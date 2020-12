Havn Life beauftragt internationalen Experten für Arzneimittelwissenschaften und Arzneimittelpolitik und wird Mitglied einer politischen Reformgruppe in Großbritannien

Havn Life ist der im Vereinigten Königreich ansässigen Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) beigetreten, die bei der Erstellung von Arzneimittelrichtlinien behilflich ist.

Havn Life begrüßt Herrn King, einen glühenden Verfechter der Arzneimittelrichtlinienreform und Arzneimittelforschung, in seinem Beirat.

1. Dezember 2020, Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Wirkstoffe aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es als stimmberechtigtes Mitglied in die Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) aufgenommen wurde.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass Herr David King, Forschungsdirektor der CDPRG, in den Beirat von Havn Life berufen wurde. Herr King ist Co-Autor mehrerer CDPRG-Weißbücher, zu denen auch die Publikationen The UK Review of Medicinal Cannabis: The Needs of a Nation und The Medicinal Use of Psilocybin: A call for reform zählen. In diesem Jahr wurde Herrn King vom King’s College in London die Dr-Abbas-Khan-Medaille für seine herausragenden humanitären Verdienste um die Gesellschaft verliehen.

Herr King ist außerdem einer der Gründer der Breaking Convention, der größten Wissenschaftskonferenz auf dem Gebiet der Psychedelikaforschung in Europa, und war einer der Gründungsdirektoren der Breaking Convention Charity (2010 – 2019).

Die CDPRG ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Organisation, die sich der Evidenzsammlung in den Bereichen Medizin, Gesetzesvollzug, Wirtschaft, Ethik, Kriminologie und Menschenrechte widmet und diese zur Erstellung von Arzneimittelrichtlinien verwendet. In diesem Jahr lancierte die CDPRG eine Kampagne zur Neueinstufung von Psilocybin im Vereinigten Königreich als Teil ihrer Mission, einen besseren Zugang für Forschungszwecke und medizinische Zwecke zu ermöglichen. Havn Life wird 250 Stunden Forschungsleistung der CDPRG-Experten in Anspruch nehmen.

Als Teil des internationalen CDPRG-Wissenschaftsnetzwerks können wir auf einen multidisziplinären Erfahrungsschatz zur Entwicklung von Psilocybin-Richtlinien von internationaler Relevanz zurückgreifen, so Tim Moore, CEO von Havn Life. Die Zusammenarbeit quer über verschiedene Bereiche ermöglicht uns eine entsprechende Einflussnahme. Wir schaffen eine solide Wissensbasis, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit psychedelischen Wirkstoffen natürlichen Ursprungs für die Forschung sicherzustellen.

Angesichts der Zunahme an Daten aus klinischen Studien zur Psychedelikatherapie wird immer klarer, dass diese Interventionen sicher und gut verträglich sind und das Leben der Betroffenen manchmal schon nach einer einzigen Sitzung verbessern können, so King. Wir wissen noch nicht, welche realen Auswirkungen diese Therapien haben werden. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass wir damit besser in der Lage sind, einige der schwierigsten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Neuzeit zu behandeln, für die dringend neue Ansätze benötigt werden.

King absolvierte den Abschluss seines Studiums der medizinischen Anthropologie im Jahr 2011 mit einer wissenschaftlichen Arbeit über die Überzeugungen und Einstellungen von cannabiskonsumierenden Bevölkerungsgruppen zu Gesundheit, Krankheit und Medizin. Daneben war er auch als Forscher an der Beckley Foundation und als Immunologie an der National University of Singapore tätig. Herr King war Gründungspräsident der preisgekrönten Psychedelics Society an der University of Kent sowie der Society for Psychedelic Studies am King’s College in London.

Herr King hatte den ersten Kontakt zu Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von Havn Life, als beide vor mehr als zehn Jahren gemeinsam an der School of Anthropology and Conservation an der University of Kent studierten.

Ich freue mich sehr, Dr. Casselman und die anderen Mitglieder des Teams von Havn Life auf ihrem erfolgreichen Entwicklungsweg zu begleiten, fügt Herr King hinzu. Der kollektive Erfahrungsschatz, Geschäftssinn und die Energie des Teams sind bemerkenswert und ich erwarte mir von diesem Team in den nächsten Jahren zahlreiche Erfolge.

