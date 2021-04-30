Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch

VANCOUVER, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola Mining) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) (das Unternehmen oder Nicola Mining) freut sich, eine wesentliche Steigerung des Durchsatzes an hochgradigem Gold- und Silbermaterial in der Mühlenanlage bekannt zu geben, das im Rahmen der Partnerschaft des Unternehmens mit Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) aus dem Goldprojekt Dome Mountain bezogen wird.

Das hochgradige Gold- und Silbermaterial wird in der vollständig genehmigten Merritt Mill von Nicola verarbeitet, wo das Unternehmen von einer Goldgewinnung mittels Gravitation und Flotation auf einen reinen Flotationskreislauf umgestellt hat, um das Gewinnungsverfahren an das neue Zufuhrmaterial anzupassen und die Produktion zu straffen. Diese Optimierung trägt der Beschaffenheit der sulfidgebundenen Mineralisierung Rechnung und soll die metallurgischen Ausbeuten und die Konzentratgehalte verbessern sowie den Anteil des gewinnbaren Metalls maximieren. Das entstehende hochgradige Gold-Silber-Flotationskonzentrat wird an Ocean Partners UK Limited Ocean Partners betreibt in mehreren Ländern der Welt Niederlassungen. Ocean Partners unterhält ein starkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Schmelze von Basismetallen.

(Ocean Partners), eine weltweit anerkannte Metallhandels- und Finanzierungsgruppe, verkauft.

Die Umstellung von einer auf Gravitation basierenden Gewinnung auf ein auf Flotation ausgerichtetes Verfahrensfließbild konnte ohne Betriebsunterbrechung umgesetzt werden. Fortlaufende Anlagenoptimierungen und Verfeinerungen des Kreislaufs erfolgen gleichzeitig mit der Produktion, um die Ausbeuten, die Durchsatzbeständigkeit und die Betriebseffizienz weiter zu verbessern. Die untertägige Erschließung bei Dome Mountain wird fortgesetzt, wobei zusätzliche Abbaufronten vorbereitet werden, um den Umfang des für die Mühle bestimmten Materials nachhaltig zu steigern.

Gleichzeitig hat Nicola mit der Beschaffung von wesentlichen mobilen Gerätschaften und Arbeitskräften im Vorfeld des geplanten Abbaus in seinem Goldprojekt Dominion begonnen. Im Projekt Dominion lagert eine strukturell kontrollierte, hochgradige Goldmineralisierung, mit deren Abbau Nicola im Juli 2026 im Rahmen einer Massenprobengenehmigung beginnen will. Die Goldproduktion wird der Bestätigung der Gehaltskontinuität, der metallurgischen Leistung und des selektiven Abbaus dienen und zugleich den Cashflow des Unternehmens weiter stärken.

Peter Espig, CEO von Nicola, sagt dazu: Nicola setzt die systematische Umsetzung seiner kurz-, mittel- und langfristigen Erschließungsstrategie weiter fort. Unsere integrierte Verarbeitungsinfrastruktur bietet uns zusammen mit den hochgradigen Materialquellen in einer erstklassigen Bergbaujurisdiktion einen operativen Hebel auf die stärker werdenden Edel- und Basismetallmärkte. Zugleich behalten wir unser Ziel, das geplante Uplisting an die NASDAQ im ersten Quartal 2026 zu erreichen, weiterhin im Auge.

Qualifizierter Sachverständiger

Cameron Lilly, P. Eng., Manager der Mühlenanlage des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in B.C. über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen.

Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, bei dem es sich um eine vollständig genehmigte Silbermine handelt, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

