäre und Investoren bei der PDAC 2026 in Toronto (1.-4. März) am Stand 3035

Vancouver, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Jahreskonferenz der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), die von Sonntag, den 1. März bis Mittwoch, den 4. März 2026 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) über die Bühne gehen wird, als Aussteller am Stand Nr. 3035 vertreten ist.

Kommentar des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont:

Besuchen Sie uns gerne an unserem Stand 3035, um mehr über die neuesten Explorationsergebnisse, unsere Entwicklungsstrategie und bevorstehende Meilensteine zu erfahren. Unsere technischen Teams und das Management werden vor Ort sein und mit Ihnen über Themen wie Geologie, Bohrungen und Wachstumspläne diskutieren. Wir freuen uns schon darauf, im Jahr 2026 auch an weiteren Bergbau- und Investment-Konferenzen in Nordamerika und auf internationaler Ebene teilzunehmen.

Über PDAC

Unter dem Titel The Worlds Premier Mineral Exploration & Mining Convention ist die PDAC die führende Veranstaltung für Menschen, Regierungen, Unternehmen und Organisationen, die auf dem Gebiet der Rohstoffexploration tätig sind. Auf der Veranstaltung im Jahr 2025 konnten mehr als 1.330 Aussteller, 2.500 Anleger und 27.353 Besucher persönlich begrüßt werden. Auf die Teilnehmer wartete außerdem ein reichhaltiges Programm mit Kursen und Networking-Events.

Die Veranstaltung findet jährlich in der Stadt Toronto in Kanada statt. Sie ist seit ihrer Gründung im Jahr 1932 stetig gewachsen und hat immer mehr an Format und Einfluss gewonnen. Heute gilt sie als DAS Event der internationalen Bergbaubranche schlechthin.

Nähere Informationen über die Konferenz sowie die Anmeldeformalitäten finden Sie unter www.pdac.ca/convention.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 3035 und lernen Sie einige unserer Teammitglieder kennen.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur Machbarkeit mit einer angedeuteten Mineralressourcenschätzung von 1.731.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer vermuteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer ehemals produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Camps und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

Folgen Sie Norsemont Mining auf:

Twitter: @norsemont

LinkedIn: @norsemontmining

Facebook: @norsemontmining

YouTube: @norsemontmining

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf unter anderem das Angebot und den Abschluss der Marketingvereinbarungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das Angebot und die hierin vorgesehenen Vermarktungsvereinbarungen nicht erhält, sowie Risiken in Bezug auf das Angebot, die sich aus den Kapitalmärkten, der Bergbauindustrie und der Unterstützung durch Investoren ergeben. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält und das Interesse des Marktes weckt, um das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen abzuschließen.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

