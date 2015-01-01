  • Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger & Charger

    Der US-Car-Spezialist Kraftwerk bietet ab sofort Hawk Bremsbeläge (Ceramic, HPS, HPS 5.0) und Talon Bremsscheiben für Modelle mit kleiner Bremsanlage in den Motorvarianten 3.5, 3.6 und 5.7 Liter.

    BildDer Online-Spezialist für US-Car-Zubehör Kraftwerk erweitert sein Sortiment um eine umfangreiche Auswahl an Hawk Bremskomponenten.

    Neu im Angebot sind Bremsbeläge und Bremsscheiben, die insbesondere für Chrysler 300C, Dodge Challenger und Dodge Charger mit der kleineren Werksbremsanlage in den Motorvarianten 3,5, 3,6 und 5,7 Liter entwickelt wurden.

    Das neue Portfolio umfasst drei unterschiedliche Belagmischungen:

    o Hawk Performance Ceramic – Keramikbeläge für maximale Alltagstauglichkeit mit sehr geringer Staubentwicklung, hoher Geräuscharmut und gleichmäßigem Bremsverhalten.
    o Hawk HPS – High Performance Street – Beläge mit deutlich mehr Bremskraft gegenüber Standardbelägen, temperaturstabil und zuverlässig, ideal für Fahrer, die mehr Performance wünschen, ohne auf Alltagstauglichkeit verzichten zu müssen.
    o Hawk HPS 5.0 – eine Weiterentwicklung der HPS-Mischung, die ein noch höheres Bremsmoment und bessere Performance unter sportlichen Bedingungen bietet.

    Ergänzt wird das Angebot durch die neuen Hawk Talon Bremsscheiben (345 mm vorne, 320 mm hinten). Diese Performance-Scheiben wurden für eine verbesserte Wärmeableitung, höhere Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer entwickelt. Sie sind speziell auf die kleine Bremsanlage der genannten Modelle abgestimmt.

    Die Komponenten sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar und damit kurzfristig verfügbar.

    Mit der Aufnahme der Hawk-Produkte stärkt Kraftwerk seine Position als führender Anbieter von Performance-Zubehör für US-Fahrzeuge im deutschsprachigen Raum.
    Das Unternehmen mit Sitz in Hünfeld ist seit Jahren auf Tuning, Ersatzteile und Zubehör für amerikanische Fahrzeuge spezialisiert. Kunden profitieren von einer großen Produktauswahl, schneller Verfügbarkeit und kompetenter Beratung.

    Das komplette Sortiment ist ab sofort online unter Kraftwerk-Shop

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kraftwerk GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Gleis
    Industriestr. 2
    36088 Hünfeld
    Deutschland

    fon ..: —
    web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc
    email : info@kraftwerk-shop.cc

    Pressekontakt:

    Kraftwerk GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Gleis
    Industriestr. 2
    36088 Hünfeld

    fon ..: —
    web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc
    email : info@kraftwerk-shop.cc


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kraftwerk bietet Vmax-Aufhebung für Dodge Challenger und Charger 2023 im eigenen Haus an
      Auch im letzten Modelljahr sind viele Dodge Challenger und Charger herstellerseitig in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt....

    2. Whipple Kompressorupgrade für Dodge Challenger, Charger und Durango Hellcat, Jeep Trackhawk und RAM TRX
      Hellcat, Trackhawk und TRX sind schon von Hause aus nicht schwach auf der Brust. Aber wie heißt es so richtig: Das Bessere ist des Guten Feind....

    3. DBA Bremsscheiben für Jeep Trackhawk und Dodge Durango Hellcat
      Der Online-Shop des Hünfelder Tuners Kraftwerk bietet ein umfangreiches Sortiment an Teilen und Zubehör für den Jeep Trackhawk und Dodge Durango Hellcat an....

    4. Paragon Bremsscheiben für Jeep Grand Cherokee Trackhawk und Dodge Durango Hellcat
      Kraftwerk ist stolz darauf, exklusiv die neuen Paragon Bremsscheiben für Trackhawk und Durango Hellcat anbieten zu können....

    5. Paragon Performance Bremsscheiben SRT und Hellcat
      Aufgrund des hohen Fahrzeuggewichts und des Fehlens einer effektiven Bremsenkühlung sind vorzeitige Risse an den serienmäßigen Bremsscheiben nach hartem Einsatz keine Seltenheit....

    6. IO HAWK Erfolgsgeschichte im Bereich E Mobility
      Finanzspritze für Premiumhersteller der E-Scooter. Eine Erfolgsgeschichte: IO HAWK sammelt 750.000 Euro an frischem Kapitalan...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.