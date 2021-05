Hauschild SpeedMixer®-Vertrieb jetzt in Lettland, Estland, Litauen, Israel, Großbritannien und Irland

Der deutsche Mittelständler Hauschild Engineering erweitert sein weltweites Vertriebsnetz mit neuen Handelsvertretern und Distributoren.

Damit sind alle Produktlinien des Hauschild SpeedMixer® und das umfangreiche Zubehör nun in sechs weiteren Ländern vor Ort erhältlich. Hauschild Engineering gilt mit seinen Labormischgeräten mit Zentrifugaltechnologie weltweit als Markt- und Technologieführer und ist für weitreichende Beratung und Unterstützung seiner Kunden mit Know-how und Best Practice-Tipps bekannt.

Die Hauschild GmbH & Co. KG (Hauschild Engineering) ist seit 1974 der alleinige Hersteller der Hauschild SpeedMixer® Geräte. Sie ist damit der führende Hersteller von Zentrifugalmixern für Mischprozesse von Substanzen von wenigen Gramm oder Millilitern bis zu zehn Kilogramm oder 16 Litern in Laboren – z.B. im Qualitätsprozess, in der Forschung & Entwicklung aber auch bei der Produktion von Kleinstmengen.

Da in den unterschiedlichsten Branchen homogene Multimaterial-verbindungen wie Flüssigkeiten, hochviskose Pasten und Pulver gemixt werden, sind die hochwertigen Hauschild SpeedMixer® für eine Vielzahl von Unternehmen die erste Wahl. Renommierte Hersteller aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Pharma- und Kosmetikbranche, Chemiekonzerne oder auch Automobilhersteller und -zulieferer setzen bereits weltweit in mehr als 40 Ländern auf den Marktführer Hauschild Engineering.

Vertrieb und Kundenbetreuung durch Spezialisten

Hauschild Engineering gibt nun Vertriebskooperationen in weiteren Ländern bekannt: So können sich Laborchef*innen in Lettland, Estland und Litauen bereits seit Ende 2020 an die Firma Derox in Riga wenden, Interessenten in Israel bekommen Geräte und Beratung von der Levenson Agencies, einem Familienunternehmen spezialisiert auf den Vertrieb von Laborgeräten.

Ganz neu zum 1. Mai 2021 unterzeichnet ist der Distributionsvertrag mit einem Unternehmen aus England: Mark Lowe, Geschäftsführer der englischen „Productive Innovations Limited“ kann bereits auf jahrelange Erfahrungen mit Hauschild SpeedMixer® zurückgreifen und seine Firma wird als Distributor von ihrem Firmensitz südlich von Birmingham aus Großbritannien und Irland mit Geräten und Zubehör versorgen.

Fabio Boccola, CEO von Hauschild, sagt: „Seit fünfzig Jahren sind unsere Hauschild SpeedMixer® die erste Wahl, wenn Unternehmen leistungsfähige und qualitativ hochwertige Labormischgeräte benötigen. Viele Produktideen werden erst realisierbar, weil wir mit der von uns entwickelten DAC (Dual Asymmetric Centrifuge)-Technologie auf den ersten Blick unmögliche Substanzverbindungen möglich machen. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Erweiterung unseres Vertriebsnetzes nun auch in diesen Ländern mit kompetenter Beratung und Unterstützung vor Ort zum Erfolg und zur Zukunftsfähigkeit der dort angesiedelten Unternehmen beitragen können.“

Eine Liste der für Hauschild Engineering weltweit aktiven Vertriebspartner ist auf der Website unter www.hauschild-engineering.de einsehbar.

Hauschild Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCs9jdLhro1rPgRZ3Lr-Nu1A/videos

Hauschild Engineering Vertriebspartner: https://www.hauschild-speedmixer.com/de/unternehmen#weltweit-top

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hauschild Engineering

Frau Mareike Boccola

Waterkamp 1

59075 Hamm

Deutschland

fon ..: +49 2381 482050

web ..: http://www.hauschild-speedmixer.com

email : pressoffice@hauschild-speedmixer.com

Das Familienunternehmen Hauschild Engineering beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und entwickelt und produziert seit 1974 am Firmensitz in Hamm/Deutschland den Hauschild SpeedMixer®, der weltweit vertrieben wird.

Der Original-Hauschild SpeedMixer® bietet perfekte Mischergebnisse von wenigen Gramm bzw. Millilitern bis zu zehn Kilogramm bzw. sechzehn Litern für Labore, die im Rahmen ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten Substanzen mischen, sowie für Betriebe, die kleine Chargenmischungen für die Qualitätssicherung benötigen.

Innerhalb weniger Minuten gelingt es ohne den Einsatz von Rührwerkzeugen, unterschiedliche Flüssigkeiten mit Pasten bzw. Pulvern, Pasten mit Pulvern, Pulver mit Pulvern sowie Substanzen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften zu mischen. Die Hauschild SpeedMixer® werden, inklusive aller Bauteile, nach einem qualitätsorientierten Ansatz hergestellt – made in Germany.



Pressekontakt:

Hauschild Engineering

Frau Mareike Boccola

Waterkamp 1

59075 Hamm

fon ..: +49 2381 482050

email : pressofffice@hauschild-speedmixer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Renommierter Experte sieht Kursziel für Sonoro Gold bei 2,03 CAD! Wie schaffe ich einen guten Draht zum Kunden?