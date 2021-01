Headgate ist Headhunter der Wahl

Headgate findet die besten Kandidaten:innen für Deutschlands TOP Familienunternehmen

Bad Vilbel, 21. Januar 2021 – Corona stellt auch den Handel auf den Kopf. Viele Unternehmen sind gezwungen, die Unternehmenskultur und das Geschäftsmodell in Windeseile anzupassen. Der Pool an hochkarätigen Führungskräften ist überfischt, weil viele Unternehmen zur selben Zeit auf die neuen Veränderungen reagieren müssen. Führungspersönlichkeiten sind dabei gefordert, schneller zu reagieren, aus den gegebenen Rahmenbedingungen zu lernen und aus ihnen Chancen für die Zukunft zu entwickeln. Wo Spitzenkräfte die freie Wahl haben, gewinnt die Rolle der Headhunter:innen an Bedeutung.

Alle Branchen sind gleichzeitig betroffen

Eines der größten Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, ist der Umstand, dass sämtliche Firmen zur gleichen Zeit zum Handeln gezwungen sind. Wo der Status quo wirtschaftlich nicht länger tragbar ist, sind Veränderungen unumgänglich. Im Handel, der Logistik und Industrie haben viele Firmen schon reagiert und suchen nach Wegen, sich um- oder neu aufzustellen.

Mit neuen Führungskräften werden sich öffnende Marktnischen neu besetzt, eine längst überfällige Digitalisierung vorangetrieben oder die Logistik umgestellt. Die Spitzenkräfte freut der Wandel, denn als Profiteure dürfen sie sich ihren Arbeitgeber und die Bedingungen nahezu frei auswählen. Familienunternehmen müssen daher in der Gewinnung von Schlüsselmitarbeitern:innen neue Wege gehen. Ohne das Markt- und Vertriebs-Know-how der Headhunter:innen ist die Aussicht auf Erfolg eher trüb.

Erfolg braucht hohe Standards

Zusammenbringen, was zusammengehört, zum gegenseitigen Vorteil für Kunden und Kandidaten:innen – das ist das hohe Ziel, dem sich die Experten:innen von Headgate mit ganzem Herzen verschrieben haben. Durch eine hohe Identifikation mit den Kernbranchen, Verständnis für die Kultur in Familienunternehmen und die Kenntnis von Karrierepfaden und den Ansprüchen der Kandidaten:innen lässt sich eine erfolgreiche Vermittlung sicherstellen. Mit Geschick, Know-how und einer gesunden Hartnäckigkeit umwirbt Headgate zielsicher die TOP Kandidaten:innen der Branche und setzt dabei auf neuste Ansätze.

Der Standard ist hoch, denn Headgate arbeitet nur mit den TOP Familienunternehmen zusammen, bei denen die Headhunter:innen selber tätig sein würden. Nur so baut die Headgate GmbH beständig auf ihrem Erfolg auf, den sie als einer der führenden Personalberatungen Deutschlands mit mehr als 1.800 erfolgreichen Suchprojekten in den Bereichen Automotive, Bau, FMCG & Handel, Industrie und Logistik erzielt hat. Ein Erfolg, den ihr jüngst die Wirtschaftswoche in einer Umfrage bestätigte.

Die Headgate GmbH – Beste Personalberater laut Wirtschaftswoche 2020

Die Headgate GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, den Personalberatermarkt zu revolutionieren. Mit neuen Ansätzen und innovativen Methoden denken sie das Headhunting anders und stellen die Executive Search auf neue Beine. Längst ist das Aufspüren geeigneter Spitzenkräfte nur noch die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist das Wecken von Begeisterung für die zu besetzende Position.

Neue und vor allem individuelle Anreize zu schaffen, ist eine Aufgabe, die nur in enger Kooperation mit den Familienunternehmen funktioniert. Dass Headgate damit erfolgreich ist, zeigt nicht allein die hohe Frequenz, mit der die Executive Headhunter:innen offene Führungspositionen in TOP Familienunternehmen besetzen. Auch die Wirtschaftswoche hat die Erfolge der Headgate GmbH im schwierigen Jahr 2020 gewürdigt und das Unternehmen als „Beste Personalberater“ ausgezeichnet.

Über die Headgate GmbH:

Als einer der führenden Headhunter im Executive Search für Deutschlands TOP Familienunternehmen kennt Headgate nur ein Ziel: den gemeinsamen Erfolg! Von der Zentrale in Bad Vilbel in Hessen aus, arbeiten die Headhunter:innen tagtäglich an der optimalen Besetzung von Spitzen-positionen in Unternehmen aus Automotive, Bau, FMCG & Handel, Industrie und Logistik.

Erfahrungen aus 30 Jahren Executive Search werden durch innovative Ansätze aus der Start-Up Szene ergänzt. Mit dem Besten aus beiden Welten profitierten schon unzählige Spitzenkandidaten:innen und TOP Familienunternehmen gleichermaßen: exzellenter Zugang zu hochkarätigen Positionen, die nur selten offen ausgeschrieben sind und die passenden Kandidaten:inen für Deutschlands TOP Familienunternehmen – Karriere und Unternehmenserfolg. Headgate – Starke Kandidaten. Starke Unternehmen.

Headgate GmbH

Adriana Oldiges – Leitung Marketing & Kommunikation

Konrad-Adenauer-Allee 8-10

D – 61118 Bad Vilbel

T +49 61 01 / 98 73 51

F +49 61 01 / 98 73 33

E a.oldiges@head-gate.de

I www.head-gate.de

