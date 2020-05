Hautarztpraxis in Niederbayern für besonderen Patientenservice ausgezeichnet

Einen guten oder den passenden Arzt zu finden ist für alle Patienten von hohem Interesse. Praxis Dr. Ludolph-Hauser ist in der Liste der regional empfohlenen Praxen im Fachgebiet Hautarzt zu finden.

Die Dermatologie-Praxis Dr. Ludolph-Hauser ist seit Mai 2020 in der Liste der regional empfohlenen Praxen im Fachgebiet Hautarzt zu finden.

Die Empfehlung basiert auf einem objektiven Gesamtbild unterschiedlicher Komponenten. Diese werden durch die „Stiftung Gesundheit“ gesammelt. Die „Stiftung Gesundheit“ ist eine, seit 1996 arbeitende Organisation zur Schaffung von mehr Transparenz im Gesundheitswesen.

Die Empfehlungen bieten für Patienten eine verlässliche Grundlage der Arztwahl.

Dabei wurden folgende Beurteilungen herangezogen:

Empfehlung von Kollegen

Qualifikation und Weiterbildung der behandelnden Ärztin

aktives Engagement der Ärztin als Vortragende bei internationalen Kongressen

Berufserfahrung

Qualitätsmanagement

und als wichtigster Punkt die Zufriedenheit der Patienten.

„Hautmedizin ist eine Herausforderung für den wissenschaftlichen Ehrgeiz und die menschliche Teilnahme. Uns freut diese Empfehlung von Focus Gesundheit – wir werden unser Engagement in der Entwicklung und Anwendung moderner Therapie und Diagnoseverfahren weiter intensivieren. Diese Empfehlung ist Auszeichnung und zugleich Motivation.“ Dagmar Ludolph-Hauser. „Der persönliche Kontakt und die Nähe zum Patienten sind mein Schlüssel für eine erfolgreiche Behandlung. Das gilt bei Therapien ebenso wie für ästhetische Behandlungen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Dr. Ludolph-Hauser

Frau Dagmar Ludolph-Hauser

Gustl-Waldau-Strasse 60

84030 Landshut

Deutschland

fon ..: +49 871 74 013

web ..: https://www.dermatologie-bayern.de/

email : info@dermatologie-bayern.de

Dr. med. Dagmar Ludolph Hauser – Praxis für moderne Dermatologie

Die Haut ist ein hochkomplexes dynamisches Organ mit unzähligen Regelkreisen und Vernetzungen. Als Kommunikationsorgan zwischen Körpergeschehen und Umwelt, ist die Haut vielfach am Wohlergehen beteiligt.

Mit moderner Dermatologie und hochkarätiger technischer Ausstattung ist die Praxis Dr. Ludolph-Hauser im gesamten niederbayerischen Raum als Kompetenzzentrum gefestigt. Bei komplexen Fragestellungen ist sie Ansprechpartner für Patienten aus der ganzen Welt. Hochmoderne Lasersysteme, fortschrittliche ästhetische Methoden und Behandlungsmethoden nach dem aktuellen Stand der Dermatologie kommen für folgende Bereiche zum Einsatz:

Ästhetische Medizin und Anti Aging, Vorsorgemedizin und Krebstherapie, Laserbehandlung, Dermatologie und Schwitzen

Die Hautmedizin hat in den letzten Jahren eine große Dynamik entwickelt. Dank internationaler Zusammenarbeit mit renommierten Kliniken und Universitäten profitieren die Patienten von aktuellen Forschungsergebnissen und neuen Erkenntnissen.

Die Praxis wird seit 2008 nach dem höchsten Qualitätsstandard DIN ISO 9001 zertifiziert.

Frau Doktor med. Ludolph-Hauser ist Fachärztin für Dermatologie und Allergologie und hat neben verschiedenen Spezialausbildungen auch das Diplom in Lasemedizin

Pressekontakt:

Praxis Dr. Ludolph-Hauser

Frau Sylvia Sowade

Gustl-Waldau-Strasse 60

84030 Landshut

fon ..: +49 871 74 013

web ..: https://www.dermatologie-bayern.de/

email : info@dermatologie-bayern.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wegen Corona: DOGGIEPACK startet Crowdfunding-Kampagne