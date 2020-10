Havn Life Sciences benennt Dennis Staudt zum Mitglied des Board of Directors & organisiert Unternehmensleitung neu

Vancouver, BC, Kanada – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) gibt erfreut bekannt, dass Herr Dennis Staudt nun Mitglied des Board of Directors des Unternehmens ist. Herr Staudt verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung wertvoller geschäftlicher Beratung. Den Großteil seiner Karriere hat er bei PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) verbracht, einschließlich 22 Jahren als ein Partner in PwCs Audit and Assurance Group. Nachdem er 2012 bei PwC ausschied, ging Herr Staudt ins Board of Directors von Aphria Inc., wo er von Juli 2014 bis September 2018 tätig war. Herr Staudt ist zurzeit der Vice-President von Staudt Farms Limited, einem Farmbetrieb in Familienbesitz in Leamington, Ontario.

Herr Staudt macht 1977 einen Bachelor of Commerce an der University of Windsor. Seit 1979 ist er Chartered Accountant (Ontario) und seit 1999 Certified Public Accountant (Illinois). Außerdem ist er Mitglied des Advisory Board des University of Windsor Centre for Executive and Professional Education sowie ehemaliger Vorsitzender der Leamington District Memorial Hospital Foundation, der Art Gallery of Windsor und der Art Gallery of Windsor Foundation. Zuvor war er auch im Board of Governors der University of Windsor und lehrte als Sessional Lecturer Buchhaltung.

Herr Tim Moore, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, dass jemand mit Dennis‘ Erfahrung in Unternehmensführung und Wirtschaftsprüfung die Fähigkeiten des Board von Havn Life bereichert. Wir heißen ihn und seine ganz neue Perspektive für unser Unternehmen herzlich willkommen. Herr Vic Neufeld, Vorsitzender des Board des Unternehmens, fügte hinzu: Dennis hat sich während seiner Zeit im Board von Aphria durch fundierte strategische Beratung ausgezeichnet, und zwar sowohl bei operativen Strategien als auch in Finanzangelegenheiten. Wir freuen uns sehr, dass er im Board von HAVN ist.

Außerdem gibt das Unternehmen erfreut bekannt, dass es seine Geschäftsleitungsstruktur neu organisiert hat, um die eindeutigen Stärken seiner leitenden Angestellten bestmöglich nutzen zu können. Mit sofortiger Wirkung wurde Tim Moore zum Chief Executive Officer, Barinder Rasode zum President und Susan Chapelle zum Executive Vice-President, Research and Development, benannt.

Für das Board of Directors

Susan Chapelle und Tim Moore

Co-CEOs

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

