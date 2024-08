Healing Travel: Die Welt bereisen und sich selbst heilen

Diese Luxusresorts in Traumkulissen lassen ihre Gäste in die Destination eintauchen und pflegen dabei noch Körper und Geist.

Von Wassertherapie über Ayurveda bis hin zu erdenden Anwendungen: die Gesundheitskonzepte sind vielfältig und die Nachfrage steigend.

Ezzahra Estate: zur inneren Mitte in Marrakesch

Marokko, das Land, seine Kultur und seine Menschen verzaubern von jeher seine Besucher. Ezzahra Estate wurde erbaut und gestaltet als ein Spiegelbild dieser Liebe und Respekt gegenüber diesem Land. Im exklusiven Botschafterviertel Palmeraie liegt das Anwesen mit fünf Luxusvillen versteckt in einem Landschaftsgarten mit Olivenbäumen, Dattelpalmen sowie Orangen- und Granatapfelbäumen – nur 20 Minuten vom Zentrum von Marrakesch entfernt. Jedes Haus ist geschützt in dem 20.000 Quadratmeter großen Anwesen. Die Villen können einzeln oder in Kombination gebucht werden und bis zu 29 Gäste beherbergen. 24 Mitarbeiter sorgen rund um die Uhr für das Wohlergehen der Gäste.

In Ezzahra findet man einen Ort, an den man kommen, sich ausruhen und alles Gepäck hinter sich lassen kann. Deshalb lädt es regelmäßig zu 5-tägigen Pilates Retreats mit herausragenden Coaches aus dem Vereinigten Königreich ein. Nach einer Tasse heilendem Zitronen-Ingwer-Kurkuma-Tee beginnt der Tag mit einer kurzen Meditation und einer Pilates-Einheit auf der Dachterrasse, während die marokkanische Morgensonne die Teilnehmer wachküsst. Nach dem Frühstück mit frischem Obst aus dem eigenen Garten und von den naheliegenden Märkten, selbstgemachtem Granola, Eiern, eigens hergestellter Mandelbutter auf Datteln und frischem Pfannenbrot genannt Msemen macht die kleine Gruppe Ausflüge zum Souk, dem Majorelle-Garten oder dem Yves-Saint-Laurent-Museum. Auch marokkanische Kochkurse mit den erstklassigen Köchen von Ezzahra beglücken die Gäste. Nach einem leichten Mittagessen mit Gemüse und lokalen Proteinen findet die Pilates-Session am Pool statt, gefolgt von einer abendlichen Meditation. Das Spa-Team steht den Gästen täglich zwischendurch für Massagen, Beauty-Behandlungen oder ein Hammam zur Verfügung, um für zusätzliche Entspannung zu sorgen. Wer Ezzahra nach 5 Tagen verlässt, fühlt sich fitter sowie mit leichterem Schritt und Herzen, bereit, sich wieder der Welt zu stellen.

Das 5-tägige Retreat kostet alles-inklusive – ohne Anreise -, mit unbegrenzten Spa- und Schönheitsbehandlungen £1850 pro Person im Doppelzimmer oder £2250 im Einzelzimmer.

www.ezzahra-morocco.com

Baros Maldives: Wassertherapie im Indischen Ozean

In der heutigen schnelllebigen Welt wächst der Wunsch, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Wie ein Juwel mitten im Indischen Ozean gelegen, bietet Baros den perfekten Zufluchtsort für alle, die Geist, Körper und Seele inmitten unberührter, puderweißer Sandstrände, üppiger Dschungeldächer und dem strahlenden Blau einer glitzernden Lagune regenerieren möchten.

Die erfahrenen Serenity Spa-Therapeuten, die sich intensiv um das Wohlbefinden der Gäste von Baros kümmern, präsentieren ein neues Spa-Erlebnis, das seine Gäste in ein Reich der Gelassenheit und Heilung entführt. Diese sorgfältig kuratierte Reise beginnt mit einer 45-minütigen Wassertherapiesitzung in dem kristallklaren Wasser der Baros-Lagune, gefolgt von einer 90-minütigen Heilmassage mit natürlichen Essenzen aus dem üppigen botanischen Garten der Insel.

Die Übernachtungspreise auf Baros Maldives beginnen bei USD 568 pro Nacht mit Frühstück. Die Serenity Healing Therapy beträgt USD 410 /135 Minuten.

www.baros.com

Duba Plains Camp: Sich erden in Botswana

Im Duba Plains Camp von Great Plains im Herzen des nördlichen Okavango Deltas in Botswana können Gäste nach einer spannenden Wildbeobachtungsfahrt eine Safari zu sich selbst auf der Terrasse ihrer geräumigen Suite fortsetzen. Ein Heimtrainer und Yoga-Matten laden neben dem Pool mit direktem Blick auf eine Landschaft mit Wildtieren wie Elefanten zur körperlichen Ertüchtigung ein – meditativ, auf seine natürlichste Weise. Nach dem Training werden sich Spa-Enthusiasten an den entspannenden Behandlungen erfreuen – wie dem „Earth Soul“-Signature Treatment: nach einem mineralisierenden Fußbad aus Lavendel- und Neroli-Salzkristallen aus dem Himalaya, erholen sich die Gäste bei einem Ganzkörperpeeling von „Healing Earth“ mit Marula und Neroli und einer entspannenden und belebenden Ganzkörper-Hot-Stone-Massage. Darauf folgt eine straffende Gesichts- und Kopfhautmassage mit regionalen Hautelixieren und energetisierenden Rosenquarzkristallen.

Die Übernachtungspreise im Duba Plains Camp beginnen bei USD 2.460 pro Person und Nacht, alles inklusive. Das Earth Soul Treatment beträgt USD 135 /90 Minuten.

www.greatplainsconservation.com

Haritha Villas & Spa: Ayurveda im Jungle Spa Sri Lankas

Ein Kraftort inmitten der tropischen Natur des Anwesens mit herrlichem Blick auf den vorgelagerten See und die umgebenden Teeplantagen. Haritha verbindet modernes Design mit einem authentischen Ayurveda-Erlebnis im Dschungel Sri Lankas und hebt sich damit von der Hotelstruktur des Landes ab.

Im zweistöckigen Jungle Spa entspannen Harithas Gäste naturverbunden auf 350 m². Das Spa-Konzept basiert auf den Werten der Ayurvedischen Lehre. Es geht darum individuelle Bedürfnisse ganzheitlich zu betrachten und entsprechend der ayurvedischen Medizin zu behandeln. Gäste, die in die Lehre von Ayurveda tiefer eintauchen möchten, können auch sieben-, zehn-, 14- sowie 21-tägige Kuren wählen. Zwei Ärzte sind vor Ort Ansprechpartner und die Zielsetzung der Kuren richtet sich nach den Bedürfnissen des Gastes.Neben den Körperanwendungen, Massagen und kosmetischen Behandlungen können die Gäste Körper und Seele bei Yogastunden kräftigen. Die Overwater-Yogaplattform von Haritha liegt teilweise über dem See am Jungle Spa. Auch Atemmeditation und ein 24-Stunden-Gym wird den Gästen angeboten.

Die Übernachtungspreise bei Haritha Villas & Spa beginnen bei USD 583 pro Nacht mit Frühstück. Eine Ayurvedakur beginnt bei USD 800 für sieben Tage bei durchschnittlich drei Anwendungen / Arzt-Konsultationen pro Tag.

www.harithavillas.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kulturelles Kapital im Team: Ein Weg zu höherer Produktivität und Innovation Erfolgreicher Abschluss des Aktienkaufplans